Norsk oppdrettsindustri hevder kysten blir avfolket dersom de største aktørene må betale grunnrenteskatt. Store agro-konsern skyver sultende afrikanere foran seg i et stormløp mot EUs forslag om mindre bruk av sprøytemidler. Kraftbransjens lukrative eksport omskrives til “solidaritet”. Motstandere mot eiendomsskatt skyver alltid fattige enker med store hus foran seg.

Greier vi som offentlighet å gjennomskue dem som selger sin egen agenda fordekt som noe annet? Grønnvasking finnes i mange varianter. Nå har snart alle en fortelling om bærekraft, og du må se nøye for å finne ut når følelser og verdier er et skalkeskjul for å få økonomiske fordeler.

Avfolking er et eksistensielt tema i norsk politikk. Oppdrettsindustrien vet hvilken knapp den trykker på når den hevder lysene vil slukkes langs kysten. Som om framtida til utkantene står og faller med skattefritak for en milliardindustri, som tjener penger på fellesgodet reine fjorder.

Sult er et enda mer eksistensielt tema, noe Erik Fyrwald, sjefen for det sveitsiske agro-konsernet Syngenta spiller uhemmet på. Han hevder at “folk i Afrika sulter fordi vi spiser stadig mer økologiske produkter”. Bakgrunnen var forslaget fra EU-kommisjonen om 25 prosent økologisk matproduksjon og halvering av forbruket av pesticider, kjemiske sprøytemidler.

Agro-konsernene har i flere tiår levert hovedfortellingen om hva som er moderne landbruk. Når fortellingen nå slår sprekker, kommer frontalangrepet på økologisk drift. Mindre forbruk av sprøytemidler minsker omsetningen for Syngenta, i dag en del av kinesiske ChemChina.

Alle fusjonene i den agrokjemiske industrien betyr sentralisering av makt. Makt til å forsvare det industrielle landbruket, med overgjødsling, insektdød og andre naturødeleggelser, og effektivitetskrav som rammer dyrevelferden og tvinger bønder til å gi opp.

Noen pesticider er så giftige at de er forbudt i EU. Mange krever et europeisk eksportforbud for slike midler. Også det vil bety mindre profitt for agrokonsernene.

Økologisk mat krever dobbelt så store areal, hevder Fyrwald, fordi avlingene er bare halvparten så store. Han advarer om en verdensomspennende matvarekrise, fordi avlingene blir for små. Argumentasjonen er grotesk, ifølge Kilian Baumann, lederen for det sveitsiske småbrukerlaget Kleinbauern-Vereinigung. Det er ikke økologisk drift, men kjøttforbruket og dyrking av dyrefôr som fører til stort arealforbruk, sier han.

Syngenta kommer med “fake news”, ifølge Biovision, en organisasjon dannet av sveitsiske Hans Herren. Han har lang erfaring med økologisk bekjempelse av skadeinsekter i Afrika.

Særlig i den tredje verden har det vist seg at avlingene blir større med økologisk og agroøkologisk drift. Store avlinger i vestlige land hjelper ikke Afrika. Dumping av overskuddsmat fra Europa ødelegger tvert imot for lokal afrikansk matproduksjon. Investering i jord (landgrabbing) for å dyrke mat for rike vestlige land betyr ofte at lokale bønder mister jorda og grunnlaget for å dyrke sin egen mat.

Slike temaer er belyst i utallige studier, bøker og filmer de siste årene. Den lukrative input-industrien har lov til å forsvare seg. Men det er helt uten logikk å si at folk som spiser økologisk, tar maten ut av munnen på sultende afrikanere. Det vet Syngenta-sjefen. Fake news er ikke noe bare en spesiell type politikere driver med.

Vestlig overproduksjon på bekostning av natur, jord, dyr og mennesker kan aldri mette Afrika. Etiopiske Million Belay, grunnlegger av AFSA – Alliansen for matsuverenitet i Afrika, sier industrilandbruket er en del av problemet. Flere afrikanske land ønsker nå å bli mindre avhengig av import av hvete, og begynner å dyrke mer lokalt tilpasset mat, som hirse.

Mat og driftsmåter som er tilpasset naturen og lokale forhold, betyr ofte lite og ingen profitt for input-industrien. Det gjelder også beiting i norsk utmark. Norske bønder burde være mer maktkritiske og spørre hvilken agenda de støtter.

Syngenta-sjefen hevder at økologisk er skadelig også for klimaet. Han vil samtidig ha mer regenerativt landbruk, kombinert med bruk av genredigerte vekster og målrettet bruk av pesticider. Det er tankevekkende at profitt-interesser prøver å overta begrepet “regenerativt”, som både i Norge og internasjonalt er agroøkologisk orientert med vekt på å bygge fruktbar jord.

Lobbyister er eksperter på å overta og misbruke begrep som er ladet med verdier, som omsorg for utkanter, for matsikkerhet, for natur, for “de svakeste”. Det krever politisk årvåkenhet å identifisere når det er fake news.