Rikdom er et problem. De rike ødelegger kloden og beriker seg ekstra på pandemien.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Likevel er det nærmest tabu å snakke kritisk-analytisk om rikdom som fenomen. Rikes livsstil blir beundret på grensa til tilbedelse og forsøkt kopiert. Vi må snakke mer om hva rikdom, i betydningen store formuer og ekstravagant livsstil, betyr for verdenssamfunnet, for folkehelse, klima, naturødeleggelse, demokrati.

To rapporter fra utviklingsorganisasjonen Oxfam kan være et utgangspunkt.

En rapport viser at de rike er blitt rikere under pandemien. Økte forskjeller forsterker den globale helsekrisa. Ytterligere 160 millioner mennesker har falt under fattigdomsgrensa. Norad følger opp med litt andre tall. Poenget er at den ekstreme fattigdommen har økt.

Ulikhet dreper, ifølge Oxfam. Selv uavhengig av korona fører ulikhet til at minst 21.300 mennesker dør hver dag. Det har sammenheng med blant annet mangel på offentlig helsevesen i mange land. Rike får hjelp og behandling på private sykehus og andre helsetilbud, mens fattige dør.

Verdens ti rikeste (menn) har doblet sine formuer. Slike som Bill Gates (Microsoft), Elon Musk (Tesla) og Jeff Bezos (Amazon). Verdens rikeste mann er fortsatt like gjerrig når det gjelder betaling til de mange tusen som sleper på pakker for ham. Han gjør alt for å hindre fagorganisering og bruker sub-selskaper for å omgå minstelønn, (Die Zeit). De som sleper pakker, må spise piller for å holde ut.

Brutaliteten i leverings-bransjen er tema i filmen “Sorry We Missed You” av britiske Ken Loach. Ren slavedrift, uten rom for sykdom og nødvendige legebesøk, også i vestlige land. Den pliktoppfyllende hovedpersonen står på til han stuper.

Noen hevder at verdens mektige har satt i gang pandemien for å skaffe seg mer makt og penger. En slik påstand ødelegger for saklig debatt. Men det trengs ingen konspirasjon for å se at de rike har utnyttet krisa, at antall fattige har økt og at den urettferdige fordelingen av helse er blitt enda større.

Det er bra at dyktige folk utvikler vaksiner. Men må store farmasiselskaper som Pfizer og Moderna tjene 1000 dollar i sekundet på vaksiner? (tyske Oxfam som siterer Stern). Utviklingen av vaksiner er støttet av skattepenger, men vaksinene er ekstremt urettferdig fordelt i verden. Skulle de ikke være et fellesgode?

En annen Oxfam-analyse, før klimatoppmøtet i Glasgow, viser at de superrike også skader klimaet mye mer enn resten av menneskeheten. De rikeste ti prosentene bryter 1,5 gradersmålet ni ganger mer enn resten. Den rikeste ene prosenten bryter 1,5 graders-grensa 30 ganger mer enn resten av folket.

En global studie fra Norges Handelshøyskole viser at nordmenn er relativt positive til rike, at vi ikke ser på rike som egoister. Hva er poenget med slike studier? Moralsk vurdering av rike hjelper oss ikke videre. Den sier ikke noe om hva forskjeller gjør med samfunnet. Vi kan ikke slå oss til ro med at Bill Gates er rik fordi han er snill.

"Det må settes politiske grenser for opphoping av makt og rikdom fordi kloden og verdens folkehelse ikke tåler det." Grenser

Rettferdig fordeling, innad i land, og i hele verden, ville være enormt positivt for helsa til både folk og klode. Hvor går grensa mellom privat frihet og politiske grep som begrenser en miljøødeleggende livsstil? Oxfam foreslår å skattlegge store formuer. Skatteparadis burde for lengst ha vært avskaffet. Et ryddig og organisert arbeidsliv, med rettferdige og åpne verdikjeder, er bra både for helsa og klimaet.

Det må settes politiske grenser for opphoping av makt og rikdom fordi kloden og verdens folkehelse ikke tåler det. Politikk kan ikke forholde seg til snillhet og/eller egoisme. Samtidig går det an å spørre hvorfor noen aldri får nok.

Det er mange svar. I boka “The Worm at The Core” beskriver tre amerikanske sosialpsykologer dødsangst som drivkraft for å samle penger og ting. Egentlig skulle vi tro det var motsatt, for vi får ikke noe med oss. Men de tre forfatterne har forsket på saken. Rikdom øker selvfølelsen, og følelsen av å være utvalgt av Gud. For eksempel i den såkalte prosperity-teologien er det Guds vilje å bli rik og etterlate seg et livsverk.

Boka ble utdelt (i tysk oversettelse) til journalister i forbindelse med en film for noen år siden. Den handler om grådighet (“Gier” – Deutsche Welle og rbb) som forklaring på klimakrisa. Grådighet er mer enn en moralsk svakhet. Det er en måte å prøve å takle eksistensiell angst. Her ligger en mulig forklaring på hvorfor opphoping av rikdom har vært en drivkraft gjennom menneskehetens historie.

Rikdom er et politisk, men også et eksistensielt spørsmål, og på nye måter nå når verden står ved et vippepunkt. Vi trenger nye typer samtaler, både i og langt bortenfor partipolitikken, om hvordan og hvorfor rikdom er en bremsekloss.