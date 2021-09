Då eg var 16 år valde eg å skifte hovudmål og begynte å skrive nynorsk, som fram til då hadde vore sidemålet mitt. Det valet hadde eg ikkje hatt fridomen til å ta utan ein språkpolitikk som fremja bruken av begge dei norske skriftspråka i det offentlege. Eg hadde heller ikkje kunna ta det valet utan den opplæringa eg hadde fått i skolen på begge språka. Sidemålsopplæringa var inngangen til eit fritt språkval.

Fridom til språk gjeld ikkje alle, skal ein tru FpU. Ungdomspartiet er opptatt av ei friare framtid og valfridom i skolen, ifølgje heimesida deira. Men valkampmateriellet dei stilte med på skoledebatt tidlegare i haust, viser ei teikning av Ivar Aasen og teksten f**k nynorsk. Skal ein tolke materiellet bokstaveleg gjeld fridomen dei er så opptatt av berre bokmålselevar. Og knapt nok dei. For fridomen til å velje oppstår ikkje når nokon har valt noko vekk for deg. Han oppstår først når du har noko å velje imellom.

Fridomen til språk står formelt sett sterkare enn nokon gong her til lands. I april vedtok nemleg Stortinget vår aller først språklov, ei lov som omhandlar norsk, samisk, nasjonale minoritetsspråk og teiknspråk. Språklova skal styrke norsk på alle samfunnsområde, og ho skal sikre likestilling mellom bokmål og nynorsk. I lova heiter det at «det omfattar eit særleg ansvar for å fremje nynorsk som det minst bruka norske skriftspråket.» Det er eit verkemiddel for å oppnå det som er eit anna formål med lova, at dei norske skriftspråka skal vere jamstilte i offentlege organ.

Likevel er hindringane mange. For trass i at dei to norske skriftspråka er jamstilte på papiret, er ubalansen i praksis stor. Nettopp det offentlege Noreg syndar stadig. Ikkje berre bryt dei rettane dei har overfor nynorskbrukarar ved ikkje å gi dei tilgang på informasjon på eige språk. Det offentlege Noreg er også med på å ta ifrå andre fridomen til å velje språk ved å gjere det eine språket så å seie usynleg i mange samanhengar.

Fundamentet for språkkunne og fridomen til å velje kva språkbrukar ein vil vere, blir lagt i skolen. Og også her sviktar det offentlege Noreg. Trass i at opplæringslova, den kanskje aller viktigaste lova for det norske språket, slår fast at elevar som har nynorsk og bokmål som hovudmål har like rettar, er det framleis slik at nynorskelevane i praksis har eit dårlegare tilbod.

Dei fleste digitale læringsverktøya eksisterer berre på bokmål eller engelsk, og elevar får ikkje bøkene sine på nynorsk til skolestart. Den enkelte skoleeleven blir ståande åleine i møte med eit system som ikkje gjer jobben sin. Alt ligg til rette for å velje bort. Det ligg ein ufridom i det.

Sist veke sende regjeringa ut framlegg til ny opplæringslov på høyring. Der sikrar dei nynorskelevane sine rettar til å gå i språkdelte klassar gjennom heile grunnskolen. Det er eit stort framsteg for dei elevane som har nynorsk som hovudmål, og det er viktig for det vidare fundamentet for det nynorske språket. Det er nemleg ikkje slik at dei nynorske dikta mange synest er så vakre, skrivne på eit språk dei same folka helst ikkje vil at nokon skal lære, skriv seg sjølv. Og dei skriv seg ikkje på nynorsk om ingen kan språket.

Og eg trur det er nettopp det mange har forstått dei siste dagane. Vi kan takke FpU for å ha gjort mange nye menneske merksame på at dei ønsker å rokke ved heile fundamentet for nynorsken, nemleg språkkunna, og ved fridomen til å velje det.

Over 1200 nye personar har meldt seg inn i Noregs Mållag sidan måndag i førre veke, nettopp grunna dette usaklege åtaket på eit språk og ein skrifttradisjon. Folk som ikkje tidlegare har tenkt at nynorsken treng dei, sjølv om dei sympatiserer med språket, skriv språket eller gjer begge delar, melder seg inn i interesseorganisasjonen som jobbar for nynorsk og rettane til nynorskbrukarar, og deler stadfestinga av medlemskapen i sosiale media.

Språklova er viktig og opplæringslova er viktig. Men akkurat denne hausten trur eg nettopp denne positive blesten rundt nynorsk frå vanlege språkbrukarar er det aller viktigaste. Dei bidreg til ein sterk medlemsmasse i ein viktig språkorganisasjon, men mest av alt er dei eit sterkt ryggstø for dei som framleis vil velje nynorsk. Som vil kjempe kampane for å få dei rettane dei har krav på ifølgje lova, og som vil nytte fridomen til å ta aktivt del i ein språktradisjon.

(for ordens skuld: eg er styremedlem i Noregs Mållag)