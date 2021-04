Det er et demokratisk problem at konsulentbransjen spiser seg inn i politikk og forvaltning. Politisk argumentasjon blir outsourcet til byråer som ikke er forpliktet til å tenke likeverd, rettigheter og autonomi.

I mange tilfeller er det konsulentbyråer som styrer boligpolitikken for mennesker med utviklingshemning, mennesker som er avhengig av bistand i eget hjem. Institusjonene ble heldigvis avviklet til fordel for normaliserte boformer. Men de siste 15 - 20 årene er institusjonene gjenoppstått i form av store, sentraliserte (og smitteutsatte) omsorgsgettoer, store boligkompleks der ulike sårbare grupper ofte blandes sammen.

Jeg har ofte undret meg over hvorfor kommunene bare kjører på med tvangsflytting og avvikling av sårbare menneskers hjem, i strid med både tverrpolitiske føringer fra Stortinget, Husbankens regler og FN-konvensjonen CRPD. Det dreier seg om samfunnsborgere som er helt avhengig av at pårørende snakker deres sak overfor kommunen. Protestene er som regel (men ikke alltid) blitt ignorert.

Utallige reportasjer om slike saker i avisene og ikke minst i bladet Samfunn for alle (som utgis av NFU - Norsk Forbund for utviklingshemmede) har hatt liten effekt. Nå i høst skjønte jeg mer av hvorfor det er slik, da bladet satte søkelyset på konsulentbransjens rolle.

Eksempler er Randaberg og Melhus, kommuner som står midt i prosessen med å etablere store bofellesskap. Mønsteret er det samme i et stort antall kommuner. I Randaberg bygger forslaget om et nytt, stort bofellesskap på en rapport fra konsulentselskapet Rune Devold AS. Melhus lener seg på Agenda Kaupang.

Konsulentbransjens språk er avslørende. Det snakkes ikke om hjem, men om “botiltak” med “innsparingspotensiale”. En konsulent kan lett regne seg fram til “effektivitetsgevinster” og “frigjøring av midler”, omskrivning av kutt i tjenester. Folk i konsulentbransjen er eksperter på å sammenligne kommuner og finne noen som driver billigere, uten å ta hensyn til lokale forhold og forskjell i kvalitet. Det blir en spiral nedover, på bekostning av livskvalitet og retten til et hjem.

"Bransjens språk er avslørende. Det snakkes ikke om hjem."

Logikken er at mer samlebånd og stordrift er billigere. Derfor må små bofellesskap bort. Argumentet om stordriftsfordeler ved å samle mange med utviklingshemning er en gjenganger i konsulentrapporter, uten at det blir faglig begrunnet.

For det finnes ikke vitenskapelig belegg for å hevde at det er stordriftsfordeler ved å samle mange med utviklingshemning, ifølge professor Jan Tøssebro. Likevel er argumentet en gjenganger i konsulentrapporter. Det kan være en liten gevinst knyttet til nattevakt for de aller minste bofellesskapene. Men når det kommer opp til rundt fire beboere, forsvinner denne besparelsen, ifølge Tøssebro.

Jeg vet om et hus hvor det bodde fire aldrende damer med utviklingshemning. De fikk bistand av et team som kunne tilrettelegge for den enkeltes behov. Som å bestemme seg spontant for å dra på tur. Eller se på private bilder. En aktivitet som er gull verdt for den som trenger hjelp til å sette ord på hendelser, følelser og biografi, for å forstå og delta i sitt eget liv.

Huset ble nedlagt og beboerne flyttet til en stor enhet, med mange ansatte og tjenester etter samlebåndsprinsippet. Det var ikke lenger fleksibilitet til spontane aktiviteter, langt mindre å bli sett som individ med et familiealbum. Min kilde er en som sluttet fordi det faglig spennende arbeidet med individer forsvant. Det kompetente og dedikerte teamet ble borte. I det kommunale regnskapet var det kanskje et lite pluss, som i så fall kokte bort i sykemeldinger.

I Melhus var planen først å flytte beboere fra tre bofellesskap til et nytt stort bofellesskap. Så ble det planlagt ytterligere fem leiligheter, til sammen 21. Nå vil kommunen utvide med en ekstra etasje, for å øke tomtens “utnyttelsesgrad”. Ifølge Samfunn for alle har Agenda Kaupang funnet ut at dagens boligstruktur “vurderes å være lite driftsoptimal”.

I tillegg til at formuleringen ikke kan begrunnes faglig, speiler den et menneskesyn som politikere flest i vårt norske verdifellesskap vil distansere seg fra. Menneskers liv skal ikke driftes. Den enkelte skal kunne velge hvor og med hvem de skal bo. Det er også i tråd med FNs funksjonshemmede-konvensjon.

NFU-leder Jens Petter Gitlesen skriver: “Det er forståelig når bonden snakker om kvegdrift. Det er langt mer problematisk når Agenda Kaupang snakker om drift av mennesker.”

Politikere og administrasjon må lære seg å gjennomskue konsulent-språket og tenke nytt rundt boligplanlegging for alle innbyggerne i en kommune. Omsorgsgettoer er gammeldags. Kontrollspørsmål i all boligplanlegging må være: Hvordan ville jeg selv like å bo?