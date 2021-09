Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Alle må kunne delta i den store klimasamtalen, og være del av forandringen. Slik er det ikke nå. Folk flest blir koblet fra. Klima blir noe som politikere og teknologer skal ordne opp i. Da får vi urettferdighet, utenforskap og polarisering, ikke god klimapolitikk.

Natur- og klimakrisa er eksistensiell. Det handler om å overleve og finne gode rammer rundt livet, her i landet og kloden rundt. Rammer som ikke er basert på briljering med materielt forbruk. Krisa utfordrer vår vestlige tenkemåte med vekst- og konkurranseøkonomi og økende konsum av energi og varer.

Det er fattigslig når politikere tror alt ordner seg bare vi får bedre teknologi. Klimaet kan ikke overlates til teknologi-eksperter. “Få folk med seg”, blir det ofte sagt. Men folk er ikke umælende stemmekveg. Dialog er toveis. Det er ikke gitt at folk flest er fornøyd med å iscenesette seg som konsument og konkurrere med naboen. Kanskje er det folket som må få med seg politikerne.

Regjeringen sier den har vist at vekst kan kombineres med nedgang i klimautslipp. Et signal om å kjøre i samme spor. Vil en ny regjering tenke annerledes? Natur- og klimakrisa egner seg ikke for politisk ping pong. Folk flest må få eierskap til en kreativ prosess for endring ut over mildt press til å kjøpe en ny, subsidiert bil. Vi trenger andre målestokker for et godt liv.

Etter min forrige artikkel fikk jeg spørsmål om hva jeg mener konkret med demokratisering av miljø- og klimapolitikken: Står ikke alle fritt til å engasjere seg, lese, lytte, delta på møter i partier og organisasjoner? Spørsmålet kom fra en som er like opptatt som meg av klima, biomangfold og naturnært jordbruk.

Valg er ikke nok. Det trengs samtaler på tvers av partigrenser, og praksiser på tvers av ideologi. Mange bønder viser konkret i måten de driver på at det går an å samarbeide med natur og klima, selv innenfor rammer som motarbeider det de gjør.

Mange i samfunnet praktiserer en varsom omgang med natur og ressurser. Kulturkjerringer forbruker kunst, litteratur og andre fornybare aktiviteter. Unge idealister boikotter kjøpetvangen. Pensjonister blir klimaaktivister. Mange trygdede lever klimavennlig fordi de ikke har økonomi til noe annet.



Lokalsamfunn med svært ulike mennesker og livssituasjoner må praktisere endringer og etterlyse politiske rammer som gjør det lettere. Klimakampen i dag er full av fremmedgjøring, ekskluderende retorikk og utenforskap. Klimaet og naturen trenger det motsatte. Det passer ikke for alle å engasjere seg i et politisk parti. Som journalist er det unaturlig å identifisere seg med et parti, men jeg vil delta i klimasamtalen.

Vi trenger arenaer. Jeg har skrevet om Transition-bevegelsen før. Byer, bygder og bydeler over hele kloden deltar, og finner ut hvordan de kan frigjøre seg fra fossile ressurser, lokalt. Bevegelsen har avleggere også i Norge.

Verden har et mangfold av initiativ for lokal forandring. De går ofte under radaren, men er fundamentet for forandring. Politikere vil helst snakke om store grep. Men en klok nedbygging av olja starter med å snakke om hva som er det gode liv i en ny sårbar virkelighet.

Demokrati er ikke å velge fra et ferdig smørbrødfat, men å praktisere forandring. Reparasjonsverksted, gjenbruk, desentralisert energi, beredskapshager.

Hva gjør vi i vår kommune ved et langvarig strømbrudd? Finnes det lokal fornybar energi? Hvilke ressurser har mitt nærområde for å skaffe mat i en krise?

Fiks ferdige løsninger blir blindgater dersom løsningen er feil. Lokalt engasjement beskytter mot å havne der. Uten et engasjert sivilsamfunn har klimaet tapt. Vi kan få gule vester og masseprotester, eller engasjement for et godt liv uten enorme mengder ny energi og annen belastning på klodens ressurser.

Hvordan blir framtida til? Det er undertittel på boka “Imagineering” som det tyske forlaget Fischer har sendt meg. Fagfolk skriver om sosial innovasjon. Deltagelse er et nøkkelord i boka. En av forfatterne siterer nettopp grunnleggeren av Transition Movement, Rob Hopkins, som skal ha sagt: “Dersom det ikke er morsomt, gjør du det ikke riktig”. Ingenting er bare gøy, men å berge klimaet må ikke være et offer. Det må gi mening og glede.

Den ene av redaktørene for boka, professor i transformasjons-design Harald Welzer, har grunnlagt FUTURZWEI. En portal for fortellinger om det å lykkes med bærekraftige tiltak og strategier i en ikke-bærekraftig verden. Initiativet er blitt til både tidsskrift og bøker. Fortellingene handler om hva som er mulig, innenfor en klimafiendtlig økonomi.

Demokrati er mer enn valg. Vi trenger klimasamtaler som inspirerer, og som motvekt mot destruktiv valgkampretorikk.