For bønder fører pesticider ofte til gjeld og forgiftninger. Jord, vann og biologisk mangfold blir skadet. Insekter, blomster og mikroorganismer dør, de som skulle være matproduksjonens gode og gratis hjelpere. Konserner som selger agrokjemi, har overbevist store deler av verden om at gift er nødvendig for å skaffe nok mat.

I virkeligheten undergraver pesticidene mulighetene til matproduksjon i framtida.

Pesticider er en måte å sage av den greina landbruket hviler på: Det økologiske kretsløpet med insekter, villblomster og mikrolivet i jorda. Alt som blomstrer, kryper, kravler og synger i naturens kretsløp.

Det er 60 år siden Rachel Carson ga ut sin berømte bok om den tause våren, Silent Spring. Hun gjorde oppmerksom på risikoen ved å bruke DDT. Et stoff som etter hvert ble forbudt.

Så ble det utviklet langt mer giftige kjemiske forbindelser som kalles plantevern. Neonikotinoider er 7000 ganger så giftig som DDT, ifølge et nytt “Pestizidatlas”, utgitt av den tyske Heinrich Böll-stiftelsen, sammen med BUND (Naturvernforbundets søsterorganisasjon), PAN Germany og den tyske utgaven av avisa Le Monde.

Neonikotinoider er nå forbudt i EU. På friland, men ikke i veksthus. Slike “neoniks” brukes mye i resten av verden, forurenser jorda og ødelegger bienes navigasjonssystem og immunforsvar. En undersøkelse av honning fra hele verden viste at tre av fire prøver var belastet, ofte av en kombinasjon av neoniks og andre pesticider. I en matvare som gjerne kalles et “rent naturprodukt”.

Passer ikke myndighetene på? Det er jo grenseverdier for hvor mye gift det kan være i maten. EU tar stikkprøver i importert mat. Men summen av ulike stoffer blir ikke kontrollert. Det er vel det samme i Norge? I et eksempel i EU ble det påvist 28 ulike giftstoffer i rosiner. Epler blir sprøytet 28 ganger i sesongen i Tyskland.

Det selges 4 millioner tonn sprøytemidler årlig i verden, fordelt på herbicider mot ugras (cirka halvparten), insekticider (30 prosent) og fungicider mot sopp (17 prosent). I EU har pesticidbruken flatet ut. Planen er å halvere bruken innen 2030, men det er mange motkrefter. Industrien arbeider for fortsatt godkjennelse av glyfosat, en sak EU må ta stilling til i år.

I andre land, ikke minst i det globale sør, øker bruken av pesticider. Mye blir fortsatt produsert av europeiske konsern som Bayer, BASF og Syngenta. Ofte med svært giftige stoffer som for lengst er forbudt i Europa. Pesticider produseres også illegalt. Årlig blir 385 millioner mennesker forgiftet av pesticider. Et anslag sier at 11.000 dør.

Agrokonsernene driver ofte aggressiv reklame i afrikanske land, der det hittil er brukt lite sprøytemidler. Såvarer og pesticider selges gjerne sammen. Liv, sykdom og død i samme pakke. Lovnaden er et mer effektivt landbruk og større avling. Mange blir skuffet. Forsiktige anslag tyder på 100.000 selvmord årlig med pesticider, ofte blant bønder som har satt seg i gjeld ved å kjøpe dyre innsatsmidler.

Det finnes heldigvis andre måter å holde skadelige insekter og ugras i sjakk, som vekstskifte og naturlige fiender. En bitte liten sopp som finnes over alt i jorda, kan slå ut skadelige soppkulturer, leser jeg i atlaset. En marihøne kan spise 50 bladlus per dag. Midd, insekt, edderkopper og fugler bidrar med å beskytte avlingene. Naturens eget plantevern.

Økologiske og agroøkologiske dyrkingsmetoder får innpass både i industrialiserte og andre land. Det pågår en stille revolusjon bort fra giftlandbruket. En undersøkelse blant ungdom er laget spesielt for atlaset. Den viser at ungdom både vil ha mer økologi på åkrene, og sterkere støtte for bønder.

Borgerinitiativ er en mekanisme i EU som gir folk mulighet til å påvirke. “Save Bees and Farmers” har samlet 1,2 millioner underskrifter fra folk som vil at det skal bli helt slutt på bruk av pesticider. Kommuner, byer og hele regioner i EU har vedtatt å være pesticid-fri.

Hele land andre steder i verden har vedtatt det samme. Kirgisistan vedtok i 2018 å legge om hele landbruket til økologisk innen ti år. I India går flere delstater over til å produsere økologisk.

Det kan komme en blåmandag for land som satser på industrimodellen, med dyre innsatsmidler som ødelegger mer enn de bygger opp. Også Norge trenger et borgerinitiativ for å komme bort fra pesticid-landbruket og berge artsmangfoldet. Bønder og miljøorganisasjoner kunne ta et slikt initiativ sammen, i stedet for å male fiendebilder av hverandre.

Marihøna og møkkabilla har mer behov for forsvarere enn ulven. Sommerfugler og markblomster skal ikke bevares (bare) fordi det er fint å se på. Det trengs en allianse for å bevare grunnlaget for mat.