Mange stirrer seg blinde på utslipp fra kyr, både ivrige kjøtt-kritikerne og toneangivende aktører i landbruket. De ser ikke på hva slags system kua er en del av. Det bondeeide avlsselskapet GENO forsker fram ei mer klimavennlig ku. (Nationen 9.2) Avlen skal selektere kyr som slipper ut mindre metan.

GENO er skuffet fordi forskningen ikke tas hensyn til i regjeringens klimamelding. Selskapet har store vyer for eksport av avlsmaterialet fra klimakyr og melder om stor interesse fra utlandet.

Men blir den nye kua tilpasset bruken av norske landskap?

Spørsmålet melder seg når jeg noen dager seinere (Nationen 22.2) leser at tap av ulike former for beitemark er en stor trussel for villblomster og pollinerende insekter, som matproduksjon er avhengig av. En Nibio-rapport viser at landskapet enten gror igjen eller overtas av intensivert jordbruk med monokulturer og plantevernmidler. Begge deler rammer rødlistede insekter og planter knyttet til tradisjonell beite- og slåttemark. Norge har like mange beitedyr som før, men de er fordelt på større besetninger, blir stadig mer geografisk avgrenset og beitetrykket er for hardt.

Les også: Endringer i jordbrukslandskapet gir vanskeligere kår for humler og bier

Blomsterenga, biene og jorda hadde trengt de mange tusen småbruk som er nedlagt, de som var urasjonelle innenfor rådende økonomisk tenkning og system. Hva slags system blir den nye klima-kua en del av? Kyr som melker mest mulig, har også vært et viktig mål for norsk avl. Den høytytende kua er frikoblet fra system og landskap. Er det annerledes med den nye klima-kua?

Nibio foreslår tiltak for å berge bier og blomster, som mer geografisk spredt beiting og skjøtsel av beite- og slåttemark. Det blir kostbart, men enda dyrere å ikke gjøre noe, som forsker Christian Pedersen sier. I et slikt perspektiv hadde det vært lønnsomt å bevare det mangfoldsvennlige landbruket Norge har lagt ned.

Annonse

Men det er ikke for seint å tenke nytt om system. Det viser et tysk forskningsprosjekt. Prosjektet omfatter over 150 konvensjonelle og økologiske melkebruk, som har redusert mengden kraftfôr både fra eget bruk og kjøpt utenfra, samtidig som ulike beiteressurser er fullt utnyttet. Kontrollgruppen er modellbruk i tysk landbruksstatistikk.

De foreløpige resultatene viser ikke uventet at artsrikdommen har økt, mest på konvensjonelle bruk, fordi økologisk drift i utgangspunktet har regler som fremmer mangfold. Det oppsiktsvekkende er at mindre kraftfôrbruk også lønner seg økonomisk. Driftsresultatet ble bedre hos dem som bruker mindre kraftfôr, fordi forholdet mellom inntekt og innsatsmidler endres. Bruk med redusert kraftfôrmengde har mye mindre behov for gjødsel, plantevernmidler, innkjøp av fôr og annen input. Det gjelder særlig konvensjonelle bruk.

Som dr. Karin Jürgens ved Kasseler Institut für ländliche Entwicklung minner om, inntektene er uansett små i tysk melkeproduksjon. Hun skriver om prosjektet i Der kritische Agrarbericht, som hvert år utgis av det tyske småbrukarlaget AbL, i samarbeid andre organisasjoner.

Det går an å tenke seg tilsvarende forskning i Norge. Forskning skjer ikke i et tomrom. Kua lever heller aldri i et tomrom, men i et menneskeskapt system. Landbruket tenker ofte snevert. En liten del av virkeligheten blir belyst, mens både samfunnet og landbrukssystemet skal være som før. Den som foreslår noe annet, får merkelappen naiv og romantisk. Det er hersketeknikk for å stanse systemdebatt.

De som tjener på salg av dyre innsatsmidler, er ikke interessert i endring. Det trengs lite input for at kyr, sauer og geiter får spise gras og urter og lage proteinrik mat av vekster som mennesker ikke kan spise. Når dyr får spise den maten de er skapt for, er det god dyrevelferd. Dessuten trenger rødlistede insekter og planter utegående drøvtyggere for å overleve. Er kyr som greier seg med kun gras og urter med i GENO-forskningen?

Trond Qvale, agronom og pioner innen målrettet beiting, omdefinerer i Nationen (24.2) begrepet klimavennlig ku. Han belegger med tall at mindre kyr også er mer lønnsomt. Lette dyr lager mindre tråkkskader og trenger mindre fôr.

Les også: Mindre kyr og smartere hold kan øke ytelsen fra arealressursene

Det finnes mange ekte klima-dyr i Norge, kyr, sauer og geiter som er en del av naturens kretsløp også når det gjelder karbon. Treffende beskrevet av Rene Cortis, bonde i Stokmarknes, i Nationen (også 24.2). Hans kyr gir sunnere melk fordi de får bare gras fra artsrike slåttenger og utmarksbeiter. Gjør det lønnsomt for melkebonden å bruke betydelig mindre kraftfôr og mer beite, er hans appell: “Gjør det enklere, eller gjør det mulig, for forbrukerne å kjøpe gressfôret melk og kjøtt”.

Noen bryter med vekstideologien og baner vei for et ekte klima- og naturvennlig jordbruk. Både landbruksaktører og veganere kan lære mye av dem. Så kanskje jeg får kjøpt grasfôra melk og kjøtt i vanlige butikker i min levetid?