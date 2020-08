Den usynlige forbruker

Åpning og lukking av svenskegrensa er mediebegivenhet, med påfølgende debatt om norske avgifter og de stakkars fattige som endelig kommer seg til Sverige for å få pengene til å strekke til. Som om det er via svenskehandel de økende forskjellene i Norge skal utjevnes.

Hvem lager fortellingen om den norske forbrukeren? Det kommer ofte oversikter og rapporter som deler inn befolkningen i forbrukersegment. Jeg kjenner meg aldri igjen. Fordi jeg er sær og annerledes? Eller fordi båsene lages for å sluse folk inn i bestemte fortellinger? Kategorier tilpasset en bestemt politisk agenda, der forbrukeren som stereotyp roper på billig bacon.

Selv opplever jeg at pengene har strukket til gjennom livet ved å avstå fra svensk godis, billig kjøtt og boksvin. Jeg kjenner meg ikke igjen når jeg får merkelappen snobb og elite fordi jeg spør etter økologisk, norsk og helst kortreist mat. Ifølge trendrapporter bruker slike som meg mat som identitetsmarkør.

“Industrielt mangfold i butikken er basert på enfold i åker og fjøs.”

I handelens trendrapporter er det ingen kategori for det å være samfunnsborger, som ønsker mat som er produsert på naturens premisser, og som gir råvareprodusenten en rettferdig pris. Som ensidig konsument kan vi lokkes av noen kroner avslag. Som samfunnsborger vil vi ha mat basert på at jord, dyr og planter har det godt. Vi håper å støtte en bonde som sparer jorda for kunstgjødsel og pesticider, og holder landskapet åpent. Samfunnsborgeren usynliggjøres.

Vi er også mange som ikke orker å kaste bort en hel fridag, bensin og bompenger på svenskehandel. Slikt blir ingen spurt om, fordi svaret kanskje ikke ville passe inn i en bestemt politisk fortelling.

Jeg oppdaget et nytt ord i sommer, i en artikkel i Nationen av Virke-direktør Ingvill Størksen: “forbrukervelferd”. Hun vil ha mer konkurranse i dagligvarehandelen og ønsker flere aktører. Menon Economics har på oppdrag fra Virke kartlagt alle salgskanaler for dagligvarer i Norge og funnet mange, som bensinstasjoner, kiosker, apoteker, Vinmonopolet og dyreforretninger.

Reko-ringer og Bondens marked er ikke nevnt, og heller ikke gårdsbutikker eller små økologiske butikker som Mølleren Sylvia. En ren forglemmelse av Virke eller Menon? Teller ikke forbrukervelferden til dem som kjøper rett fra bonden? Taxfreebutikker er med. Fordi det er en viktigere salgskanal enn Bondens marked, Reko-ringer, gårdsbutikker og småbutikker?

I en forhåndsreportasje før svenske-åpningen i juli fortalte en ansatt i et svensk supermarked at det ville bli vanskelig å skaffe nok kjøtt på så kort varsel. Kanskje måtte kundene nøye seg med bare åtte typer bacon og ikke 12 typer som normalt. Spørsmålet er hva som skiller de ulike typene bacon. Har noen av grisene gått ute? Hva har grisene spist? Industri-mangfold i butikken er ofte basert på enfold i fjøs og åker.

Når jeg skal på den årlige blåbærturen sammen med min unge bonus-niese, er det tradisjon med termos og matpakke med brødskiver med gulost og salami. Hvert år står jeg rådvill ved hylla med salami og annet kjøttpålegg. Det er utallige varianter å velge mellom. Men ingen økologiske, selv i en stor butikk. Gilde hadde en oppskåret økologisk morrpølse, men den er forlengst borte.

Den ene økologiske Tine-gulosten som passer for matpakker, har jeg skrevet om før. I samme butikk teller jeg 10-15 ulike typer juice fra Sunniva, som vel også er Tine. Et spekter av smaker, men ingen økologisk, det vil si laget av usprøytet frukt. For noen år siden hadde selv nærbutikken en økologisk Døla-is, men den er borte. Jeg gikk over til Kolonihagens økologiske vaniljeis, men nå er også den borte. Slik kan jeg ramse opp eksempel på eksempel.

Jeg har resignert og gått over til vanlig vaniljeis, men hva med Virkes ønske om mer forbrukervelferd og bedre utvalg. Grønnkål, rotfrukter, squash, poteter og mye annet finnes heldigvis fortsatt i norsk og økologisk kvalitet, men ingen kan leve på grønnkål. Jeg elsker kanel- eller rosinboller til kaffen på skogsturen, men finner aldri økologiske varianter i vanlige butikker.

I den nedstengte korona-tida oppdaget jeg innpakket “lefsegodt” som praktisk turmat som kunne fordeles uten berøring med hendene. I innholdsfortegnelsen på baksida av pakken er det listet opp ingredienser som margarin, fargestoff, aroma, dekstrose. Jeg teller hele 12 e-stoffer. Pakken smykkes med ei fjellgrend med snødekte topper, rent vann og “norske lefse-tradisjoner”.

Problemet er ikke mangel på utvalg målt i hyllemeter, men mangel på utvalg basert på hvor råstoffet kommer fra og hvordan det er blitt til. Merkelappen “økologisk” forteller ikke alt om driftsformer. Ved økologisk import vet vi ikke hvem i verdikjeden som skummer fløten. I en vanlig matbutikk er likevel merkelappen “økologisk” det eneste vi som kunder har å orientere oss etter. I tillegg til Nyt Norge-merket, som mange vil ha bort. Slik at det blir enda vanskeligere å orientere seg.

Kanskje det er meningen at vi skal vite så lite som mulig og tro at 12 typer bacon er det samme som godt utvalg. Vi skal reduseres til sløve konsumenter i stedet for politisk bevisste forbrukere. Mat er politikk og svenskehandel bare en liten flik av problemet. De fleste vet at de ikke sparer penger på svenskehandel. Selv om alle avgifter forsvinner, er det likevel mange som vil på tur.

Vi må snakke mer om hva som blir blendet ut i debatten om matpriser, svenskepriser, og rubriseringen av forbrukere. Hvem har interesse av at noen spørsmål ikke blir stilt? Hvem skriver fortellingen om den norske forbruker? Hvilke aktører har interesse av bestemte fortellinger?

Som forbrukere må vi ut av usynligheten og ikke la oss bruke som råstoff for aktører innen industri og handel og andre som har en bestemt politisk agenda.