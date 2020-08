Fjøskrakken var innsatsfaktor

Mors gamle fjøskrakk står på hytta jeg bruker en liten uke hver sommer. Nå er den multimøbel, lett å plassere i ei trang hytte, lett å ta med ut når det er vær til ute-lunsj, lett å ta med inn når det plutselig drypper igjen fra trønderhimmelen.

Jeg vet ikke hvor gammel krakken er, men er sikker på at det er mor som en gang malte den grøn. Mor elsket grønnfarger. Enten hun malte, sydde eller kjøpte noe så var det alltid varianter av grønt.

En utstilling i Martin Gropius Bau i Berlin for noen år siden gjorde at jeg gjenoppdaget fjøskrakken. Den kinesiske kunstneren Ai Weiwei hadde samlet 6000 gamle kinesiske trekrakker. En uendelighet av historier om slit og hvile gjennom generasjoner. Verden er bygd på innsats fra krakker.

Særlig fjøskrakken. De som tålte melk, overlevde i den norske steinrøysa. Ei ku, en krakk og ei bøtte. Ljå, rive og låve. Hver bygd utviklet avanserte, lekre, holdbare melkeretter til hverdag og fest uten innsatsfaktorer utenfra, men med å dele kunnskap om en fantastisk råvare.

I dag koster innsatsfaktorene mange millioner per melkebruk. Konserner tjener seg rike på dem. Krakker som ikke er kastet og brent, er på museum og hytter. Kyrne melker dobbelt og tredobbelt sammenlignet med fjøskrakkens tid. Melk som råvare er mindre verdsatt enn noen gang, men mange tjener fett på melk.

Når jeg kommer til hytta, filosoferer jeg over sammenhengen mellom mat og landskap. Jeg har skrevet om det før, at bestemor som barn var med på utmarksslått her. Graset tørket på bakken, ble samlet høyløer og kjørt til låven på vinterføre.

Grasmelk og høymelk på lokale ressurser, helt inn i min tid. En dag var ikke gras og høy nok. Kyr skulle melke mer. Mor snakket om at det umulig kunne være sunt for kua å yte så mye. Jeg svarte sikkert i hytt og pine, for jeg var ikke så opptatt av kyr. Hun skulle ha opplevd at samtalen snur nå, at mange stiller spørsmål ved den høytytende kua. Som melker så mye at det blir altfor mye melk, slik at bonden tjener lite og må legge ned. Det kalles kostnadseffektivt landbruk, men har en stor kostnad for kua, bonden, landskapet, klimaet, artsmangfoldet, lokalsamfunnet og for vår evne til å overleve på egne ressurser.

Mor ville ha likt å høre at grasmelk nå blir etterspurt som eksklusiv og ekstra sunn. At mange gjenoppdager hvorfor kua har fire mager. Det skjer en revolusjon nå i forståelsen av hvordan kua og andre drøvtyggere har utviklet seg sammen med landskapet, med blomster og insekter. Mor snakket om at fluene var borte. Hun lurte om at det kom av at kyrne ikke lenger gikk i skogen.

Nå tenker jeg at det er viktig informasjon: Kyrne beitet i skogen i hennes barndom. Også i min barndom tok mor med seg fjøskrakken og melket kyrne på et beite som var halvt skog, med store trær, men uten kratt. Før det kom det strøm, melkemaskin, kunstgjødsel og kraftfôr. Alt var ikke bedre før, men vi skulle tatt vare på det som var bra. Inkludert kuraser som greier seg på gras. I stedet ble melk underlagt industri-tenkningen. Mat og landbruk ble tilpasset globaliseringens rovdrift på folk og dyr. Nå står vi rådville igjen med kratt, tapt artsmangfold og klimakrise.

“Hvordan greie spranget fra nostalgi til systemendring?”

Det er ikke nok å mimre over en fjøskrakk. Hvordan greie spranget fra nostalgi til systemendring? Kanskje er det ikke et sprang, men mange bittesmå steg, politiske og praktiske, og de må ikke gå i takt. Mat og landbruk må forankres i landskapet igjen, og det er mange måter å gjøre det på.

Eksemplene popper opp landet rundt og i resten av verden. Ofte går de litt under radaren, men er like fullt del av en motbevegelse. “Små bruk, store muligheter”, er en av mange voksende facebookgrupper. Mye endrer seg i debatten. Fotosyntesen i samspill med dyr og landskap gjenoppdages som effektiv jordbygger, karbonlagrer, problemløser.

Vi må produsere mindre, men bedre, skriver Mari Gjengedal i tidsskriftet Røyst, som har viet en hel utgave til “Bruk av land og hav”. Hun vil ha slutt på jordbrukets selvkannibalisme, mener vi trenger flere bønder, ikke færre og minner om at deltidsbonden til alle tider har vært bærebjelken i norsk matproduksjon.

Mine foreldre var deltidsbønder. Som måtte bort for at andre kunne tjene mer. Det er fortsatt offisiell politikk. Den har avfolket grendene og fylt landet med kratt og buskas. “Kyrne spiser importert kraftfôr, mens både innmarks- og utmarksbeiter gror igjen”, skriver den unge bonden Kathrine Kinn i Røyst: “Det er norsk mat på utenlandske ressurser og hender.” Vi har snart bygd nok store fjøs, nå trengs det en satsing på dem som vil bygge tilpasset ressursgrunnlaget, skriver hun, og etterlyser virkemidler som er innrettet mot hvordan vi vil at maten skal produseres.

Svenn Arne Lie har i mange år kritisert innretningen av norsk landbrukspolitikk. I sin nye bok “Mellom bakkar og kjøttberg”, gitt ut sammen med Espen Løkeland-Stai, beskrives den vonde sirkelen der landbruket produserer og effektiviserer seg til nedleggelse. Norske melkekyr beiter mindre, spiser mer kraftfôr og melker stadig mer. Tusen ekstra liter på 20 år, til dagens 8000 liter for en gjennomsnittlig melkeku.

Jeg vet ikke hvor mye melk mor fikk fra kyrne hun tok seg av, men hun hadde selvsagt rett i sin bekymring for presset om å bytte til kyr med høyere ytelse. Hun ville ha gledet seg over at meningsmonopolet er brutt i debatten om landbruk, at mange stemmer nå utfordrer systemet. Den pensjonerte krakken har gjort sin innsats, fjøset er borte og landskapet gror igjen. Den nye landbruksdebatten viser at siste ord likevel ikke er sagt.

Jorda rundt meg her kan bli gull verdt som grunnlag for mat når klimaendringene gjør det vanskelig å få forsyning fra andre sida av kloden. Dersom strømforsyningen svikter, ville det også være bra dersom det fortsatt er noen som kan kunsten å sitte på en krakk og melke.