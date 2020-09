Ingen norske medier fikk med seg aksjonen. De hadde nok med å rapportere om protester mot smittevern. Vi hører lite om den massive interne kritikken mot EUs felles landbrukspolitikk CAP. Både EU-kritikere og EU-entusiaster ser seg tjent med å snakke om EU-bønder som en ensartet gruppe som konkurrerer med norske bønder.

Les også: Korona avslører billigkjøttsump

Det er dumt fordi det tilslører at både Norge og EU må tenke nytt. Unge Høyre kalte nylig norsk landbrukspolitikk gammeldags og vil at norsk landbruk skal underlegges EØS. Men EUs landbrukspolitikk er ikke mindre utdatert. Med å henge seg opp i motsetningen mellom landbruk i Norge og EU, tildekkes det hvilke maktmiljøer som legger premissene.

Både i Norge og EU føres en politikk som fjerner landbruket fra lokale ressurser, fra landskapet, naturen og kretsløpene. Mektige interesser på begge sider av åker og fjøs tjener store penger på mat, mens bøndene må løpe fortere og fortere. Det er vinn eller forsvinn og massiv bruksnedleggelse både i Norge og EU.

Les også: Fjøskrakken var innsatsfaktor

Subsidiene i EU gir absurde utslag. Støtte til areal ville gi mening dersom pengene gikk til beiting og andre driftsmåter som øker artsmangfoldet. Det som skjer i EU er at store konserner kjøper opp jord for å innkassere offentlig støtte. 80 prosent av EUs årlige subsidiene på 55 milliarder euro går til 20 prosent av mottakerne.

Landbrukspolitikken i EU er en bremsekloss for alle gode intensjoner om et grønt skifte, økt artsmangfold og bedre dyrevelferd. Derfor er kritikken så sterk. Nylig kom et åpent brev fra 400 organisasjoner i 12 EU-land, med krav om en grunnleggende endring i landbruks- og matsektoren og hele produksjonskjeden, “dersom vi skal kunne sikre at det fortsatt blir produsert mat i Europa også framover”.

Les også: Syke betaler prisen for billigkjøtt

Brevet er skrevet på vegne av bønder, forbrukere, miljøvernere og andre organisasjoner. De mener pandemien har økt bevisstheten om at matsuverenitet må komme øverst på EUs agenda og vil ha revurdering av handelsavtaler som truer matsuvereniteten både i Europa og hele verden. Billig eksport og import til og fra det globale sør er også uttrykk for et mislykket system, ifølge underskriverne. De etterlyser et agro-økologisk landbruk som gjenoppretter økosystemene, et mangfold av bruk og ei landsbygd der det er godt å leve.

Motsetningen mellom bonde og forbruker er like utdatert som landbrukspolitikken.

Tyskland er rådspresident i EU dette halvåret. Adressat for brevet er derfor den tyske landbruksministeren Julia Klöckner, som i løpet av høsten må dra i land EUs landbruksoppgjør. Hun inviterte for et par uker siden EUs landbruksministre til toppmøte i Koblenz. Det var der EU-ministrene ble møtt av demonstranter som tippet 1500 knuste vinflasker på bakken. En “Scherbenhaufen” som symbolsk uttrykk for EUs mislykkede landbrukspolitikk. En skraphaug, en ruin.

Annonse

Alliansen som demonstrerte i Koblenz, er den samme som hvert år går ut i gatene i Berlin under Grüne Woche. Her står økologiske og ikke-økologiske bønder, forbrukere, miljøvernere og dyrevernere side om side i kampen mot industrilandbruk, med mega-fjøs, monokulturer og handelsavtaler som fører til avfolking av landsbygda.

“Vi må stanse nedleggelsen av bruk”, sa Georg Janssen, generalsekretær i AbL, Småbrukarlagets tyske søsterorganisasjon, da de knuste flaskene ble tippet foran bygget der EU-ministrene samlet seg i Koblenz. Landbrukssubsidiene må gå til en sosial og miljøvennlig ombygging av landbruket i EU, sa han.

Kommisjonen har prøvd å legge om, men stanger i en vegg av lobbymakt. Store konserner og bondeorganisasjoner argumenterer med at industrilandbruk er nødvendig for å skaffe EU nok mat. Selv om det i EU er stor overproduksjon, som unionen prøver å få avsetning for på verdensmarkedet.

Unge Høyre vil (ifølge Nationen) “flytte makten fra produsenten til forbrukeren” og ser for seg at norsk landbruk kan bli et nytt eksporteventyr. Vi har jo så gode råvarer og mange Michelin-stjerner. Er det da meningen at Michelin-maten skal eksporteres til andre land? Mens vi selv skal ta til takke med billig-import fra sprøytede åkre, mega-fjøs med høyt kraftfôr- og antibiotikaforbruk og dyre- og menneskefiendtlige slakterier, som nå (igjen) er kommet i søkelyset under pandemien?

Motsetningen mellom bonde og forbruker er like utdatert som landbrukspolitikken. Bonde og forbruker har felles interesse av å bevare den ærlige, naturnære kvalitetsmaten. Kall det gjerne Michelin-mat, enten den spises på en dyr restaurant, kjøpes rett fra bonden eller du drar opp en selvdyrket og usprøytet kålrot. Alle har krav på mat på Michelin-nivå.

Tysk landbruk er det “eksporteventyret” som Unge Høyre og mange andre etterlyser. Det er et eventyr som avfolker den tyske landsbygda, samler jorda på stadig færre hender, belaster landskapet med sprøytemidler og overgjødsling og utrydder insekter. Derfor vokser det fram en borger-bevegelse for det som i Tyskland kalles “bondelandbruk”.

Bevegelsen for endring sprer seg fra land til land. Også Norge har en tydelig landbruks-opposisjon, som krever bruk av norsk jord, norske landskap. Landbruket i hele den rike verden står ved en skillevei. Klodens økosystemer, klimaet inkludert, tåler ikke måten landbruket drives på i rike land i dag.

Les også: Fuck kjøttindustrien

Gunhild Stordalens EAT vil endre forbrukerne i samarbeid med aktører som har bidratt til å ta fra oss den ærlige maten. Hun vil begynne med tallerkenen og fra toppen. Matsuverenitet finnes ikke i hennes vokabular.

Maten må bli kortreist og lokal igjen både i EU og Norge. Vi skal selvsagt handle med andre land, men ikke produsere mer enn vi har landskap til. Vi må begynne med jorda, med landskapet, i lokalsamfunnet der vi er. For å hindre at landbruket ender som en haug knuste flasker.