Ut av økonomiens trange bås

Å tenke nytt innen økonomi vil hjelpe oss med å leve annerledes, forbruke mindre og organisere økonomien mer solidarisk både i rike og fattige land. Tidlig i sommer kom et norsk “opprop for systemendring”. Her må jeg opplyse at jeg selv sa ja til å skrive under. Noe jeg sjelden gjør, min rolle er å være journalist. Men det var naturlig å slutte seg til budskapet: “Mens vi bruker opp naturens bufferkapasitet, lever mange politikere i illusjonen om at alt kan fortsette nesten som før.”

Koronakrisen har vist svakheten i vår økonomiske tenkning. Det kjentes riktig å skrive under på at vi trenger et system der alle får dekket sine grunnleggende behov. Oppropet sier det er “nødvendig at alle politiske grupperinger, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre engasjerte myldrer i gang en idédugnad om hva som må gjøres”.

Helt fra Erik Dammann dro i gang Framtiden i våre hender har folk fra nesten hele det politiske spekteret etterlyst systemendring. Også folk på høyresida. Derfor skvatt jeg litt da Kristin Clemet, leder i tankesmia Civita, angrep oppropet (i Aftenposten): “Prinsipielt står valget mellom to modeller, nemlig en sentralstyrt planøkonomi eller en desentralisert markedsøkonomi”.

Der trengs nye økonomiske redskap som alternativ til vekstens tvangstrøye. Verktøy

Bare to modeller? Utsagnet er forvirrende. Jeg leste oppropet en gang til, for å se hva jeg hadde vært med på. Det er i hvert fall ingen sentralstyrt planøkonomi underskriverne ønsker seg. Tvert imot heter det at ingen har alle svarene.

Jeg prøvde å forstå hva Clemet mener. Har Civita, nyliberalismens forsvarer, oppdaget lokalsamfunnet? Eller er “desentralisert markedsøkonomi” en form for nyspråk? Når Civita strør om seg med ord som “desentralisert” og “fellesgode”, kan det være språklig tilpasning til nye politiske vinder. Jamfør nærpolitireformen.

Dagens dominerende økonomiske tenkning er sentralistisk. Konserner legger opp til systemer som ødelegger for lokal produksjon. Multinasjonale konsernene har totalitære trekk. Motstanden øker mot handelsavtaler som blir til uten demokratisk åpenhet og medbestemmelse. Internasjonal kamp om profitt fører til at (for å sitere oppropet): “Arter og viktige naturområder utryddes i raskt tempo, fiskebestander overbeskattes, matjord ødelegges og råstoffkilder tømmes”.

Konsernenes sentralistiske modell fører til overproduksjon av klær, mat og andre varer. Den fører til bruk og kast, forurensning, klimautslipp og dårlige arbeidsbetingelser. Profittjaget gjør at lønnsomme bedrifter i norske lokalsamfunn legges ned. Skatteparadis trekker midler bort fra fellesskapet. I sommer har vi fått innblikk i hvordan Norge spiller med i den mekanismen.

Også med dagens verktøykasse er det mulig å organisere økonomien mer rettferdig og mer skånsom mot naturressurser. Det er ingen naturlov at finansnæringen skal bæres på gullstol fra krise til krise, når den ikke løser problemer. Politikerne kan sette grenser for overvåkings-kapitalismen som lurer oss til forbruk og for velferds-kapitalismen som kommersialiserer livene våre når vi er mest sårbare.

Det er ofte mer handlingsrom enn vi tror. Sør-Varanger kommune vedtok i sommer å bli skatteparadisfri. De vil ikke ha noe å gjøre med selskaper med tilknytning til skatteparadis. Korona-krisa har demonstrert fellesskapets tilbakekomst, med sterke offentlige reguleringer. Det er en verktøykasse der.

Samtidig trengs nye verktøy, økonomiske redskap som viser alternativ til vekstparadigmets tvangstrøye. Det er tusenvis av måter å gjøre det på, ikke bare to. Ønsket om idémyldring betyr at svarene ikke er ferdige, men mange lærer av hverandre. Transition Town-bevegelsen for eksempel har avleggere over hele verden. Nettverket har demokratisk engasjement felles, men prosjektene har lokalsamfunnet som utgangspunkt og blir ulike fra sted til sted.

Forsker Carlo Aall ved Vestlandsforskning trakk i Nationen nylig fram degrowth-bevegelsen, med ideen om en styrt krymping av økonomien og mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik. Internasjonalt men også i Norge finnes det mye litteratur om andre måter å organisere økonomien på enn vekstmodellen, som gjør mennesker til redskap for økonomien og ikke omvendt.

Ove Jakobsen, professor ved universitetet i Bodø, skriver i innledningen til sin nye bok “Økologisk økonomi”: “Målsetningen om økonomisk vekst er i ferd med å fortære alt liv på planeten”. Boka viser noe av mangfoldet av nye tilnærminger til økonomisk teori og praksis. Det er altså mer enn to modeller, og et mangfold av personer som målbærer dem.

Her er det inspirasjon å hente på tvers av ideologiske skillelinjer. Det går an å holde seg med andre hus-tenkere enn den markedsfundamentalistiske økonomen Friedrich Hayek.

Mange navn i boka kunne jeg skrive en hel spalte om, men for å nevne David Korton da, kjent amerikansk kritiker av konsernmakt. For å sitere Jakobsens beskrivelse av Korton: Han hevder at vi må komme bort fra ideen om at det eneste alternativet til den dominerende økonomien er kommandoøkonomien slik den ble praktisert i det tidligere Sovjetunionen. Det som trengs i dag er en desentralisert økonomi […] basert på lokalt eierskap, småskala bedrifter og familiegårder, støttet av lokale finansinstitusjoner [...] Ved å bygge livskraftige desentraliserte økonomier forankret i lokal natur og lokal arbeidskraft for å tilfredsstille lokale behov legges grunnlaget for økt selvstyre.

Det lyder faktisk som en oppskrift på “desentralisert markedsøkonomi”. En måte å komme seg ut av økonomiens trange bås.