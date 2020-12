Makta over julematen

Vi spiser mer lokalmat og vi betaler gjerne mer for lokalmat. Altså slik mat som økonomene forteller oss er uforenlig med effektiv matproduksjon. Folk står på venteliste for å få ribbe via en reko-ring.

I reko-ringen får bonden forhåpentligvis en rettferdig pris. Slik er det ofte ikke ved drift etter den økonomiske læreboka. Det er mangel på norsk ribbe også i tradisjonelle salgskanaler. Derfor må det spes på med tysk import-ribbe.

I høst var det stort oppstyr da en norsk bonde hadde kastrert griser uten bedøvelse. I Tyskland er kastrering uten bedøvelse fortsatt tillatt i vanlig eksportrettet produksjon. Det plager tydeligvis ingen så lenge det skjer i et annet land. Fiksering og halekupering er forbudt i Norge, men tillatt i Tyskland, uten at noen snakker om det. Hvorfor protesterer ikke dyrevernorganisasjoner mot import-ribba?

Det er også taust om at bruken av antibiotika ligger langt over den norske i alle typer eksportrettet tysk kjøttproduksjon. I sommer nådde reportasjene om slavelignende arbeidsforhold i tysk kjøttindustri også Norge. Det er glemt når vi mangler ribbe.

Eksport av mat kommer som regel i konflikt med velferd for både dyr og folk. Fordi det blir en spiral av prispress nedover. Noe å tenke på for alle som nå (i Nationens spalter) ivrer for eksport av norsk mat.

Regjeringa sa nylig nei til unntak fra regelverket for arbeidskraft fra Asia i grøntsektoren. Neste sommer må nordmenn selv ut i åkeren dersom vi vil ha jordbær. I seg selv en bra tanke, men da måtte vi tenke nytt rundt dyrking og handel med mat. Det var ikke regjeringens agenda å utvikle bedre beredskap.

Det går an å tenke seg et mindre sårbart matsystem som ikke er basert på langreist mat, fôr og billige bærplukkere på tvers av kontinenter. Et system der vi tenker mat for nærmiljøet. For miljøet ville det være bra dersom all mat var lokalmat, reko-ringer og bondens marked. Fri flyt av mat er ikke bærekraftig. Si det høyt, og det kommer beskyldninger om proteksjonisme og motstand mot internasjonalt samarbeid.

I det internasjonale samarbeidets tjeneste skal vi spise plastpakkede jordbær fra Nederland, blåbær fra Sør-Afrika og bringebær fra Marokko nå i desember. Vi vet ikke om bærplukkerne har anstendige forhold og betaling. Eller om lokal matproduksjon blir fortrengt til fordel for luksuseksport til rike land.

Bør vi spise friske jordbær til jul? Utvalget i matbutikken skulle egentlig speile landskapet og sesongene i eget land, det vi selv kan dyrke og plukke, på norsk lønn.

Nylig kom nyheten om at Norgesgruppen ikke vil selge geitosten Kvitlin i porsjonsstykker mer. Det betyr mindre behov for geitmelk og mer gjengroing av utmark. Matkjedene har ellers lange hyller med porsjonspakket, importert ost. Men jeg leter forgjeves etter den økologiske varianten av blåmuggosten Selbu blå.

Importost kommer som regel fra kyr som spiser genmodifisert soya. Noe det sjelden snakkes om. Det er enklere å yste for Norge enn for hjemmemarkedet i EU, der stadig flere spør etter kjøtt og melkeprodukter basert på dyrefôr uten GMO.

GMO-fri svinefôring er mulig, ifølge et nytt fagdokument fra landbruksmyndighetene i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. I vellykkede forsøk er soyaen byttet ut med alternativt fôr. Poenget her er bakgrunnen: Stadig flere dagligvarebutikker etterspør svinekjøtt uten GMO, merket “Ohne Gentechnik”, ifølge landbruksavisa Bauernstimme.

Det handler om retten til å vite, om demokratisk åpenhet. Norske kunder spør ikke om franske oster og tysk ribbe er produsert GMO-fritt? Mange av landbrukets aktører er også lite interessert i å snakke om temaet.

Hyllene med veganmat eser ut. Råstoff kan være belgfrukter og slikt som ellers ligger i grønnsaksdisken, men prosessert, piffet opp og overpriset. Mat gjelder som vegan først når den er bearbeidet slik at råstoffet blir usynlig. For at vi ikke skal tenke på hva maten gjør med jorda og artsmangfoldet? Såkalt plantebasert mat kommer som regel fra monokulturer som undergraver det biologiske mangfoldet.

Mottoet om å følge pengene for å avsløre makta kan utvides med “følg maten”. Hva gjør maten med jorda, skogen, vannet og verden? Hvem tjener penger på mat? Både bønder og kunder burde stille flere kritiske spørsmål.

I en vanlig matbutikk får jeg ikke kjøpt kjøtt fra drøvtyggere som har spist bare gras, som de er skapt til å spise. Her er det ingen forskjell på Gilde og kjedenes egne merkevarer EMV. Heldigvis har jeg litt hjortekjøtt i frysen. Og selvsanket, frossen blåbær og bringebær. Ingen dagligvarekjeder kan skaffe økologisk vaniljeis til bæra. Ikke som merkevare og heller ikke som EMV. Det handler også om makt.