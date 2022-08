Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Hvordan forstå bonde-protestene i Nederland? Noen bruker fortellingen om den lille bondens kamp mot eliten. Den er misvisende, for nederlandsk landbruk er en fortelling om bonden som er blitt presset til å bli altfor stor.

Bønder er blitt presset til å produsere på måter som ødelegger landskap, klima og lokalsamfunn. Myndighetene har støttet og oppmuntret til å effektivisere, rasjonalisere, bli produktiv og konkurransedyktig. Bønder tar signalet, samfunnsoppdraget, selv om det betyr høy gjeld, overgjødsling og å spise naboen.

Når så bønder har presset jorda, dyra og seg selv til det ytterste, gir myndighetene kontrabeskjed: Slik kan dere ikke drive. Landskapene blir overbelastet, det er altfor mange dyr og for store avlinger. Bønder blir fratatt levebrød og livsverk med et politisk pennestrøk.

Den nederlandske forfatteren Geert Mak, som selv veksler mellom å bo i Amsterdam og på landet, forklarer protestene som “panikk, ren panikk” (Berliner Zeitung). Han beskriver et ekstremt kapitalintensivt system og en enorm produksjon. Bonden sitter ensom med sin milliongjeld på en high tech-maskin og er ikke lenger bare avhengig av været, men også av prisene på verdensmarkedet.

Først og fremst er bonden avhengig av banken. I Geert Maks egen landsby ville en bonde bygge fjøs for 100 dyr, men ble presset av banken til å bygge for 150 dyr. Når nå myndighetene tilbyr å kjøpe ut bøndene, vil pengene gå til banken. Det blir som med Hellas-krisa, mener han, det er bankene som reddes med statlige penger.

Medier i flere land har gjort et poeng av at høyreekstreme blander seg inn med støtte til bøndene. Bankenes og input-industriens rolle kommer dårlig fram, men de har mest å tape på omlegging av landbruket. De 26 milliardene euro som stilles til disposisjon for å kjøpe ut bønder, kunne ha vært brukt til å gi bønder et perspektiv og hjelpe dem med å legge om, for eksempel til økologisk landbruk, som ikke har problemer med nitrogenoverskudd.

Mange, både i Nederland og andre europeiske land, driver landbruk på måter som ikke belaster jord, vann og biologisk mangfold. Det er bønder som har gått mot det som har vært offisiell politikk. Slike bønder kunne være modeller for omlegging. I stedet kjører den nederlandske regjeringen bare på med sine krav uten å involvere bøndene selv.

Det samme kan skje i andre land, den dagen myndighetene oppdager at landbrukspolitikken var feil. Nederland er et ekstremt eksempel fordi landet er så lite og tett befolket. Men avrenning og andre miljøbelastninger er et problem i alle vestlige land, også Norge. Canada har oppdaget at lystgass fra overgjødsling er et stort klimaproblem (ifølge Nationen) og vil skjerpe reglene for utslipp.

I Canada og Nederland bruker både bønder og ikke minst input-industrien varianter av samme argument: Mindre gjødsel betyr mindre mat i en verden med matmangel. Men som stadig flere nå forstår, er det ikke mangel på mat i verden. Nederland er et av de land i verden som eksporterer mest mat, men det hjelper ikke folk som sulter. Det er ikke noe samsvar mellom enorme eksportinntekter fra mat og matsikkerhet i verden. Eneste effekt er at matprodusenter i importland blir utkonkurrert.

I fortellingen om bonden mot eliten trekker mange inn statsviteren Ivan Krastevs teori om motsetningen mellom “anywheres”, som beveger seg over alt i verden, og “somewheres”, som aldri kommer seg ut av bygda. Forfatteren Geert Mak kjenner seg ikke igjen i denne analysen. Myndighetene har riktignok vært arrogante og drevet dårlig kommunikasjon.

Men også i byene er det mange fattige som ikke kommer seg utenfor sitt eget kvartal, sier han, mens mange bønder er globale aktører. Han mener den enfoldige bonden er en illusjon, og forteller om naboen som er bonde og i tillegg har en gard i Tanzania. Han forteller at Nederland hvert år importerer hundretusener av kalver, særlig fra øst-Europa, og seinere selger dem over hele verden.

Lenger bort fra lokale verdikjeder går det knapt å komme. Industrimodellen fører til et dysfunksjonelt landbruk. Den avfolker landsbygda og ødelegger livet der. Den ødelegger balansen i natur, landskap og økosystem. Industrimodellen løsriver maten fra landskapet og ensretter både maten og landskapene. Den ødelegger lokale verdikjeder over hele verden.

Bøndenes skjebne i Nederland er en vekker også i Norge. Heldigvis velger mange nå bort den kapitalintensive, såkalt effektive, produktive modellen og dyrker i stedet mat på naturens premisser. Det er dem vi kan lære av.