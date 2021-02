Senterpartiet vokser, mens antall bønder går ned. Det gir ingen mening å snakke om bondeparti. Mange angrep på Sp er urettferdige og speiler uvitenhet, fordommer og kalkulert nedsnakking. Men hva slags landbruk vil Sp ha?

Når Trygve Slagsvold Vedum poserer med dieselbilen i Oslo, er det ikke bønder han frir til. Elbiler berger selvsagt ikke klimaet. Men hva mener Sp om dekk- og diesel-landbruket? Der bonden er avhengig av at naboene legger ned. Sp kunne forlange slutt på drift som ikke er tilpasset norske landskap.

Både i by og bygd er mange fortvilet over at landbruket er på feil spor, med nedlagte bruk, gjengrodde bygder og sentralisert foredling og handel. Utviklingen er ikke basert på naturlover, men på industriell tankegang, der fellesverdien mat blir redusert til vare og råstoff på et internasjonalt marked. Det er en tankegang som ødelegger både maten og naturen, klimaet inkludert.

Noe snur nå. Folk vil ha kortreist og ekte mat. De vil ha Reko-ringer, andelslandbruk, bondens marked og pallekarmer. Folk står i kø for å dyrke egen mat. Pandemien har har forsterket bevisstheten om hvor sårbare vi er.

Fylkesleder Birger Bull i Troms Bonde- og Småbrukarlag beskrev nylig på NRK Ytring hvordan ren og ekte nordnorsk mat sendes sørover på trailere, til matkjedenes sentrallagre på Østlandet. I kjøledisken i Karlsøy ligger det tysk kjøttdeig, mens arbeidsplassene på Nortura i Målselv er nedleggingstruet. Dersom folk i nord i det hele tatt får mat fra egen landsdel, er den først fraktet 4000 kilometer til og fra et sentrallager. Maten blir gjort til miljøversting, skriver Bull, med unødvendig transport på farlige vinterveier, økt varesvinn og redusert matberedskap i nord.

Hele landet tas i bruk, til trailertransport. Systemet for matforsyning er fullt av slik galskap. Både mat, fôr og andre innsatsmidler fraktes over landegrenser og kontinenter. Sp kunne med sitt tradisjonelle eierskap til landbrukspolitikk foreslå grep for å få slutt på galskapen. Skjære gjennom i kjøtt-debatten og foreslå gradvis overgang til kjøtt bare fra dyr som har forankring i landskapet og som bidrar til karbonbinding og økt biologisk mangfold.

Slike forslag ville kommunisere bredt i klimadebatten. Slagsvold Vedum ville i “Sløsesjokket” ha mer gjenbruk av møbler. Det blir forstått i bygd og by, og det er god klimapolitikk. Gjenbruk av hus, klær, møbler og ting kan mobilisere folk flest, mye mer enn et abstrakt budskap om avgifter og utslipp målt i tonn. Vedlikeholde, reparere, upcycle, jamfør vottene til Bernie Sanders.

På garden til Vedum ble det nevnt at han er opptatt av biologisk mangfold. Det stemmer sikkert. Men når snakket han om bier, humler og andre pollinerende insekter som sliter fordi jordbrukslandskap gror igjen? Eller om livet i jorda som en del av jordvernet? Det er ikke kose-tema, men handler om å overleve på kloden.

Slike tema bygger bru mellom by og land og nye allianser i politikken. SV advarer mot industrilandbruk. MDG vil ha flere bønder. SV og MDG har anslag til en kritisk landbruksopposisjon. Hvor mye landbruksopposisjon og blomstereng har Sp plass for? Ap har tradisjonelt vært pådriver for strukturrasjonalisering. Hva slags landbruk vil Sp være pådriver for?

Elbiler som svar på klodens krise er banalt. Men det er like banalt når landbrukets ledende aktører peker på mer teknologi som hovedgrep for å gjøre landbruket klimavennlig. Sp blir angrepet for mangel på bypolitikk. Det er større grunn til å etterlyse bygdepolitikken.

Da jeg skrev boka Geriljahagen, støtte jeg på navnet Thomas A. Lyson, amerikansk sosiolog, som så det lokale landbruket som bærekraftig alternativ til det globaliserte og industrialiserte landbruket. Han brukte begrepet civic agriculture om en modell for landbruks- og matproduksjon knyttet til lokalsamfunnets sosiale og økonomiske utvikling og kretsløp.

Diplomøkonom Svein-Magne Gjessing introduserte Lyson for norske lesere i sitt masterarbeid for noen år siden. I en kronikk i Nationen beskrev han sentralisering av matproduksjon til større enheter og nedleggelse av småbruk som en trussel mot både lokalsamfunn og vårt livsgrunnlag. Han etterlyste en lokal økonomi knyttet til småbruksbonden, lokale ressurser og økosystemene.

Det finnes andre fortellinger om maten enn fortellingen om vekst, volum, sentralisering og langtransport. Dersom det er igjen bare to-tre bønder i bygda, hjelper det ikke at skolen og politiet blir. Mange heier på Sps kamp mot sentralisering. Spørsmålet er hva vil Sp gjøre for å ta matproduksjonen tilbake til lokalsamfunnet og naturen.