Byfolk sår rødbeter, setter poteter og sanker sopp og bær. Men hvor skal maten lagres?

Urbane dyrkere har oppdaget at moderne by-boliger ikke har lagringsplass for årets avling. Vi graver, planter, sår, vanner, gjødsler og høster. Kombiskapets trange grønsakskuff er for lengst sprengt, selv om vi spiser selvdyrket til det tyter ut gjennom ørene. Fryseren er full av selvplukket sopp og bær.

Før hadde folk matkjeller. Nå er dagligvarekjedenes sentrallager vår felles matkjeller. Lagring og logistikk er sikkert nøyaktig regulert på minutt og grad. Tilpasset et system der vi går i butikken og kjøper det vi trenger. Der er det alltid fullt i hyller, fryse- og kjøledisk, men systemet er sårbart.

Utformingen av boliger er også tilpasset et system der maten hentes i butikken. Selv kjøkkenet er mer eller mindre borte i mange overprisede og små moderne byleiligheter. De er tilpasset et liv med ferdigmat, ikke å vaske jord av neper. Byggeforskriftene har strenge krav til plass for parkering, men ikke for å lagre potet.

Rådville bybønder snakker om temaet nå. Det dukker opp når jeg er rundt og snakker om “Geriljahagen”. Å flytte på landet er et prosjekt som tar tid. By-potetene må opp før frosten kommer. Selv om avlinga er liten, må den lagres et sted.

Barndommens potetbinge varte hele vinteren. Jeg tror ingen i grenda kjøpte potet. Når jeg spør mine brødre, mener de at poteter ikke engang fantes i butikken. De som ikke dyrket selv, kjøpte vel poteter, gulrot, kålrot og kål direkte av en bonde.

Også i byboliger var det plass til å lagre mat, før kjøleskapet og fryseboksen. De fleste både i byen og på landet kunne noe om å konservere. Speking, tørking, hermetisering, fermentering. I min barndoms matkjeller var det fulle hyller med saft og syltetøy, og hermetiserte koteletter, plommer og pærer til søndagsmiddagen.

Hvor lenge ville Oslo greie seg ved et langvarig strømbrudd eller databrudd? Eller en annen akutt krise med stengt forsyning utenfra?

Våre formødre var stinne av kompetanse på å gjøre mat langtidsholdbar. All mat var ureist håndverksmat. Nylig fortalte en mann at hans bestemor i Lofoten dyrket løk og gulrøtter som hun gravde ned i sand for vinterlagring. Eller hun syltet løken og la på glass. Min fars tante syltet kålrot. Melk ble kokt til mølsgrøt. Tradisjonsmat er resultat av smart konservering og lagring.

Da elektrisk strøm ble utbygd og før folk fikk egen fryseboks, leide hele grenda fryseboks i et lokale ved butikken. Det var flere kilometer å sykle, men likevel praktisk å fryse mat til lagring.

Kan prinsippet overføres? Urbane dyrkere undres på om det kan etableres felleslokaler i nabolaget, med utleie av skap med passe temperatur for grønnsaker. Det finnes kanskje ubrukt fellesareal i sameier og borettslag, som gamle bomberom, vaskekjellere, loft. I noen blokker fra 50- og 60-tallet er det fortsatt egne kjellerrom for mat, et skap for hver leilighet, med tilpasset temperatur.

Sameier diskuterer å avvikle ordningen. Den brukes likevel ikke etter hensikten, men er lagerplass for brus og øl, og utsatt for innbrudd. Det er tross alt bare et lite mindretall av byfolk som dyrker. I søppelrommet i mitt sameie ble papircontainerne før fylt med aviser. Nå fylles de av pizzaesker. Pizzabudene kjører i skytteltrafikk. De færreste skrubber jord av egne rødbeter til middagen.

Det kan fort endre seg. Andelsbruk har lange ventelister. Det står stadig flere pallekarmer på plener rundt omkring. Pandemien har satt fart i behovet for å dyrke egen mat, men det begynte lenge før korona. Det som før var koseprosjekt, vokser gradvis til økt bevissthet om behovet for matberedskap.

Statlig kornlagring er nødvendig, men vi trenger også et matlager der vi bor. Hvor lenge ville Oslo greie seg ved et langvarig strømbrudd eller databrudd? Eller en annen akutt krise med stengt forsyning utenfra?

Folk på landet vil også være hjelpeløse, men ikke så sårbare som byfolk. Frysebokser og kjøleskap er avhengig av strøm. Burde alle boliger ha solcelleanlegg som kan kobles på i krise? Det hjelper ikke med hus med plass til stor fryseboks når strømmen går.

Byggeforskrifter kan kreve spiskammers i boliger eller et felles matlager i nye boligområde. Utbyggere har begynt å gi boligfelt “grønne” navn, men bygger fortsatt bitte små bokser av leiligheter uten mulighet til å lagre grønt. I noen byggefelt er det satt av plass til felles grønnsakshager, men ingen plass for vinterforsyning.

Nye boliger bygges for gårsdagens livsstil, med høyt materielt forbruk, mye reising og langreist ferdigmat. Hvordan skal vi bo i framtida? Spørsmålet griper langt dypere enn til lagerplass for grønnsaker. Hvor mye kan et nabolag være selvforsynt med? Svaret kan være en ny type landsby der kvaliteter fra livet i byen og livet på landet forenes. Mat kan bli lokal igjen, i samarbeid med naturen, naboene og de få bøndene som er igjen.

Den nye interessen for urban dyrking kan bli starten på en livsstil som ikke forbruker mer enn kloden tåler. Vi må snakke mindre om elbiler og mer om jord, mat og økologiske kretsløp. Kloden trenger en livsstil med plass for potetkjeller.