Gullfuglen landet for politikerne i tyske Brandenburg da Elon Musk viste interesse for å bygge Europas største elbilfabrikk der. Gunstige skatteregler og subsidier sitter løst når verdens nest rikeste mann vil etablere industri i et forsømt og næringssvakt område. Da er det også lett å lukke øynene for at fabrikken vil bidra til å ødelegge verdifull natur, artsmangfold og vannforsyningen til lokalbefolkningen.

Byggingen av gigafabrikken begynte for vel et år siden. Skogen ble hogd, store areal ble planert og fabrikkhaller reist på rekordtid. Alt uten endelig byggetillatelse. Den er fortsatt ikke på plass, selv om de første Teslaene skal rulle ut i juli. 500 000 biler i året. Hastverk skaper fakta på bakken.

Grünheide der fabrikken ligger, er som navnet sier grønt og dels naturreservat med verdifull natur. Vannressursene er allerede presset etter flere tørkesomre. Å bygge biler krever mye vann, og enda mer når produksjonen er planlagt utvidet med batterifabrikk. Lokalbefolkningen er redd for både forurensning og vannmangel. Sjefen for vannverket advarer. Miljøorganisasjoner engasjerer seg.

Sist høst fikk befolkningen legge fram sine over 400 innsigelser under en høring, men de blir ikke hørt. Magasinet Frontal 21 (fjernsynskanalen ZDF) viste nylig en film om fabrikken og Tesla-folkenes arroganse overfor protester. De vet at de trenger ikke bry seg. Fabrikken er snart ferdig og politikerne er på Teslas side. Til tross for risiko for vannmangel, forurenset grunnvann og ødelagt naturmangfold.

Befolkningens protester og utbyggernes arroganse gjør det umulig å la være å trekke paralleller til norsk vindkraft. Det kunne vært Haramsøya. Lokalbefolkningen overkjøres i en god saks tjeneste: Fornybar energi. Klimavennlige biler. Det grønne skiftet. Miljøvennlig industri mot verdifull natur.

Hvor grønn er en Tesla? Det er lureri å lage regnestykker som viser at en elbil er “utslippsfri”. Elon Musk får priser, bæres på gullstol og håver inn subsidier på alle kanter. Brandenburg stiller med pengestøtte, infrastruktur og skattelette. Når bilene skal selges for eksempel i Norge, blir kjøperne sterkt subsidiert og kan skaffe seg bil nummer to eller tre.

På 70-tallet snakket vi om at samfunnet må bli mindre avhengig av bil. Nå snakker ingen kritisk om “privatbilismen”. Byene bygges fortsatt rundt bilen og andre markører for en livsstil med høyt materielt forbruk. Med egen fil for de rike, som står for mest klimautslipp.

Energisparing er ikke lenger tema. Elektrifisering er et mantra, som selv oljenæringa gjemmer seg bak. Elbilen snevrer inn synsfeltet og fører til stillstand i politisk nytenkning rundt klima, livsstil, varsom omgang med ressurser og rettferdig fordeling i samfunnet.

Elon Musk ser ingen problem med vannmangel i Grünheide. Det ville ikke vokse trær dersom det ikke var vann her, vi er ikke i en ørken, naturen er intakt, sier han. Han er ikke alene om å tenke så overfladisk om den naturen som skal lagre karbon og gi oss mat, vann og alt vi ellers trenger for å overleve.

Nå er det usikkert hvor mange arbeidsplasser det blir i Brandenburg. Hva om billig-arbeidere blir hentet fra Polen rett over grensa? Musk har alt varslet at han ikke vil ha fagorganisering. Den tyske fagforeningstoppen Reiner Hoffman sier det ikke går i en bedrift som får så mye offentlig støtte.

I USA hindres Tesla-ansatte i å organisere seg. Filmen viser at Tesla-fabrikker driver brutal behandling og kvitter seg med ansatte som tar opp sikkerhetsproblem med biler. Profitt betyr mer enn en avkuttet finger.

I Kongo mister barn livet i koboltgruvene for at vi skal få elbiler. De fleste elbilene bygges i Kina, der det også bygges nye kullkraftverk. Hvordan er verdikjeden for tingene vi omgir oss med? Et grønt produkt er ikke grønt når det er basert på farlige, urettferdige arbeidsforhold og belaster økologiske kretsløp.

Politikere lengter sårt etter nye arbeidsplasser, men det er ikke uendelig natur å forsyne seg av, ikke for Elon Musk og elbilene, ikke for noen av oss. Nordmenn er verdensmestre i kjøp av elbiler og bygging av motorveier. Landet legges under betong og hyttepalass. Vi oversvømmes med reklame for overdimensjonerte terrasser og alt de skal fylles med.

Det er tid for å skalere ned til en mindre brautende livsstil. “Når påstått grøne tiltak møter folkeleg motstand, kan det henda at det er tiltaket som er dårleg og ikkje at folket tar feil”, skrev SV-politiker i Rogaland, Ingrid Fiskaa nylig i Klassekampen.

Regnestykker for utslipp er altfor overfladiske. Elbiler hylles, mens beitedyr i kulturlandskap fordømmes som verstinger, i teknokratenes snevre tankegang. Fyll jord på “dei breie motorvegane vi ikkje treng og dyrke mat på dei i staden”, som den grønne veteranen Jon Bojer Godal nylig skrev (KK). Det er dramatisk, men vi trenger nye begrep om hva som er grønn politikk.