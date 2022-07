Kan erfaringer fra vannkrisa i Oslo overføres til klimakrisa?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Våren var ekstrem tørr i Oslo. Fortsatt, når jeg graver i et blomsterbed for å plante en staude, er det knusktørt etter noen centimeter ned. Vannforsyningen i byen var i krise i mai. Alle innbyggerne fikk en sms med oppfordring til å spare vann. Det var dugnad og det hjalp faktisk. Vi sparte 15 millioner liter vann hver dag.

Det motiverte til å fortsette å spare. Når det gjelder klimautslipp er det ingen tilsvarende motivasjon. Bare en trøstesløs kurve som viser minimal nedgang. Det er lett å bli motløs og tenke at nå orker jeg ikke lenger være så klimabevisst.

De fleste jeg kjenner, var kreative vannsparere. Det gikk sport i å dusje kort, gjenbruke vann, kjøre skitten bil. Selv vokste jeg opp med at brønnen kunne gå tom i varme somre. Vi måtte drive med tungvint transport av vann til folk og fe, og lærte at vannet ikke skal renne når vi pusser tenner.

I mai ble jeg ekspert på gjenbruk av vann, bar vaske- og skyllevann på sameiets planter, samlet hver lille vannskvett for et formål. Noen brydde seg ikke og spylte fortsatt gate og gårdsplass. Jeg hørte noen ironisere over dem som spylte teslaen sin. Men fordi mange nok fulgte opp, avverget vi en akutt krise.

Kan ikke kommunene sende sms-er til sine innbyggere også for å spare klimautslipp? Jeg har ingen fasit for hvordan det skal gjøres, men det kunne være gode klimaråd, om å bruke opp restemat, reparere klær, bruke telefonen og bilen et år til, kjøpe brukt og ikke nytt, ta med handlenett i butikken og annet som sparer fossil-produktet plast, råd om å ta tog i stedet for fly, la bilen stå, eller i hvert fall holde fartsgrensa, noe som også er klima-sparing.

"Kan ikke kommunene sende sms-er til sine innbyggere også for å spare klimautslipp?" Klima-sms

Vi vet alt dette, og leser om det hele tida i aviser og blader, ofte litt bortgjemt sammen med kosestoff. Det blir aldri dugnad. Klimasparing er morsommere når vi gjør det sammen. Noen tenker klima uansett, og sparer vann uansett. Men det er mer meningsfylt å vite at andre gjør det samme. Sparer vann sammen, og sparer natur og klima sammen, for at verden ikke skal gå tom.

Forbruk av vann er lett å måle, klimautslipp komplisert. Klimakrisa kan heller ikke isoleres fra naturkrisa. Den favner alt vi foretar oss, som samfunn og som individ, alt forbruk, transport, bygg, klær, mat, innredning, arealbruk.

Det handler dessuten ikke bare om hva vi gjør privat, men også om store politiske grep, som store (fossil)industrier, og hvilke driftsmåter som premieres i matproduksjon. Likevel kunne folk flest engasjeres for klima-sparing, helt konkret som å spare vann. Klimaet kan ikke overlates til politikerne.

De står maktesløse dersom folk flest ikke endrer livsstil og forbruksmønster. Det vil alltid være noen som ikke bryr seg, slik noen fortsetter å spyle bilen. Men dersom mange nok deltar, unngår vi at naturen og samfunnet bryter sammen. Er det mulig med en aksjon: Så mye sparte vi i dag. Hver dråpe teller.

For 50 år siden var norske Jørgen Randers med på å gi ut rapporten “Limits to growth” – vekstens grenser. Alt da så forskere at evig vekst er uforenlig med å ta vare på kloden. Erkjennelsen var utgangspunkt også for dannelsen av Framtiden i våre hender. Den materielle velstanden var god nok på 70-tallet, i land som Norge.

Randers er blitt pessimist og tilhenger av en autoritær stat, fordi ingen vil lytte. På det punktet er jeg ikke enig med ham. Med mer autoritær styring har alle tapt. Tvert imot trenger vi mer klima-demokrati, mer dugnad, mer konkrete tiltak, mer samspill. Problemet disse 50 årene er at klima er gjort til en sak for eksperter og teknologer, mens folket er koblet fra og blitt fremmedgjort.

En forutsetning for god natur- og klimapolitikk, er rettferdig fordeling. De rikeste belaster klimaet og naturen mest, fordi de forbruker mest. Utjevning må foregå via skattesystemet og regler for lønnsutjevning. Samtidig kunne det gå en sms til dem som leier eller kjøper privatfly: Hallo, tenk på klimaet og naturen.

Mange (nok) ble oppfinnsomme vannsparere. Vi må bli like kreative når det gjelder å spare natur og klima. De som forbruker mest, må redusere mest. Vi må slutte å knytte status til luksusforbruk, for vi er i samme båt. Det finnes ingen fast track for rike til en klode i balanse. Kloden er felleseie.

Myndigheter og borgere må lytte mer til hverandre. Dialog, ikke moralisering. Politikerne må se på folk flest som myndige, ansvarlige borgere, ikke misfornøyde forbrukere som aldri får nok. Vi må hjelpe politikerne i stedet for å hakke på dem.

Oslo kunne godt sende en ny påminnelse om å spare vann. Som inspirasjon til respektfull omgang med goder vi får fra vårt felles vannkretsløp.