I politisk debatt er karbonavgiften blitt en moralsk høydemåler på hvor klimavennlig du er. Men det å tvile på virkemidlene må ikke forveksles med klimaskepsis og fornektelse av dramatikken. En annen ting er at ulogiske tiltak kan bidra til klimaskepsis.

Dersom tiltakene er urettferdige, mister de troverdighet. Forskjeller er et tema som opptar velgerne, mer enn klimaet. Forskjellene i Norge har økt sterkt gjennom åtte år med Solberg-regjering. Det er ønsket og villet politikk. Den som er i tvil, kan lese boka “Arven etter Erna” av Wegard Harsvik.

Harsvik, leder for samfunnskontakt i LO, gjennomgår og dokumenterer punkt for punkt hvordan makt og ressurser er flyttet til dem som har mest fra før. De store skattelettelsene har som kjent gått til de rikeste. Det gjør enda mer inntrykk å se en samlet oversikt over hvordan nedskjæringer, velferdskutt og økte avgifter har rammet vanlige folk, som pendlere, arbeidsledige, eneforsørgere, kronisk syke og uføre.

Endringene slår ut både sosialt og geografisk. Nedskjæringene begrunnes dels moralistisk, som et ekko fra tida før velferdsstaten ble bygd opp. FRP i regjering har demonstrert at partiet ikke bryr seg om folk flest. Harsvik minner om at FRP er det partiet som tydeligst har gått inn for et flatt skattesystem, i motsetning til et progressivt. Han viser hvordan økte avgifter og gebyrer fungerer som flat skatt, et system der fattige betaler like mye som rike.

For alle som er opptatt av en solidarisk samfunnsmodell og små forskjeller er boka er et sterkt argument for å bytte regjering. Boka tar ikke opp klimadebatten, men karbonavgiften ligger i bakhodet mens jeg leser. Den virker jo som annen flat skatt, altså veldig urettferdig.

Høy karbonskatt er en typisk høyreside-løsning. Flere partier har foreslått modeller der avgiften betales tilbake til folket. Det ville hjelpe litt, men en slik ordning kan bli tungvint, byråkratisk og kanskje stigmatiserende. Samtidig er den en aksept av urettferdige grunnideer rundt skatt og avgift.

De rikeste har det høyeste karbonavtrykket. For dem vil fossil-avgiften være en bagatell. Samtidig vil deres livsstil (og ofte grådighet) fortsatt være standard for hva som gir status. For folk flest vil karbonavgift som regel ta en langt større jafs av husstands-budsjettet. Etter åtte år med omfordeling fra folk flest til de rikeste, skal ingen undre seg over at mange vegrer seg for enda en urettferdig avgift.

På toppen kommer spørsmålet om karbonavgift faktisk påvirker klimaet. Prinsippet er at forurenser skal betale, men noen er mer låst enn andre til å godta de rammer som gjelder i det fossile samfunnet. Vil avgiften føre til at Norges og verdens utslipp går ned? Klimakrisa er en del av en større natur-krise, der klodens organer er i ferd med å kollapse.

Da er det ikke nok å bytte ut fossil med annen energi. Materielt forbruk må ned, mest i den rike del av verden. Folk flest må involveres i hvordan det skal gjøres, ikke møtes med en moraliserende pekefinger. Klimadebatten er altfor mye ovenfra ned.

Massiv vindkraftutbygging og forurensende gruvedrift begrunnes med det grønne skiftet. Hvordan skille mellom grønt og grønnvasking? Klodens overforbruksdag var 29. juli. I Norge brukte vi opp ressursene som kan fornyes alt i april. Nordmenn bidrar ekstra mye til ubalansen i været og naturen.

En karbonavgift sier ingenting om hvordan vi kan og må samarbeide med naturens kretsløp for for å få kloden i balanse. En avgift som øker forskjellene, vil påvirke alle kvaliteter ved samfunnet negativt. Jamfør forskningen og budskapet i boka “Ulikhetens pris” av Richard Wilkinson og Kate Pickett. Harsvik trekker fram denne boka, som tilbyr et verktøy også for norske politikere.

Vi kan ikke først prøve å kjøle ned kloden og tro at utjevningen kan fikses etterpå. Vi må starte med likhet og sunn fornuft, både i Norge og globalt. Klimapanelet beskriver dramatikken, men har ikke nødvendigvis de politiske svarene. Parisavtalen er ingen fasit, vi må gjøre mer. Klimadebatten og tiltakene må bli mer demokratisk.

Vanlige folk ønsker ikke den ekstremt energikrevende kryptovalutaen, og kraftkrevende datasentre som profittmaskiner. Dagens utforming av handelsavtaler, med transport på kryss og tvers, fyrer opp kloden og gjør de rike enda rikere. Både næringskjeder og verdikjeder må bli mer lokale. Vi må kaste og rive mindre og reparere og resirkulere mer. Energi, materialer og mat må bli kortreist.

Jeg savner et parti som vil demokratisere klimaarbeidet, men skal likevel stemme, på et av partiene som vil utjevne forskjeller. Uten mer likhet er klimaet tapt.