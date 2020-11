Villere vær krever sterkere beredskap

2018 huskes av mange som den sommeren det var så varmt. Meteorologene noterte 21 fylkestemperaturrekorder. Det ble satt rekord i antall tropedager på rad, og det ble notert 40 dager med over 30 grader i landet. Oslo har aldri hatt flere soltimer i mai, juni og juli enn de 1067 som ble registrert i 2018.

De høye temperaturene i kombinasjon med det høye antallet soltimer førte til tørke i store deler av landet. Det ga enorme problemer i jordbruket, ikke minst for kornbøndene, som fikk den dårligste avlingen på 50 år.

Tørken gikk også hardt ut over skogen. Brannvesenet rykket ut til 2079 gress- skogbranner. Sivilforsvaret la ned 93.721 innsatstimer for bistå i slukkingen. Det er ny rekord.

Spol fram til november 2020. En annen type ekstremt vær rammet Vestlandet, denne gangen av det våte slaget. I Vangsvannet på Voss var vannstanden fem meter høyere enn normalen. En campingplass stod under vann. Veier og tunneler ble stengt på grunn av flom og ras. Flere bygder ble isolert.

Dette er klimaendringens ansikt, og det kommer til å bli verre. Mot slutten av århundret vil vi få mer styrtregn, stigende havnivå, mer overvann, større og hyppigere regnflommer, flere skred og sannsynligvis også hyppigere tørke og skogbrann. Det vil bli stadig vanskeligere å produsere mat i Norge, ikke minst korn.

Alt dette koster enkeltmennesker, lokalsamfunn, næringslivet og staten dyrt. I årene som kommer vil regningen bli enda større.

Hvor mye dyrere det blir, avhenger av to faktorer. For det første av hvor mye vi klarer å kutte klimagassutslippene. For det andre avhenger det av hvor godt vi klarer å tilpasse samfunnet til de klimaendringene som er her, og de vi vet kommer i framtida. I Miljøpartiet De Grønne mener vi at klimatilpasning og klimaberedskap må være en hjørnestein i all samfunnsplanlegging fremover.

Derfor trengs det ny politikk. Mange norske kommuner mangler kapasitet til å drive god, miljøvennlig og klimasikker arealplanlegging. NVE har for lite penger til sitt arbeid med ras- og skredsikring. Sivilforsvaret, brannvesenet og andre beredskapsetater mangler midler til øvelser i å håndtere skogbranner, flommer og andre naturskadehendelser.

I MDGs alternative statsbudsjett, som jeg la fram på Stortinget forrige uke, styrker MDG klimaberedskapen kraftig. Vi gir NVE 500 ekstra millioner til arbeidet med flom- og skredsikring. I stedet for å bruke milliarder av skattekroner på nye firefelts motorveier inn mot det store byene, prioriterer vi å rassikre de riks- og fylkesveiene vi allerede har.

Vi setter av penger til myrvern, skogvern og naturrestaurering, fordi naturen er førstelinjeforsvaret vårt mot været. Myrene fungerer som svamper ved mye nedbør, og reduserer dermed flomproblemer. Skogen holder på fuktighet, mens trerøttene binder jorda og forhindrer erosjon.

Vi gjør byene bedre rustet mot klimaendringer ved å gi mer penger til vedlikehold og opprusting av vann- og avløpssystemet, ved å sørge for mer beplantning for overvannshåndtering, og ved å ta mer hensyn til klimatilpasning ved utbygging.

Vi styrker plan- og klimatiltpasningsarbeidet i kommunene, blant annet ved å ansette miljørådgivere i alle norske kommuner. Klimatilpasning må først og fremst skje lokalt, og da må kommunene ha ressurser og kompetanse til det. Vi styrker samfunnets evne til å håndtere akutte kriser, blant annet ved å bevilge mer penger til Sivilforsvaret, og ved å styrke oljevernberedskapen.

Sist, men ikke minst, vil vi opprette beredskapslagre for matkorn. Det er dyrt, men nødvendig. Klimaendringer betyr større sjanse for sviktende kornavlinger, slik Norge opplevde i tørkesommeren 2018. Hvis avlingene svikter i mange nok land kan det hende Norge har råd til å kjøpe korn på verdensmarkedet likevel - men da vil det gå på bekostning av andre, fattigere land. Matberedskap er god klimapolitikk og god solidaritetspolitikk.

Klimatilpasning koster. Å ikke tilpasse oss et villere, varmere og våtere klima koster mye mer, både i kroner og i menneskelig lidelse