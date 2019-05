Det er interessant at det knapt merkes på jordbruksforhandlingene at KrF har overtatt landbruksdepartementet fra Frp. Jeg heier på bøndene i forhandlingene og vil understreke at Stortingets vedtatte jordbrukspolitikk gjelder samme hvor mange partier som er i regjeringen. Jordbruket har lagt frem et moderat krav som er godt tilpasset de utfordringer som jordbruket har. Jeg heier på bøndene.

Jeg føler likevel behov for nok en gang å si noe om vårens skitneste eventyr: Regjeringens avvikling av pelsdyrnæringen. Stortingets næringskomité hadde onsdag i forrige uke høring om regjeringens forslag om å legge ned pelsdyrnæringen.

Jeg vil takke landbruksfamilien for å ha levert en solid innsats i høringen. Ingen som var til stede kunne etterpå være i tvil om at vedtaket er tvilsomt og ikke minst at vi vil få oppleve at folk vil havne i økonomisk uføre som følge av vedtaket.

Det ble lagt frem konkrete eksempler som viser at bøndene som rammes vil tape millioner av kroner hver. Det er rett og slett skammelig. Jeg leser og hører både en statsråd og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene som sier at de mener det er en drittsak og at de sover dårlig om natten på grunn av saken.

Da er det viktig å minne om realitetene i saken: Dere ofret med åpne øyne pelsdyrnæringen i bytte mot makt til dere selv. Det hjelper ikke en eneste av familiene som rammes at dere ligger våkne om nettene og syns synd på dere selv som enten må være statsråder eller sitte på Stortinget. Ta en sovepille og hold tårene deres for dere selv.

Dette er ikke bare vårens skitneste eventyr. Det er noe av det styggeste jeg kan komme på har skjedd i norsk politikk.

Jeg skal ikke skylde selve vedtaket om nedlegging på Olaug Bollestad, men erstatningsordningen er 100 prosent Olaug Bollestads ansvar. Når vi nå har fått kunnskap om hvor dårlig erstatningsordningen er så er mitt klare råd: Trekk saken og kom tilbake til Stortinget med en ny sak med en sak om full erstatning til bøndene som rammes. Og har dere ikke råd til å gi full erstatning så finnes det en løsning, som både er lønnsom og fornuftig; la pelsdyrbøndene fortsette å produsere pels.

På høringen i Stortinget holdt Kjell Rakkenes fra Nortura et sterkt innlegg om hvordan det kan ende med norsk husdyrhold om vi lar følelser og press styre politikken fremfor fakta og kunnskap. Jeg mener det er en farlig dør regjeringspartiene har åpnet.

Representantene fra Høyre, Frp, KrF og Venstre i komiteen fikk ikke bare motbør for regjeringen sitt forslag på høringen. Dyrebeskyttelsen, Noah og Dyrevernalliansen ga full støtte. Særlig for Frp, som har sørget for at Noah får statsfinansiering fra Landbruksdepartementet for å bekjempe alt husdyrhold, må akkurat det varme.

Jeg vet ikke hvordan regjeringspartienes medlemmer i komiteen og landbruksministeren samarbeider. Jeg vet bare at under den rødgrønne regjeringen skulle alle saker avklares med regjeringspartienes medlemmer i den aktuelle stortingskomiteen. Har dette skjedd i denne saken? Og hvorfor har partiene i så fall gitt tommelen opp? Og om det ikke er skjedd så må vel partiene ha frihet i Stortinget til både å returnere saken og å gjøre endringer.

Senterpartiet har behandlet pelsdyrnæringen i vår stortingsgruppe. Vi gikk enstemmig mot regjeringens vedtak. Enigheten var like stor på landsmøtet. Det forteller meg at jeg er med i et parti som har prinsipper, verdier og kunnskap, og som bygger politikken sin på dette.

Jeg blir også lei meg av saken, men først og fremst så blir jeg sint. Sint på vegne av pelsdyrbøndene og sint på ansvarlige politikere som ikke tar ansvar. Sint på en landbruksminister som legger frem en sak og så kaller den samme saken en drittsak.

Om det så mye som finnes et gram av anstendighet og ansvarlighet så er det på tide å dra i nødbremsen. Dette er ikke bare vårens skitneste eventyr. Det er noe av det styggeste jeg kan komme på har skjedd i norsk politikk. Det er så ille at jeg ikke engang klarer å skrive om det på nynorsk.

Det er mulig noen syns jeg var vel hard i dette innlegget. Til de vil jeg opplyse at jeg har moderert meg kraftig.