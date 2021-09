Fullstendig korona-kaos

Denne uka startet massetesting av elever i ungdomsskolen og videregående skole i Oslo. "Det kan bli litt armer og bein, men vi tror det skal gå fint", sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Armer og bein har det i grunnen blitt, både i Oslo, Trondheim og Kristiansand. Og mer kan det bli, i andre kommuner der smittetrykket er stort eller raskt kan bli det.

Rundt 900.000 elever går i grunnskole og videregående opplæring på landsbasis. 35.000 elever går på ungdomsskole og videregående i landets hovedstad.

Kommunikasjon mellom skole og hjem i forbindelse med skolestart er for titusenvis av elever og deres foreldre fullstendig dominert av smittevern og -sporing. Muligheten til å finne nye venner, kaste seg inn i aktiviteter og fag, få sin lovfestede rett på tilpasset opplæring, men også til å leve frie og gode liv, er begrenset.

Barn som blir koronasmittet, må i isolasjon. For mange barn og unge betyr det å sitte alene på rommet sitt hele døgnet, på et areal som i de fleste tilfeller vil være langt mindre enn ei fengselscelle.

Disse barna har gjerne søsken. De må 15 (!) dager i karantene dersom deres syke søster eller bror ikke sitter i isolasjon i egen etasje. Riktignok er det høy boligstandard i Norge, men det er vel fortsatt ikke så mange som bor slik at hvert barn har sin egen etasje?

Ære være lærere og rektorer som jobber intenst med å begrense smitte, mens regjeringen kommuniserer at koronaen snart er over. Koronahåndteringen er politikk, uten at temaet diskuteres i åpent lende.

28. juli utsatte regjeringen trinn 4 i gjenåpningsplanen på grunn av økt smittespredning. Knappe to uker senere sto helseminister Bent Høie (H) og statsminister Erna Solberg (H) likevel smilende fram med budskapet om at det ganske snart ville være mulig å danse og gå på one-night-stands igjen.

Det gikk som det måtte gå: Smitten gikk i taket.

Hensynet til barn og unge var begrunnelsen for å åpne samfunnet og sette skolene på grønt nivå. Nå er det likevel barn og unge som betaler den høyeste prisen.

Vi er enige med lege og skuespiller Anders Danielsen Lie: "Deltavirus på grønt nivå er selvsagt null kontroll. Alle som har jobbet med dette en stund nå, skjønner dette. Derfor er denne dobbeltkommunikasjonen fra sentrale myndigheter veldig provoserende," sa han til VG etter først å ha skrevet det samme på Facebook.

Rundt St.Hans kom rapporter om at unge voksne ikke dukket opp til vaksinering. Kunne de ubrukte dosene vært satt i sommer, på skoleungdom? Vurderte man i det hele tatt å forsere aldersintervallene? Hvorfor var ikke systemer for massetesting ved skoler, idrettsarenaer og andre aktiviteter på plass før skolestart?

Skole- og studiestart burde ikke ha kommet overraskende på noen. Norge burde vært bedre forberedt. Dét er regjeringens ansvar.