Hvert år kommer nye trær, busker og blomsterstauder på fremmedartlista, som det heter nå. Vekster som vi skal unngå fordi de fortrenger etablerte, norske arter. Det er bra med opplysning, og veldig bra med forbud mot salg av uønskede arter. Vi har ansvar for hva vi planter og sår dersom vi har tilgang til en liten bit areal.

Samtidig kjenner jeg et ubehag når lista over fy-planter blir utvidet og presentert: Enda en plante vi skal holde oss unna, mens aggressiv russekål og rødhyll fyller opp i naturen i nærområdet.

Det er kanskje feil å snakke om natur. Friområdene rundt Oslo preges av massiv bruk. Det samme gjelder sikkert andre byer og tettsteder. Det er langt mellom gammeldagse blomsterenger og fullt av fremmedarter. For noen år siden fant jeg en vakker, hvit blomst i en bringebærkratt, en plante jeg ikke kjente.

Jeg husker ikke om jeg tok med frø, en hel rot eller begge deler hjem. Uansett hadde jeg en ny hageplante. Seinere forsto jeg at det var en malve, en moskuskattost, som den heter på norsk. Jeg har også fått tak i en rosa variant, for de to hageprosjektene jeg driver med. Kattost er en magnet for insekter.

I år var moskuskattost plutselig på lista over fremmedarter. Jeg er verken botaniker eller biolog, og kan ikke påstå at kattost ikke truer naturen. Men jeg har aldri seinere sett kattost i det friområdet jeg fant den. Mens Kanadagullris, russekål, lupin og rødhyll tar mer og mer plass.

Valurt med lilla blomster fant jeg ved en parkering der noen åpenbart hadde kastet hageavfall, spadde opp og tok med hjem. Lyseblå valurt har jeg fått fra en gammel hage. Kattost og valurt er urgamle medisinplanter. Valurt tiltrekker seg også insekter og er ypperlig å lage gjødselvann av. Ingen gjødselkonsern skal få tjene penger på mine grønnsaker.

For et par år siden kom også den gamle klosterplanten valurt på fy-lista. Hvilke planter fortrenger den? Jeg undres på om fremmedartlista lages i en boble. Hageavfall skal selvsagt ikke kastes ved parkeringsplasser, men legges i kompost eller leveres på en gjenbruksstasjon. Men valurt og kattost er ikke forklaringen på at den norske blomsterenga er borte.

I min barndoms fjellbygd var akeleier og skogskjegg vanlige hagestauder. De tiltrekker insekter og tåler tøft klima. Nå er skogskjegg blitt fy. I fjor så jeg for første gang at den hadde spredd seg der den ikke er plantet ved hytta. Er det klimaendringene? I så fall er det ikke nok å svarteliste en plante.

Spørsmålet er hva den fortrenger? Fra før vokser det skogstorkenebb, vendelrot og mjødurt i skogkanten. Samt store mengder giftig tyrihjelm. Min mor fortalte hva hennes bestemor hadde opplevd. I en bøtte var det laget lusemiddel av tyrihjelm til bruk på dyr. En kalv kom uforvarende til å drikke av bøtta og døde.

Naturen er mat og medisin, men også dødelig giftig. Tyrihjelm har sikkert vokst så lenge i Norge at den aldri blir fy. Blir den fortrengt av skogskjegg? Et langt større problem i området er at slåtteteiger og gammel beitemark gror igjen. Orkideene blir borte. Ingen svarteliste løser det problemet. Ofte kan lista være en avledning.

I sameiet i Oslo har jeg spadd opp fem-seks blankmispel, som noen hadde plantet lenge før min tid som husgartner. Jeg så hundrevis av selvsådde småplanter rundt hver busk. Det virket logisk at busken ble svartelistet. Hvor helnorsk er skvallerkål og krypsoleie, forresten? Fremmedlistet junisøtmispel sprer seg aggressivt med røtter i et annet bed. Et langsiktig mål er å plante norsk hegg og rogn.

Slik sett er jeg en medspiller for fremmedartlistas misjon. Likevel kjenner jeg ubehag. Areal som blir lagt under betong og asfalt er langt større problem for naturen. Mens vi moraliserer over unorske hagevekster, jafser store byggeprosjekter i seg norsk natur. Det hjelper lite med et slags renhetsregime for å stanse fremmede hageplanter når naturen som helhet bygges ned, forfaller og gror igjen.

Hva med å mobilisere til dugnad når hele areal gror til med russekål, fremmedartet gullris, rynkeroser og skogskjegg? Det er ikke nok å grave opp uønskede planter. Noe må komme i stedet. Kanskje det kan lages felleshager der folk kan plante bærbusker, frukttrær og blomster? Dyrke sin egen mat? Da blir det ikke lenger plass for alle de fremmede artene.

Det trengs uansett nye ideer for urban livsstil. For å løse naturkrisa, klimakrisa inkludert, må vi gjøre noe annet enn å kjøpe og forbruke.