Bønder trenger lokale verdikjeder

Har de store samvirkeorganisasjonene i landbruket bygd opp strukturer og verdikjeder som står i veien for bærekraftig mat og livskraftige lokalsamfunn?

Spørsmålet kan sikkert formuleres på hundre ulike måter. Landbruket er vevd inn i politikken, som er herjet av nyliberalismen i flere tiår. Nyorientering tar tid, kritikk kan ramme feil. Globaliserte strukturer har fortsatt makt over tankemønstre og språk.

Er det likevel håp om at selskaper som Tine og Nortura kan finne tilbake til røttene? Og bygge lokale meierier og små slakterier i stedet for sentraliserte fabrikker, et meieri til og med i Irland. Det vanlige svaret er at vi drikker for lite melk og spiser for lite kjøtt. Jeg sitter i Berlin og skriver. Også i Tyskland er det altfor mye melk og kjøtt, og prisene er jevnt på bunnen. Det er fritt fram for eksport, men bønder flest tjener ikke mer av den grunn.

Men det er en motreaksjon. Det kommer nye meierier. Siden sist jeg var i Berlin er det kommet en ny melk i hyllene i økologiske nærbutikker. Luisenhof ligger rett ved Berlin og bearbeider melk fra både sau, geit og kyr. Kortreist sauemelk, saueost, yoghurt, geitost, smør, og en kumelk-variant som ikke er homogenisert.

Luisenhof kaller seg melkemanufaktur, for å understreke at det handler om håndverk. Antibiotikafri, står det på kartongen. Jeg kommer på tre-fire andre (økologiske) småmeierier som er etablert de siste årene for å forsyne området rundt Berlin med kortreiste melkeprodukter. De synes ikke å fortrenge hverandre. Det bor selvsagt mye folk her, men grunnproblemet er det samme som i Norge: Overproduksjon og usikker framtid.

Rørosmeieriet mangler visstnok melk. De har en fantastisk økologisk yoghurt. Burde ikke også Tine ha en økologisk variant? For et par år siden var det en økologisk is fra Tine-systemet i frysedisken. Nå er den borte. Var det for lite melk?

Mange i Norge etterlyser innovasjon. De mange hyllene med ulike typer oppskjær fra Nortura tyder på enorm innovasjon. Den eneste økologiske varianten er borte. Ville ikke kjedene ha den lenger? Bondens marked og REKO-ringene er eneste mulighet dersom jeg vil ha økologisk spekepølse. Eller jeg kan kjøpe med meg fra Berlin.

Annonse

Når Norge importerer tysk kjøtt, er det fra en helt annen verdikjede enn den jeg nyter godt av i Berlin. Bio-manufaktur Havelland for eksempel, håndverksbedrift som legger vekt på dyrevelferd, kortreist mat og lokal verdiskaping. Fra dem får jeg skinkebiter fra utegående gris eller kjøtt fra storfe som spiser gras eller selvdyrket høy og silo. Hvor skal denne verdikjeden plasseres i fortellingen om at norsk kjøtt er best?

Rundt Berlin er det kommet mange nye økologiske meierier de siste årene.

Ved siden av den industrielle kjeden vokser det fram nye strukturer, bedrifter med lokal forankring. Slike nye verdikjeder er på vei inn også i Norge, ved siden av de store som styres av den globale logikken. De er ikke resultat av vedtak i politiske organ, men i høyeste grad politiske. Egentlig kunne all mat i Norge være håndverksmat.

Klimaet og naturen trenger at vi spiser mer kortreist. Småbruker og matblogger Marte Olsen skrev en fin kronikk om det i Nationen nylig. Hun har spist bare mat fra Oppland en måned. Jeg ville ikke greie meg uten kaffe, men tror som henne at lokale verdikjeder er løsningen. Da kan vi ikke forsvare import av fôr fra andre siden av kloden. Håndverksmat gir arbeidsplasser, bedre mat, mindre søppel og slutt på overproduksjon. Matsystemer kan ikke endres med vedtak ovenfra, men ved at vi spør etter eller produserer mat for nærområdet.

Enda et par tyske eksempler: Jeg har ofte nevnt produksjonsfellesskapet Neuland, som (også) vektlegger dyrevelferd og lokalprodusert fôr. Neuland har begynt med nettsalg av ferdige pakker med kjøttprodukter. Dyret slaktes først når alle delene er solgt. Da blir det ikke matkasting. Den økologiske kjeden Bio Company har satt i gang en kampanje for å få kundene til å kjøpe mindre, ikke mer enn vi trenger.

Slikt er vel også innovasjon, og bidrar til verdsetting av mat. Hvor vil Tine og Nortura plassere seg i dette nye bildet? Med framvekst av lokale verdikjeder, med vekt på lokalt fôr og arbeidsplasser, håndverk, nærhet til bonden og maten, nedvekst. Det er en oppbruddstid. Vi er alle søkende og spørrende og de store samvirkekonsernene er for tiden mest rådville av alle.

Det er tyngst å snu store skuter. Kanskje vi må begynne forfra, sa en bonde til meg. Han bor i ei bygd med et nedlagt, tomt samvirkeanlegg. Ei bygd full av kvalitetsmat.