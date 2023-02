Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Nesten fire av fem tyske melkeliter produseres uten GMO. I praksis betyr det at melkekyrne spiser bare GMO-fritt fôr. I EU er det lov å importere og fôre med GMO-soya. Som ifølge norske medieoppslag er langt billigere. Det gjelder sikkert også i Tyskland. Men kundene vil ha melk uten GMO, og da får de det.

Nordmenn bryr seg ikke, ifølge mine norske journalist-kolleger. Flertallet gir kanskje blaffen. Vi som kjøper økologisk melk og melkeprodukter, vet at det ifølge regelverket uansett er mat uten GMO-fôr. I økologisk drift får kyrne heller ikke fôr som er sprøytet, enten det dreier seg om import eller norskprodusert fôr.

Ingen norske kyr spiser GMO. I Tyskland er det i konvensjonell drift fritt fram for å bruke GMO-fôr. Stadig flere meierier og matvarekjeder velger likevel bort melk som er produsert på GMO-fôr. Slik at de kan merke melk, yoghurt og andre produkter med “Ohne Gentechnik” – uten genteknikk.

Kurven går bratt oppover. De siste tallene, fra desember, viser at 74 prosent av den konvensjonelle melka er uten genteknikk. I tillegg kommer 4,3 prosent økologisk melk. Til sammen altså 78,3 prosent uten GMO. Melk uten GMO er ikke lenger nisje, men tysk standard, ifølge organisasjonen VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik), som administrerer merkeordningen. Ordningen brukes også for kjøtt, egg og en rekke andre produkter.

Tyske matvarekjeder har valgt bort genteknikk også i deler av egne merkevarer. Fordi det er et konkurransefortrinn. Rene økologiske supermarkeder passer på å fortelle kundene at all mat der er uten GMO. Jeg har ofte undret meg over at norsk landbruks melk- og kjøttbedrifter aldri bruker fraværet av genteknologi i reklamen for norsk mat. De lar være å bruke et gratispoeng.

Er det fordi de ikke vil snakke om at mye av import-maten (som de dels selv importerer) er produsert på GMO-fôr? Åpenhet ville bety kluss. Det er greiere å holde kjeft så lenge ingen spør. Eller kanskje noen bare venter på en anledning til å begynne å importere GMO-soya til kraftfôret. Nordmenn bryr seg jo ikke.

Mattilsynet skal nå si ja eller nei til genmodifisert raps til fiskefôr. Det amerikanske frøselskapet argumenterer med at Omega 3-fettsyrer gjør rapsen ekstra bærekraftig. Men er det bærekraftig å dyrke ved hjelp av sprøytemidler som er forbudt i Europa? GMO-fôret laks vil neppe slå an på det tyske markedet.

Bruk av sprøytemidler som er forbudt i EU er en gjenganger i tysk debatt. Den nye landbruksministeren Cem Özdemir (De Grønne) har tatt initiativ til forbud mot eksport av slike midler. Tyskland har noen av verdens største konserner innen såvarer, pesticider og genteknologi, som Bayer og BASF.

Meningsmålinger opp gjennom årene har vist at tyskerne ikke vil ha GMO-mat. Nå går debatten om de “nye” GMO-ene, såkalt genredigering. Et tydelig flertall på 58 prosent vil ha risikovurdering og merking her også. 25,2 prosent sier ja til deregulering.

EU-kommisjonen har varslet et forslag om deregulering i juni. Så skal medlemslandene si sin mening i Rådet, før saken går til EU-parlamentet. Debatten i ulike land vil arte seg forskjellig. Noen vil trekke på skuldrene mens andre fortsatt vil ha regulering. I Østerrike for eksempel vil 94 prosent at også produkter med “ny” genteknikk skal merkes som genteknologi.

Tyskland har en tung stemme i EU, men regjeringen er delt. Her også. De Grønne går inn for at også “ny” genteknologi skal risikovurderes og merkes, mens koalisjonspartner FDP går like tydelig inn for å svekke reglene. SPDs utviklingsminister Svenja Schulze har sagt at genteknologi ikke gir noe bidrag til verdens matforsyning.

Landbruksminister Özdemir minner om at forskning ikke er forbudt, slik ivrige GMO-tilhengere hevder. Han advarer også mot å sette sin lit til løse lovnader: Med tanke på akutte utfordringer som klimakrisa er det “for esoterisk” å stole på teknologiske løsninger en gang i framtida.

Et viktig poeng å ta med seg. Det er på tide med nøkternhet i synet på genteknologi i matproduksjon. I næringer som er avhengig av biologiske prosesser, er det ingen kvikk fiks. Samtidig finnes det nok velprøvde metoder for bærekraftig dyrking og dyrehold. Begeistring for noe som muligens blir mulig i framtida må ikke få skygge for agroøkologisk kunnskap som kan tas i bruk i morgen.

Hvorfor slikt hastverk med å avvikle risikovurdering, sporing og merking? Det føyer seg inn i annet hemmelighold rundt mat. Som myndige forbrukere vil vi vite. Vi må unngå regler som fratar oss muligheten til å velge bort GMO-mat. Og som gjør det umulig for økologiske produsenter å garantere at maten er uten genteknikk.