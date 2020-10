Vi trenger en klimapolitikk for hele landet

Som grønn politiker hadde jeg store forhåpninger til årets statsbudsjett. Dette er Erna Solbergs første budsjett uten Frp i førersetet i Finansdepartementet. Her kunne Høyre, Venstre og KrF virkelig vise at de ville gi Norge en grønn retning, og at de ville løse koronakrisen på en måte som også løser natur- og klimakrisen.

Etter sju år ved makta er fasiten at regjeringen ikke er i nærheten av å gjøre nok for å halvere utslippene innen 2030, som er målet vi har forpliktet oss til i Parisavtalen. I stedet binder regjeringens politikk oss enda tettere til en oljenæring som vi vet vi må bli mindre avhengig av om vi skal ha noe håp om å skape arbeidsplasser i grønne næringer, og hvis verden skal ha noe håp om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Der EU bruker 1/3 av korona-krisepakkene på grønn omstilling, vedtok Stortinget i vår en gaveskattepakke til oljenæringen som gir 38 milliarder færre oljeskattekroner inn til statskassa i 2021. Kombinert med at regjeringen ikke satser nok på det vi trenger mer av, som for eksempel havvind, viser dette budsjettet med all tydelighet hva regjeringen mener er viktigst. Det er ikke det grønne skiftet, men fossil energi.

I sitt budsjettforslag skriver Olje- og energidepartementet at regjeringen mener utbygging av fornybar energi bør skje på markedets premisser. Det mener jeg er et uklokt premiss i en tid der vi har det travlere enn noensinne med å erstatte fossil energi med fornybar.

For meg er det helt er åpenbart at hvis vi vil bygge ut fornybar energi i stor skala raskt, og det er verden helt nødt til hvis utslippene skal halveres innen 2030, trengs det en aktiv statlig næringspolitikk og statlige investeringer. Virkeligheten trumfer ideologiske skylapper, enten skylappene er festet rundt røde eller blå øyne.

Andre konservative regjeringer har skjønt det. På den andre siden av Nordsjøen spytter Boris Johnson og regjeringen hans milliarder inn i verdens største satsing på havvind. Målet er at alle husstander i Storbritannia skal få sin strøm fra havvind innen 2030. For å få til det, skal havvindkapasiteten firedobles fram mot 2030, til 40 gigawatt. Satsingen vil ifølge Johnson skape 2.000 arbeidsplasser i byggebransjen nå, og 60.000 arbeidsplasser i 2030.

Da holder det ikke å bevilge penger til å kutte utslipp med den ene hånda, og penger til å øke utslipp med den andre

Den norske regjeringen har ikke engang tallfestet noe mål for den norske havvindsatsingen, selv om de liker å snakke om den i festtaler.

Tenk om Erna Solberg kunne vært like konkret og ambisiøs som Boris Johnson. Det ville vært fantastisk for de som jobber i norsk leverandørindustri, og det kunne bidratt til å ta de syvmilsstegene inn i det grønne skiftet som Norge er nødt til å ta.

Med grundig naturkartlegging og rammebetingelser som sikrer at det ikke bare er lønnsomhet, men også naturhensyn som avgjør hvor utbyggingene kommer, kan en storsatsing på havvind bli virkelighet uten å gjøre stor skade på naturen.

Men er det ikke noe bra i dette budsjettet, da? Jo da. Blant annet kommer det mer penger til jernbane og grønn skipsfart. Men det er altfor mye som går i feil retning. For eksempel står bensin- og dieselprisene på stedet hvil, mens det innføres en årsavgift som gjør det 2000 kroner dyrere å eie elbil. Det skjer selv om elbiler bare utgjør halvparten av nybilsalget, når målet er 100 prosent innen 2025. Elbilsatsingen er spesielt viktig for distriktene, der behovet for bil er større enn i byene.

I sum gjør regjeringens statsbudsjett det dyrere å ha elbil, og like billig som før å ha bensin- og dieselbil. Det er det motsatte av god klimapolitikk. Skal vi nå klimamålene, må det både bli billigere å leve miljøvennlig og dyrere å forurense.

På andre områder er tempoet for lavt. FNs klimapanel slår fast at det trengs en rekordrask og gigantisk utrulling av karbonfangst og lagring hvis vi skal ha noe reelt håp om å nå 1,5-gradersmålet.

Likevel velger regjeringen, etter sju år med tomme løfter, å ikke bevilge penger til karbonfangst ved avfallsmottaket på Klemetsrud. De setter av penger til et anlegg på Brevik, og det er bra, men det trengs mye mer. Når FNs klimapanel sier vi må løpe så raskt vi kan, holder det ikke å rusle av gårde i søndagstempo.

Som jeg har skrevet om før i denne spalten: Omstillingen av Norge kunne vært gavepakke til oss som ønsker sterke lokalsamfunn i hele landet.

Etter oljen skal Norge leve av fornybare naturressurser: Vinden i Nordsjøen, fisken i havet, skogen i innlandet. Og vi må i mye større grad enn i dag foredle naturressursene selv, for å skape flere arbeidsplasser og større verdier over hele landet uten å belaste naturen mer. Vi trenger en klimapolitikk for hele landet, og vi trenger det nå.

Tida holder på å renne ut. Utslippene er fortsatt på samme nivå som for 30 år siden. De siste åra har utslippene gått litt ned, men vi lever ikke lenger i en tid hvor “litt” er nok. Utslippene må ned mye raskere for å hindre alvorlige klimaendringer som truer liv og helse i mange generasjoner framover.

Da holder det ikke å bevilge penger til å kutte utslipp med den ene hånda, og penger til å øke utslipp med den andre. Det eneste som holder, er et statsbudsjett som sikrer at vi når klimamålene vi har satt oss.