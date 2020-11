Om å lytte til naturens språk

Bilder og lyrikk som forteller noe om naturen, hjelper oss med å se naturen. Slik at vi ser den som mer enn en kulisse, en klisje, en konstruksjon. Dikt og bilder viser oss skjønnheten i det nære.

Refleksjonene kommer over en vakker, liten bok: “Med føttene på jorda og hodet i himmelen”. Kirsti Aasen skriver om billedkunstneren Vincent van Gogh og lyrikeren Hans Børli. Børli ble folkekjær, mens van Gogh visstnok solgte bare et par bilder mens han levde.

De to levde i hvert sitt århundre, men Aasen viser hvor mye de to har felles. Børli ville også egentlig bli maler. Men farger og pensler var dyrt for en husmannsgutt. Kladdebok og blyant var mer overkommelig. Børli har skrevet et dikt som hyller van Gogh, som han mente var født med solkompass i hjertet.

Børli leste botanikk og gikk rundt med en bok og fant blomstenes navn. Og oppdaget detaljer han før ikke hadde sett. Han fant navnet på tepperot med sin gullgule van Gogh-farge. “En blomst blir blomst, et strå blir strå, - fordi du stanset opp og så.” Det handler om å se.

Kjersti Aasen var prest i Kampen menighet i Oslo i mange år. Her var hun pioner når hun åpnet kirken for billedkunst og lyrikk. Noe det nå er det full aksept for nesten over alt i kirken, men i begynnelsen var det mange som kritiserte henne. Som pensjonist fortsetter hun å formidle kunst og lyrikk.

Og nettopp nå trenger vi det mer enn noen gang, underernært som vi er på kunst og kultur i det nedstengte Norge. Jeg blir inspirert til å ta fram kunstbøker jeg ikke har bladd i på lenge. Og suger til meg bildene Børli bruker: “Et duvende gresstrå med dugg i akset”.

De to kunstnere vokste begge opp med en pietistisk kristendomsforståelse, og van Gogh var også predikant en periode, men fikk sparken da han støttet en arbeider-streik. Han brøt med kirken, men ikke med kristendommen.

For Børli var skogen kirke. “Linnea ringer til messe med lydløse klokkeslag”. “Det hellige sakramente er angen av vårlig jord”. Van Gogh malte såmannen i mange versjoner. Børli forteller om faren som andektig tok av seg lua når han sådde om våren. Det hellige var en del av hverdagen. “Veien til evigheten går over gardstunet heime.”

Begge prøvde å fange det umulige i bilde og tekst. Van Gogh ville trenge gjennom en vegg, fange verden bak den synlige. Børli ville gi steinen vinger.

Annonse

Aasen viser hvordan både van Gogh og Børli solidariserte seg med dem som var små, undertrykte og svake. De så også begge omkostningene ved industrialisering og framskritt. Begge fant mest inspirasjon under åpen himmel, i den nære naturen, den de hadde rundt seg. De snakket begge med naturen. Børli hadde syvstjerna som nabo og vinden som omgangsvenn. Når han har øret mot vinden og lytter med hjertet, hører han Gud puste.

I diktets verden er vinden Guds pust. I den dagsaktuelle debatten er vinden et nytt investeringsobjekt. Etter at vi mennesker på kloden har forsynt oss uten magemål av vann, hav, jord og skog, er det nå vinden de store selskapene vil legge under seg og tjene penger på. Natur og mennesker blir overkjørt i klimakampens navn.

"I diktets verden er vinden Guds pust. I den dagsaktuelle debatten er vinden et nytt investeringsobjekt."

Det grønne skiftet har blitt et mareritt for mye av det norske folk, skrev nylig Anne Britt Hovden og Svein Hovden i Nationen: “Ødelagte bosteder og totalt ødelagt natur. Vindkraftutbyggingen forbruker naturen vår og vi vil påpeke hvor alvorlig det er å ødelegge økosystemet vårt.”

Blir de lyttet til? Protesten startet ikke med urbane miljøvernere, men engasjerte samfunnsborgere i norske bygder. Noen vil kalle dem stabeiser, men de har sett den nære naturen, det som går tapt. Som om klimaet kan berges med å pøse med med fornybar energi basert på ødelagte kretsløp i naturen.

Vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes skriver i Klassekampen: “Vindkraftutbyggingen har satt igang den kanskje verste og raskeste ødeleggelsen av artsmangfold i Norge i moderne tid…. I tilfellet vindkraft er naturødeleggelsene og effektene på karbonbalansen verre enn om man hadde latt være”.

Vi er i ferd med å oppdage feilsteget. Hvordan kom vi dit? Var det fordi naturen ble abstrakt? Fordi vi så den som steder uten mennesker, som en drøm om villmark. I Børlis og van Goghs verden er naturen steder der folk hogger trær, dyrker korn og solsikker, bor og lever.

Børli skriver om “vindspråket”. Vi må lytte mindre til økonomene og mer til kunstnerne. Poeter og andre kunstnere lærer oss å se, å sanse naturen og snakke med den. Vi tar vare på det vi har sett.

Ute i seinhøsten er trærne nakne. Som tatt ut av Børlis verden, der de “sto og tok varsomt på himmelen”.

En påminnelse om å bli mindre brautende, om å ta varsomt på verden rundt oss.