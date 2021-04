Som skogeier er det lite jeg setter mer pris på enn en tur i skogen. Skogen er en del av den norske folkesjela. Så skal jeg innrømme at jeg kanskje setter ekstra pris på skogen fordi den har gitt gården vår viktige både materialer og inntekter i mange hundre år. Den gir oss fred og ro når vi trenger det som mest.

Men i tillegg til den personlige kjærligheten til egen skog, er et aktivt og bærekraftig skogbruk er en helt sentral del av klimakampen. Skogen binder CO2 og skogen gir oss verdifullt råstoff som kan erstatte fossile produkter. Det er derfor vi fører en aktiv skogpolitikk. Det er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god klimapolitikk.

Skogen er på sett og vis naturens eget anlegg for fangst og lagring av CO2. Hvert eneste tre er et lite karbonlager som henter ut CO2 fra atmosfæren og binder det i trevirket når treet vokser. Hvert år binder norsk skog CO2 tilsvarende halvparten av de totale norske klimagassutslippene. Potensialet er enda større.

Men ikke all skogplanting hjelper like mye. Skogbruk i seg selv er ikke et klimatiltak. Derfor må vi gjøre det på en måte som faktisk bidrar til å gi klimagevinst, tar vare på naturen vår og er «god butikk» for skogeierne. Skogen er også hjem for et veldig mange arter. Flere av disse artene trues av nettopp skogsdrift og klimaendringer kombinert.

På verdensbasis ser vi en masseutryddelse av arter. Det er derfor viktig at vi klarer å se natur og klima i sammenheng når man vurderer klimatiltak, også i skogen vår.

Det å bruke ressursene i skogen riktig, bidrar positivt. Vi kan skifte ut klimaskadelig betong og sement og heller bygge i klimavennlig tre. Vi kan skifte ut fossilt drivstoff med avansert biodrivstoff av skogavfall og rester av trevirke, vi kan til og med skifte ut oljebaserte tilsetningsstoffer i kosmetikk, maling og mye annet med stoffer vi henter ut fra norske trær.

Siden 2013 har regjeringen bevilget over 1,3 milliarder kroner til skogsveier og 26 tømmerkaier. I tillegg til dette er det investert mye i fornyelse og oppgraderinger av tømmerterminaler og sidespor for tømmertransport på jernbanen. Det er avgjørende for å få tømmeret fra skogen og ut til markedet og industrien. Mange piler peker nå oppover. I 2019 ble det hogd mer norsk skog enn noen gang de siste 100 årene – og 24 prosent mer enn i 2013. Skogen vokser godt, og det blir mer skog totalt.

Bare de siste 15 årene har den samlede mengden tømmer i norsk skog økt med 33 prosent. I 2019 ble det også plantet 92 prosent mer ny skog enn ti år tidligere. Det er godt nytt for økonomien både i distriktene og nasjonalt, og det er godt nytt for klimaet.

Det er også godt å se at det er optimisme å spore i norsk skogbruk og treindustri. Nye bedrifter etableres, og noen bedrifter flagger hjem produksjon fra utlandet. Norske industribedrifter, som Borregaard, er helt i front på forskning og utvikling i å hente ut stoffer fra trevirke som kan erstatte petroleumsbaserte produkter.

Sammen med skogeierne har vi fått på plass støtte til viktige tiltak i skogen, som tettere planting etter hogst, skogplanteforedling som gir trær som tar opp mer karbon, og gjødsling av skog som snart er moden for hogst. Gjødsling skjer etter strenge miljøkriterier som tar vare på naturmangfoldet, og gjør at skogen vokser mer og binder mer CO2 de siste ti årene før den hogges.

Nå skal vi videre. I dag skal vi stemme over regjeringens klimaplan i Stortinget. Klimaplanen i seg selv er jo en ode til alle norske skogeiere, all den tid det er den tykkeste bunken forslag lagt frem i Stortinget, fordelt på mange, mange tusen sider på pulten til alle oss som voterer i salen i kveld. I denne klimaplanen spiller skogen en viktig rolle.

Vi skal innføre krav om minstealder for hogst i lov og forskrift slik at vi ikke hogger skogen for tidlig mens den binder mye CO2, og vi skal ha tiltak som ungskogpleie og rotråtebehandling som vil bidra til bedre tømmer med høyere CO2-opptak.

Mot slutten av dette århundret kan disse tiltakene føre til at norsk skog hvert eneste år binder 6,5-8 mill. tonn ekstra CO2. Det tilsvarer utslippene fra nesten all veitrafikk i Norge i dag. Og i tillegg til alt dette vil vi legge til rette for skogplanting på nye arealer. Det vil gi skogen en enda viktigere rolle i klimakampen framover.

Skog er langsiktig. De trærne vi planter i jorda i dag, skal ikke hogges før våre barnebarn blir voksne, 60- 70 år fram i tid. Samtidig kan vi allerede i dag bruke skogen til å erstatte fossilbaserte produkter. Med andre ord, både på kort og på lang sikt er det en positiv klimaeffekt av å satse aktivt på skogen. Derfor gjør vi nettopp det!