Jeg er gammel og gleder meg over at eldreombudet forhåpentligvis blir nedlagt.

Da eldreombudet blir etablert for halvannet år siden, fikk jeg en uggen følelse. Faktisk ble jeg litt redd: Hvor skal jeg nå henvende meg dersom jeg blir diskriminert på grunn av alder?

Jeg hadde fram til da tenkt at jeg kunne kontakte LDO, Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ville jeg heretter bli avvist der, med henvisning til det nye eldreombudet. Nå sjekker jeg igjen: Alder er fortsatt listet opp hos likestillingsombudet, sammen med kjønn, religion, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse, etnisitet osv.

Alder gjelder selvsagt i begge retninger, ingen skal diskrimineres fordi de er for unge eller for gamle.

Dersom vi begynner å ta ut og særbehandle noen former for diskriminering, bidrar det til gruppetenkning og stereotypier. Et eget eldreombud kan føre til mer ekskludering, mer båstenkning. Første bud for å unngå det, er å forstå ageism, alderisme, som en variant av rasisme. Blikkets sosiologi. “De andre”.

Jeg har faktisk møtt det mange år allerede, hos fremmede, den litt nedlatende, undervurderende holdningen. Fordi jeg er gammel. Heldigvis møter jeg mye av det motsatte, bekreftende, aksepterende holdninger. Jeg er fortsatt ikke bare gammel. Men hva når jeg er mer syk og hjelpeløs enn i dag? Er jeg da fortsatt medborger, eller bare skrøpelig? En kategori.

Etableringen av et eldreombud var en form for alderisme, slik jeg opplevde det. Slik jeg også opplever forslaget om et eget ombud for mennesker med utviklingshemning som disablism. Mange pårørende er uenige med meg.

Det forstår jeg, for jeg vet nokså mye om å kjempe for rettigheter for folk med funksjonsnedsettelser. Ofte er det som å stange i veggen. Ville et ombud være en alliert? Jeg er likevel redd et eget ombud ville være en felle, en måte å definere bort og parkere dem som ikke passer inn i kule antidiskriminerings-kamper.

Eldreombudet blir omtalt som vaktbikkje som skal passe på at alle samfunnsaktører ivaretar eldres rettigheter. Men det største problemet er at eldre ikke blir forstått som aktører i sitt eget liv, som samfunnsborgere som lever et liv. Et liv som er mye mer enn merkelappene “skrøpelig” eller “ungdommelig”. Båser vi blir plassert i, dessverre også i mediene.

Å være gammel er ingen sykdom, men gamle blir oftere syke. Da har vi samme rettigheter som andre borgere. Vi kan få behov for praktisk hjelp. Dersom noe svikter her, er det naturlig å gå til et pasient- og brukerombud. Et ekstra eldreombud betyr risiko for å bli kasteball mellom ombud. Særborgere som faller mellom flere stoler.

Hver gang det er snakk om eldre som gruppe, er digitalisering tema. Gamle skal læres opp til å bli digitale. Men det gjelder jo bare et par generasjoner. Om 50 år vil alle være “innfødt digitale”, også eldre. Digitale ferdigheter har slik sett lite med alder å gjøre. Viktigere enn datakurs for eldre er det at det grønne lyset varer til vi kommer oss over gata. Langt nok grønt lys er viktig også for barnevogner, rullestoler og andre myke framkomstmidler.

I kravet om digitale ferdigheter er det mye som blendes ut. Som det at noen vegrer seg for å legge igjen digitale spor over alt. Det er ikke et aldersproblem, men et samfunnsproblem, som gradvis blir anerkjent, i alle aldersgrupper.

Det er feminist-generasjonen som nå blir gammel. Mange av oss tenkte at likestilling på manns-samfunnets premisser var altfor snevert. Vi ønsket et samfunn med mindre spisse albuer, mindre maktbruk og mer omsorg for mennesker og natur.

På hvem sine premisser skal vi bli gamle? Hvem skal definere rollen som gammel? Er rollene færre og mer snevre for kvinner enn for menn? Som unge kvinner kunne vi oppleve at menn klappet oss på hodet og sa at dette forstår ikke du, jenta mi. En gang ble kvinner nektet å stemme med henvisning til mangel på vurderingsevne.

Formynderholdninger kommer i ny pakning, ofte godt ment. Min mor var på butikken sammen med en yngre og fysisk sprekere søster. I kassa mente nok søsteren at mor var for sein, tok fra henne lommeboka og betalte. Når mor fortalte historien til flere av oss barna, var det nok for at vi skulle bli flinkere til å tenke oss om.

Hva er et aldersvennlig samfunn? Mangfold blir en politisk floskel dersom noen er ekskludert. Det handler om fordeling av økonomiske ressurser, men også om barrierefrihet, og om tankemessig, kulturell akseptering og inkludering. Slikt som gjelder ved alle former for diskriminering. Norge er ikke et foregangsland. Nedlegging av et særombud for eldre kan bidra til at det blir litt bedre.