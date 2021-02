Eg vil fortelje litt om Svein. Svein er ein heilt alminneleg kar. Rett nok er han uvanleg blid og triveleg, men altså ein heilt vanleg kar. Han er familiefar med hus, bil og firehjuling. Han er kommunalt tilsett der han arbeider med plunder og heft i kommunale vassverk og kloakk og det som verre er. Han er oppteken av "gamalt" - slikt som gamle bilete, soger og folkeviser - og sikkert mykje anna også. Han er dessutan utstyrt med sunn skepsis. Han er rett og slett ein alminneleg bygdegut.

Eg kjem attende til Svein.

Onsdag for to veker sidan, hadde eg som vanleg drege meg ut av dvala etter middag, og heldt på med å avduke ein rundball då eg vart vár noko uro i tunet. Nokon ropa til meg. Eg fekk slekt traktoren - det var uvanleg intensitet i ropinga - så høyrde eg det:

"Brann! Det brenn! DET BRENN!"

Så forstod eg, og la på sprang. Tunet ligg ovanfor fjøset - ein bratt bakke opp - eg ensar tuppen av tunge fjøstøvlar - passerer skremde andlet i tunet - alle er der heldigvis - høyrer meg sjølv rope: "Kvar?!" - får svar og ropar "Ring brannvesenet!" - nappar med meg eit pulverapparat i kjellaren - opp trappa - inn gangen - kjenner røyklukt - rekk å tenkje at eg ikkje må dra inn røyk - eg dreg pusten - uff, ikkje pust! - strevar med sikringen på sløkkjeapparatet - må puste likevel - ser kvar røyken kjem frå - nokon har vori ihugkomelege nok til å lata att døra - opnar den - klar med sløkkjaren.

Det gnistrar, blenkjer og freser i to ledningar på golvet - røyken kjennest ikkje sunn ut - ingen flammer - tenkjer ikkje særleg lenger - berre riv og slit i ledningane til dei losnar frå batteriet dei er festa til, og tek batteriet med meg ut.

Ute er eldstedotter mi i samtale med AMK-sentralen. Roleg svarar ho på alle spørsmål, eg overtek, sjølv om ho sikkert hadde gjort ein betre jobb. "Er alle ute? Har noen fått i seg røyk? Ser du åpne flammer?" Eg strekkjer meg for å sjå inn vindauget der batteriet stod - ser ikkje flammer.

Så snur eg meg mot tunet. Der står Svein.

Svein er med i det friviljuge brannvesenet. Det tok kanskje fem minutt frå naudnummeret vart ringt, til fyrste brannmann er på plass. Han har hivt seg i bilen og køyrt med det same han fekk alarm. Han trong ikkje noko kart eller GPS-koordinat for å finne fram. Han bur her, han kjenner grenda og han kjenner oss.

Svein er roleg og sindig, og har faktisk det lune smilet sitt, trass alvoret. Over sambandet gjev han AMK oversyn over situasjonen, han går inn og sjekkar brannstaden, og han får meg til å forklare kva som har hendt. Vidare orienterar han alle som no er på veg: Brannbil frå aust - brannbil frå vest - ambulanse og politi.

Brannbilen frå aust kjem fyrst, rett etterpå kjem sjukebilen. Dei har køyrt 13 kilometer. Det er kanskje 15 minutt sidan alarmen gjekk. Dei som vart eksponerte for røyk vert sjekka i ambulansa - meg til slutt. Me vert friskmelde!

Men, eg er ikkje budd på synet som møter meg ute etter legesjekken - det er blåljos over alt! Framfor fjøset står det fleire brannbilar, og i vegen opp mot tunet er det endå ein - minst. Eg greier ikkje å leggje merke til kor mange det er, men det er utrykningskøyrety over alt! Likevel er det ikkje alt blåljoset eg bit meg merke i, men folka! For dette er folk eg kjenner att, - frå skyttarhuset, foreldremøte, byggbutikken, kommunehuset, kraftstasjonen og bilverkstaden. Både karar og kvende, kjende og mindre kjende.

Denne fantastiske gjengen som no hadde klargjort tankbil, trykksett vass-slangar, sjekka brannstaden med varmesøkjande kamera og sett inn vifte for å få ut den verste røyken, denne gjengen hadde berre ein halvtime tidlegare seti heime og eti middag! Alle hadde sluppi det dei hadde i hendene for å berge hus og liv - friviljug!

Det står ualminneleg stor respekt av det friviljuge brannvesenet - Bygde-Noregs reddande englar!

Politiet kom også, og i avhøyret nemnde eg mellom anna at Svein var fyrst på staden. Då smilte politibetjenten og såg opp frå notatboka:

"Ja, Svein er alltid først."