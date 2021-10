Betongbygg som klimaversting

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Byggeindustrien er en klimakatastrofe, som altfor lenge har fått drive på under radaren. Selv om det er mer utslipp å spare her enn på de fleste arenaer. Tall viser aldri hele bildet, men de som har regnet på det, hevder at 40 prosent av karbon-utslippene kommer fra å bygge og drive hus og infrastruktur. Halvparten av avfallet kommer fra bygging og riving, i hvert fall i den vestlige del av verden.

Multikunstneren ku derimot blir utropt til versting. Selv om avfallet fra kua går inn i naturens kretsløp og bygger jord og naturmangfold, dersom hun får leve i tråd med sin egenart. Brenning av kalk for å lage sement krever store mengder energi, og fører til store karbonutslipp fra kalk til atmosfære, men det snakker vi ikke om.

Trær binder karbon når de vokser og kan lagre karbon i århundrer i hus som får stå i fred. Naturbeite lagrer sannsynligvis enda mer karbon enn skogen, men her handler det om bygg. Jeg har ingen byggfaglig kompetanse og heller ikke på tekniske beregninger, men lytter til folk som har naturens intelligens som forbilde.

Slike som fysiker og mangeårig direktør for det renommerte klimaforskningsinstituttet i Potsdam, Hans Joachim Schellnhuber. Nå er han aktivist og vil omvende verden til å bygge i tre. Den tyske “klimapaven” er rådgiver både for den tyske regjeringen og for EU-kommisjonen.

Schellnhuber ser trebygg som det viktigste bidraget for å hindre oppheting av kloden. En artikkel om ham i Die Zeit (april) er illustrert med det 85 meter høye Mjøstårnet i Brumunddal, verdens høyeste trehus. Et av Schellnhubers poeng er at tre har egenskaper som betong ikke har. Stabilt, innovativt og fleksibelt som naturen selv.

Vi er hjernevasket, mener han, av troen på maskiners overlegenhet. Trehus er blitt klistret til villfarne naturromantikere. Men millioner av år med evolusjon har ofte de beste løsningene i komplekse system som miljøet, sier han.

Nå er tre trend og mote. Den nye HafenCity i Hamburg har et 65 meter høyhus i tre, med 128 leiligheter. Ved den nedlagte flyplassen Tegel i Berlin bygges det 5000 boliger i tre. Lokalt trevirke fra Brandenburg viser seg å være billigst også. Tre er populært som urbant byggemateriale over hele Europa.

Det må ikke være sitkagran. Som bygningsmateriale kan vi plante blandingsskog, bruke ulike treslag og utnytte skadet tre, mener klimaeksperten Schellnhuber. Såkalt “grønn” betong plasserer han på linje med forbedring av dieselmotorer og renere kullkraftverk, som en felle som bare utsetter nødvendige endringer.

Men han tror stålbetonglobbyen vil gjøre motstand mot trebygg. Noe stål- og betongbransjen i Norge viser, med klagen til Esa fordi fjøsbyggere har fått statsstøtte til å bygge i tre i stedet for betong. Det er mulig klagen når fram, dersom perspektivet er kun konkurransevridning. Men i klimaets tid passer det ikke med tunnelsyn. Skal ikke staten (og EU) belønne tiltak for mindre klimautslipp? El-biler har fått massive statlige fordeler, selv om klimaeffekten er usikker og uten tilløp til forandring av en materialistisk og bilavhengig livsstil.

"For mange år siden møtte jeg en bonde som hadde bygd fjøs med brukte materialer. Han var forut for sin tid."

Er støtte til fjøs i tre verre enn støtte til el-bil? Hvordan vri nybygg over fra betong til tre uten å kollidere med Esa? Når EU selv nå vil fremme bruken av tre. Hvordan bygge boliger, næringsbygg og offentlige bygg mer klimavennlig? For mange år siden møtte jeg en bonde som hadde bygd fjøs med brukte materialer. Han var forut for sin tid. Nå kommer byggevarehus med brukte og resirkulerte materialer.

Å rive er uansett skadelig for klimaet. Det gjelder både gamle hus på bygda og nesten nye offentlige bygg i hovedstaden. Materialer kan gjenbrukes, men det kan også hele hus, med kreativ arkitektur og bygningsfaglig dyktighet. Kan ny klima-erkjennelse berge Ullevål sykehus og Rikshospitalet fra riving? Sykehus kan gjenbrukes der de står. Oslo har brukt opp rivekvoten.

Rundt i verden drives rovdrift på sand for å lage betong, dels ulovlig, men sand er god butikk når det skal bygges kjøpesentre og gater. Artsrike elvedelta graves ut. Bønder i Afrika mister åkeren de forpakter fordi sand-mafiaen kommer om natta og graver ut sanden under matjorda. I over 70 land drives ulovlig uttak av sand. (Die Zeit oktober). Enda flere flykter til byene, i stedet for å dyrke mat.

I Tyskland er “Bauwende” blitt et begrep. Kan ordet bli like internasjonalt som Energiewende? Verden må bygge annerledes og komme seg ut av betongtunnelen.

Europa opplever nå materialmangel. Det er ikke bare leveringskjedene som svikter. Verden går tom dersom vi ikke tenker fornybart, kreativt og i kretsløp og gjenbruker inventar, møbler, utstyr og hus.