«Kjem tilbake om ein times tid. Har noko eg må ordne.»

Ein bil passerer idet eg hastar bortover. Sjåføren gjev seg til kjenne, vinkar. Eg unngår blikket, stirer i staden alvorleg ned i asfalten.

Eg har kjent sveittedropen på ryggen også tidlegare. Ikkje fordi eg er redd for å vere her, men fordi eg ikkje vil avsløre for omverda kva eg har brukt den hemmelege timen til. Eg ber på ei redsle for å seie det som det er: Eg har vore i samtale med ein psykolog.

Paradoksalt nok. «Å snakke om det» har blitt stovereint, gjentek vi, det er noko alle gjer. Kor mange kjendisar har ikkje fortalt om – og blitt hylla for – besøk hjå psykolog, om rus og tøffe sjukdommar eller om lidingar som har prega livet deira? Men i kor stor grad har openheit blant kjente folk gjeve eit meir reelt pusterom eller ei større livsutfolding for kvarmannsen? Blir det i staden ekstra tungt når dei tilsynelatande lukkelege og vakre menneska – etter å ha delt alt som har tyngt dei – framleis ser like uskuldige og lukkelege ut?

Dette underlege og kompliserte livet. Bratte bakkar og slake lier. Livet går i alle retningar. Fysisk og mentalt. Mange av flokane må vi takle og løyse opp i sjølve, vi må stole på eiga dømmekraft. Andre gonger er oppgåvene krevjande å hanskast med, og det er fint å dele flokane med nokon: ein bror eller ein ven, eller med dei vi ikkje kjenner, men som likevel har det som skal til for at vi skal sjå oss sjølve med nytt blikk: ein prest, ein filosof eller ein psykolog.

Sjølv har eg funne meining og livsvisdom i samtalen, gjennom å dele tankar og å utforske djupna i eige sinn, i eige sjelsliv. Ikkje fordi eg er redd for å falle ned i avgrunnen, men eg gjer det for å bli betre kjent med meg sjølv, for å styrke den mentale helsa mi gjennom tankens kraft, gjennom ord og mentale øvingar. Til den slags er det fint å ha nokon å utforske saman med.

Kva vi snakkar om? Eg lærer å finne meining i det meiningslause, eg lærer korleis eg skal manøvrere i virvaret av uoversiktlege stigar, og korleis eg skal ta meg fram mot nye røyndomar. Eg lærer å distrahere tanken, men òg å sjå – og oversjå. Og mest av alt: Eg har fått eit blikk for openheit som ei gjennomgripande kraft, ei kraft som gjer oss til betre utgåver av oss sjølve.

Openheitssamfunnet har gjort det litt meir uproblematisk å snakke om eige liv og eksistensielle utfordringar. På den andre sida: Å gå til psykolog er framleis eit tabu for mange, i mange miljø. Som til dømes dei gongene eg ringer på døra til psykologen. Ikkje fordi eg er usikker på kva eg skal seie i møte med ein profesjonell samtaleterapeut, men eg er redd for at nokon i det heile skal sjå eller få greie på at det er det eg gjer – og at dei då vil tenkje: Har han eit problem?

«Ho sleit med nervane», sa dei før i tida – utan å kommentere vidare kva det faktisk dreidde seg om. Mangfald og variasjon i mentale utfordringar fanst – då som no, men i tomrommet av språk og kunnskap fekk dei ofte dei same fordomsfulle og misvisande merkelappane: Galen. Nervøs. Ikkje heilt god. Ei å frykte. Ein å halde på god avstand. Så forsvarslause og nakne menneske var før i tida i møte med sine eigne mentale utfordringar, i møte med helsevesenet, i møte med bygdesamfunnet. Konsekvensane og stigmaa var store. Sikkerheitsnett fanst ikkje. Dei medisinske behandlingane var mangelfulle, ikkje sjeldan brutale og ikkje alltid til hjelp.

Kor fann dei visdom og styrke før i tida? undrar eg meg. Var det på bedehuset og i tekstane i Bibelen – i mangelen på noko anna og som ein av få, aksepterte botemiddel? «Så får du ha takk, då, Gud», seier Terje Vigen ein stad – han har mista sine næraste og det kjæraste han åtte. Ikkje for det: Hjelp og sjølvhjelp var og er ikkje avhengig av alt som må seiast.

Eg tenkjer på bestemor mi, som ofte fann trøyst i møte med kyrne. Kanskje var det dei som best forstod det ho bar på? Å snakke om det er fint for dei som ynskjer å snakke, for dei som finn meining og visdom i nettopp praten. For andre att er språk vanskeleg, nokre gonger eit stengsel. «Best snakkar eg med katten», seier ein ven av meg.

Snakkekulturen og openheitskulturen er ikkje jamt fordelt – korkje geografisk, kulturelt eller mellom kjønn. Ei undersøking frå Sentio viser at isolasjon, einsemd og psykiske utfordringar pregar bøndene i koronatida, skriv Nationen. Kanskje stikk redsla djupare i mannskulturar som høyrer bygda til – kulturar der rammene for kva det vil seie å vere ein traust kar, er smale og mindre fleksible enn i andre miljø. I den fine romanen Tollak til Ingeborg teiknar forfattar Tore Renberg eit litt outrert bilde av mannen på bygda, men likevel er han attkjennande. Tollak: ein taus, tidvis aggressiv kar, ein det er vanskeleg å nærme seg eller å kome i tale med. Kven hadde Tollak vore om han hadde fått hjelp, tenkjer eg.

Ord gjer godt for dei som orda betyr noko for, slik varmen frå dyret gjev ro og trøyst for ho som treng det. Terapiens kraft kjenner ingen grenser.