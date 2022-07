Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Også i Tyskland har jeg observert og undret meg over at språket knyttet til EU ofte er mer religiøst enn politisk. Som når det er snakk om å “bekjenne seg til Europa”. Som om det dreier seg om en moralsk overbygning over alle motsetninger. Jeg har prøvd å forstå fenomenet som utslag av behovet for å være litt mindre tysk. En europeisk identitet er finere. Med å løfte unionen inn i en slags religiøs sfære, kan Tyskland i kraft av sin størrelse likevel tillate seg å ha siste ord.

Nå har fenomenet også nådd norsk debatt. EU beskrives som en slags frelse, en nødvendighet, på tvers av økonomiske og politiske interesser. Den tyske sosiologen Wolfgang Streeck beskriver det som en “sakralisering”. Det er blitt nærmest blasfemisk å stille spørsmål, hevder han. Uttrykk som “europeiske verdier" og “europeisk levemåte” er hevet over politikken. EU blir en slags lengslenes mål, et Soria Moria. Europa er svaret, men hva var spørsmålet?

Streeck (født 1946) er en av Tysklands mest respekterte politiske tenkere og profilert kritiker av nyliberalisme og hyperglobalisering som undergraver demokratiet. Hans bok “Gekaufte Zeit” – kjøpt tid – er oversatt til 17 språk (men ikke til norsk). I sin siste bok “Zwischen Globalismus und Demokratie” – mellom globalisering og demokrati – tar han enda et oppgjør med nyliberalismen og krisene den har ført med seg. Han forsvarer nasjonalstaten som den beste ramma for demokratiet.

Nå stanger nyliberalismen og globaliseringen i alle tak og vegger. Kapitalismen og demokratiet er i krise, etter omfordeling nedenfra og oppover, nedbygging av velferd, gevinst for de rike. Nyliberalismens agenda har vært å svekke det deltakende demokratiet, både i og utenfor EU.

EU har ifølge Streeck endret seg, fra å være en kamp mellom politiske og økonomiske interesser til å bli en identitetspolitisk utvei fra politisk stagnasjon. En virkelighetsflukt? Streeck mener “eurokitsch” dekker over en hard nyliberal realitet, en globalisering som har forskjøvet makta. Mer marked, mer sentralisering, mindre demokrati.

Også fortellingen om EU er endret. Økt vekst er ikke lenger en gangbar fortelling. Det overjordiske selger bedre. EU som fredsprosjekt er også en god fortelling som ikke var der fra begynnelsen. Det var motsatt, ifølge Streeck, EU ble mulig fordi det var fred, fordi Tyskland hadde kapitulert.

Boka er en murstein på 500 sider. Takket være ventetid på flyplass og hos tannlege har jeg fått lest det meste, men hadde ønsket meg en norsk kortversjon som kunne få den nye norske EU-vekkelsen ned på jorda. Nasjonalstaten er for liten, blir det sagt. Men ifølge Streeck er det ingenting som tilsier at små stater greier seg dårligere enn store. Ulikheten øker med størrelsen på en stat.

Han skriver også at suverenitet uten demokrati er mulig, men ikke demokrati uten suverenitet. Det er nettopp fordi nasjonalstaten er liten, at den kan fungere som et deltakende og omfordelende demokrati. EU som imperium er dømt til å mislykkes, mener Streeck.

I forsvaret for nasjonalstaten lener han seg på politisk-økonomiske teoretikere som John Maynard Keynes og Karl Polanyi. Keynes sa at dersom liberalisert handel førte til fred, ville han gå inn for det, men slik er det ikke. Derfor gikk han inn for selvstendige stater: Ideer, vitenskap, kunnskap, reiser og gjestfrihet er internasjonalt, men varene og finansieringen skal være hjemme.

Boka har ingen konkret oppskrift på nedbygging av overstatlig sentralisering. For tiden er det initiativ i flere land for å demokratisere EU. Et paradigmeskifte er på gang. Sannsynligvis blir det færre udemokratiske frihandelsavtaler på de multinasjonale konsernenes premisser. Streeck mener at også Verdens handelsorganisasjon WTO har utspilt sin rolle. Hans nye bok kom i fjor og får med seg hvordan pandemien har avslørt globaliseringens svakheter.

Krigen i Ukraina bare forsterker hans analyse. De globale verdikjedene fungerer ikke. Kortreist blir viktig på flere områder, som mat, energi og materialer. Behovet øker også for kortreist politikk. En selvstendig stat er så viktig at folk er villig til å kjempe og dø for den. Hvem vil dø for Europa?

EU gjør selvsagt mye bra. Fornuftige folk kommer med gode ideer, som land gjør klokt i å samarbeide om. Men selve ramma stenger for demokratiet. Her er det mange som blander kortene. Første bud for en god EU-debatt er å ta den ut av metafysikken og inn i konkrete, politiske rom.