Gjødselkrise eller systemkrise?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

På baksida av pakningen var en beskrivelse av produktet og hvordan det brukes. Et minikurs i gjødsel: Saueull er næringsrik. Nitrogen, fosfat, kalium, svovel, magnesium. Særlig godt egnet til langtidsgjødsling, holder godt på fuktighet. Effekten holder i seks måneder.

Giveren vet at jeg har en geriljahage. Jeg vet at jorda der trenger gjødsel. Derfor samler jeg matavfall som fermenteres ved hjelp av mikroorganismer i bokashi-bøtter. Perfekt jordforbedring. Jeg har samlet hestemøkk i skogen og fått kanin-møkk. Ull utvider spekteret av gjødsel-muligheter.

Jeg leser i Nationen at sunnmøringen Karin F. Svarstad starter produksjon av ullpellets til gjødsel i firmaet Ull-dorado AS. Hun samarbeider med flere forskningsmiljø, som tester ullas egenskaper som gjødsel. Hvert år kastes og brennes flere hundre tonn såkalt “vrakull”, ull som av ulike grunner ikke kan bli klær. Som gjødsel går ull som fornybar ressurs inn i kretsløpet.

Les også: Karin har startet nytt prosjekt der flere hundre tonn kassert ull kan bli plantegjødsel

Sirkulær økonomi i praksis. Det eksperimenteres også med ull som erstatning for plastduk i dyrking av bær og grønnsaker. Plast blir som kjent et avfallsproblem. Ullduk holder ugras borte og gjødsler samtidig jorda når den brytes ned.

Saueull er lenge blitt behandlet som avfall som sauebønder må betale for å kvitte seg med. Med pelletsproduksjon kan den dårlige ulla bli inntekt, og ledd i et ekte grønt skifte.

Den lille prøvepakken med pellets gjorde at jeg ble minnet om noe jeg har undret meg over: Den ene dagen vet ikke bønder hvor de skal gjøre av naturgjødsla. Den andre dagen vet ikke bønder hva de skal gjøre fordi prisen på kunstgjødsel stiger til himmels.

Mangel på spredeareal er stadig tema. Det tok tid før jeg forsto hva det betyr: At et gardsbruk har mer møkk og gylle enn jorda kan gjøre seg nytte av, at den blir overbelastet av næringsstoffer. Vannet blir forurenset og økosystemene forstyrret. For mye naturgjødsel er et problem der det drives landbruk etter industrimodellen.

Samtidig går alarmen fordi det er mangel på kunstgjødsel, i Norge og verden. Norske bønder får en milliardsmell. Kunstgjødselfabrikkene slutter å produsere, fordi det er for lite råstoff igjen i verden og fordi produksjonen krever så mye energi. Kunstgjødsel lønner seg ikke lenger.

Annonse

Her er det noe som ikke stemmer. Har vi for mye eller for lite gjødsel? Fortellingen henger ikke sammen. Ikke rart at vi faller av lasset og overlater gjødsla til eksperter. Matproduksjon blir fremmedgjort og budskapet forvirrende for folk flest.

Hva skal vi gjøre når kunstgjødsla tar slutt, eller så dyr at bønder ikke har råd til å kjøpe den og fabrikkene ikke råd til å produsere? Da er vi trengt opp i et hjørne, men vi kan ikke slutte å produsere og spise mat.

Redninga blir da bønder som greier seg uten kunstgjødsel. Faktisk kjenner jeg mange av dem, i Norge og andre land, og jeg vet om enda mange flere. Bønder som leverer god og næringsrik mat. Hva er deres versjon av gjødselkrisa? Slike bønder overbelaster heller ikke jord og annen natur med for mye naturgjødsel. De slipper å frakte gjødsel til andre distrikter, det som i Tyskland omtales som gylleturisme.

Budskapet fra sentrale landbruksaktører er at det uten kunstgjødsel blir matmangel i verden og at maten blir for dyr. Men maten blir også for dyr fordi kunstgjødsel er blitt så dyr. Catch 22. Systemet fanger, uansett. Gjødselkrisa ser ut som en systemkrise.

Hvem tjener penger og hvem sitter med utgiftene og svarteper? Vanlige bønder knekker nakken. Overfloden av mat i verden går uansett dit det er overflod av kjøpekraft, ikke til dem som sulter. Noen blir veldig rike på mat.

Systemfeilen blir tydeligere nå når vi blir mer opptatt av selvforsyning, lokale kretsløp og biologisk mangfold. Forkjemperne for fri flyt av mat, fôr, gjødsel og andre såkalte innsatsfaktorer har ikke lenger meningsmonopol. Det finnes andre fortellinger.

Livet i jorda vil ha naturgjødsel. Mange markedsfører seg med sirkulær økonomi, men ikke alt er ekte kretsløp. Det er for eksempel bra å resirkulere plast, men bedre å greie seg med mindre plast. Den mest geniale sirkulære verdiskapingen er drøvtyggere på beite, med samspill mellom dyr, mennesker og plantevekster. Gjødsel blir ikke grønn og sirkulær fordi Yara legger om til fossilfri produksjon.

Omlegging av systemer tar tid. Vi må snakke om det, og også tåle kompromisser. Det beste må ikke bli det godes fiende. Men vi trenger en ny orientering, også når vi snakker om gjødsel. Ullpellets fra utmarka dekker ikke dagens behov for gjødsel, men hjelper oss til å tenke beredskap.