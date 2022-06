Kan me endeleg få nye takter i vegpolitikken?

Etter at samferdslepolitikarar i årevis har kappast om å vera for dei største, raskaste og mest storslagne motorvegprosjekta kan det sjå ut som noko fornuft er i ferd med å vinna fram.

I vår uttala leiaren av transportkomiteen på Stortinget, Erling Sande (SP), at kanskje kunne ein ikkje fortsetta å lova at alle krinkar og krokar av dette landet skal få sin eigen firefelts veg med fartsgrense 110 km/t. Som han sa til avisa Klassekampen 10. mai: «Det kan vere mykje pengar å spare på å byggje mindre enn firefelts motorveg, og det kan vere mykje å spare på å ha ei fartsgrense på 80 kilometer i timen i staden for 110.»

Ikkje berre pengar kan sparast, men òg matjord, natur og friluftsområde. Alt for lenge har svaret på alle spørsmål om nye vegutbyggingar vore firefelt og høgare fartsgrense, utan at ein eigentleg har tenkt noko på spørsmålet.

Alle som har hatt ein bilferie på ein smal veg attmed ein fjord på Vestlandet eller i Nord-Noreg veit at det kan bli i overkant trongt og kronglete. Tenk på dei som bruker vegen dagleg. Rassikring, gul midtstripe, møteplassar, andre tryggingstiltak og generelt vedlikehald er viktigare tiltak i vegpolitikken enn dei gigantiske vegprosjekta som det har vore semje om blant dei store partia.

I det siste har til og med Nye Veier ymta frampå at kanskje dei skal revurdera fartsgrensa på nokre av prosjekta sine, etter at Naturvernforbundet har jobba lenge med å visa fram kor store inngrep slike motorvegar gir. Jo høgare fartsgrense, jo større blir inngrepa, ettersom vegen må vera rettare og slakare. Det er berre å ta ein titt på bileta av det nye Mandalskrysset, som del av den nye motorvegen med 110 km/t mellom Søgne og Mandal.

Inngrepa blir store, og det finst mange av dei som samla sett trugar både naturmangfaldet og den vesle delen av landet vårt som er matjord. Mens me har nasjonale mål for både naturmangfald og jordvern som skal sikra desse interessene for framtida, har det nærmast vore frislepp i planlegginga av nye vegar.

Det finst nok av grelle døme. Eit av dei er Hordfast, den planlagde fjordkrysninga mellom Stord og Os. Hordfast vil gjera store inngrep i myr og regnskog, naturtypar som er viktig for sjeldne og sårbare artar og for klimaet. Lokalpolitikarar, naturvernarar og yrkessjåførar har alle protestert mot Hordfast og etterlyst meir skånsame og billige alternativ til bru og motorveg.

Eit anna prosjekt, verkeleg i verstingklassen, er nye E6 ved Lillehammer. Nye Veier har planlagt motorvegen gjennom Lågendeltaet naturreservat, eit område med internasjonalt viktige verneverdiar. Du finn ikkje mange stader i Noreg som kan meska seg med slikt artsmangfald.

Her lever svært mange utrydningstruga artar, og området er dessutan ein viktig rasteplass for trekkfugl. Både dei og insekta, plantene, fiskane og dei andre organismane som held til å elv, våtmark og sumpskog treng at naturen forblir slik den er, og ikkje erstatta med asfalt, betong og fyllingar.

Det tar seg verkeleg ikkje ut at natur som er så spesiell at den får det strengaste vernet lova kan gi, skal ofrast for ein ny overdimensjonert motorveg. Særleg når ein kan utbetra vegen i eksisterande trasé ved å droppa kravet om fire felt og 110 km/t. Då kan ein bygga smartare på langt mindre plass.

Det vil vera langt betre for klimaet òg. For ikkje berre betyr høgare fartsgrense større inngrep, det aukar òg drivstofforbruket. Det reduserer og effektiviteten til el-bilane, som har blitt brukt av samferdselsminister etter samferdselsminister som fikenblad for å rettferdiggjera nye motorvegar i klimasamanheng.

Straumforbruket blir større og rekkevidda mindre. I iveren etter å koma litt raskare fram mistar me fordelane meir klimavennleg transportteknologi gir oss.

Ein gjennomgang Naturvernforbundet har gjort av 23 planlagte vegstrekningar viser at ved å endra målet med nye vegar frå «breiare, større og raskare» til «slankare, grønnare og billigare» kan ein unngå nedbygging av inntil 25.000 dekar og spara oppmot 225 milliardar kroner.

Det er store mengder natur, matjord, bompengar og statlege løyvingar som høvesvis bør få stå i fred og nyttast til andre føremål. Ikkje minst for å kunne ta vare på vegane me allereie har og prioritera til dømes rassikring. Som fylkesordførar i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen (SP), sa til NRK 26. april: «Vi ser i fylket vårt at vi ikke har penger nok til å vedlikeholde de veiene vi har.»

Men ein ting er at politikarane seier dei vil gjera noko, noko anna er å faktisk prioritera det. For visst er det mang ein stortingsrepresentant som ber på ein draum om ny motorveg i heimfylket, og forventar at budsjettpostane skal opna seg for akkurat deira prosjekt.

Det gjenstår å sjå dei konkrete planane for nedskalering av vegprosjekt som transportpolitikarane i Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tenkt høgt om. Regjeringa har nyleg blitt einige med SV om ein gjennomgang av alle vegprosjekt med mål om å redusera naturinngrep og pengebruk. Det er på høg tid, for det trengst eit oppgjer med gigantomanien i nye motorvegprosjekt.