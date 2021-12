Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Landet har fått ei meir rettferdig politisk retning, sosialt og geografisk. Etter åtte år med sentralisering og mest til dei med mest frå før, er det no vanlege folk sin tur. Det var meir enn prat. Vi har fått ei vanlege folks regjering, med solid base i Stortinget.

Skatt etter evne er eit prinsipp vi skal hegne om: Den med sterkast rygg, skal bere den største børa. Dei omfordelande grepa i 2022-budsjettet er kraftige, men på sin plass etter åra med høgrestyre.

NHO-toppane brummar på føreseieleg vis, men skil sjeldan mellom personlege ønskje og det som verkeleg betyr noko for privat verdiskaping rundt om i landet. Der har dei lite å frykte, meir å sjå fram til, frå Ap/Sp-regjeringa.

Det vi tar inn frå dei med mest frå før, går til vanlege folk over heile landet i form av lågare inntektsskatt, auka pendlarfrådrag, auka fagforeiningsfrådrag, billegare barnehage og SFO, lågare ferjepris og mykje meir.

Utsette grupper blir tilgodesett med ei rekke grep som rettar opp mykje av den usosiale arven frå høgreregjeringa, inkludert det meste av det som kom i budsjettframlegget tidlegare i haust.

Eit særtrekk ved den nye regjeringa er like fullt den distriktspolitiske vektlegginga. Denne er så markant i Hurdalsplattforma at enkelte har slite med skjule si misnøye. Ikkje alle har tatt inn over seg at ein av dei verkeleg store sakene i stortingsvalet 2022 var eit distriktsopprør.

Opprøret vart spegla i partiprogram og oppslutning for Ap og Sp, og i den stusslege distriktsoppslutninga om høgresida. Då skulle det berre mangle at det ikkje synte att i regjeringsplattform og tilleggsbudsjett.

Vi er og skal vere ei regjering for både by og land, noko ein tydeleg ser i budsjettet som blir vedtatt i Stortinget no før jul. Det er i kommunane velferda blir skapt, og vi bur over heile landet.

"Enkeltsaker kjem og går, men skilnader i politisk grunnsyn består."

Enkelte utfordringar er meir krevjande i distrikta enn i byane, med til dømes tilgang på høgfartsbreiband, større avstandar og år der statlege tenester har forsvunne. Andre utfordringar har me til felles som fastlegekrisa, behov for gode velferdstenester og kanskje det flest er opptatt av no og kjenner på lommeboka; høge straumprisar.

Dette rammar vanlege folk i heile landet, og eg er glad for at regjeringa har varsla at det vil bli tatt grep før jol.

Høvet til å leve gode liv i heile landet, er eit hovudprosjekt for den nye regjeringa. Det handlar om dei grunnleggjande tinga: ein jobb å gå til, ei løn å leve av, ein stad å bu, gode velferds- og kulturtilbod. Kommuneøkonomien betyr noko for alt dette.

Derfor er eg glad for at auken i den frie ramma på om lag 4,5 mrd. kr stod ved lag i budsjettavtala mellom Ap, Sp og SV, og at dei nye satsingane – som å starte på reform for tannhelse og gratis kjernetid i SFO for 1. klasse – blir fullfinansiert på toppen av dette.

Vi har likevel berre sett starten. Eit krafttak for desentralisert utdanning, fleire arbeidsplassar og ein langt betre bustadpolitikk, vil vere del av det store prosjektet for ein forsterka distriktspolitikk. Og når vi no har fått ei regjering utgått frå dei same partia som i stor grad styrer Kommune-Noreg, må vi òg – saman med arbeidstakarorganisasjonane – evne å lykkast med eit heiltidsløft.

Dei færraste vil flytte til, eller flytte heim til, ein distriktskommune som berre tilbyr ei usikker deltidsstilling.

Betydinga av høgfartsbreiband for folk og bedrifter i distrikta må heller ikkje undervurderast. Mange vil vere lystne på å slå seg ned i naturnære utkantstrok så lenge dette er på plass.

Arbeidarpartiet har prioritert det i alternative budsjett dei seinare åra, og den nye regjeringa kastar ikkje vekk tida. 100 mill. kr vart plussa på i tilleggsbudsjettet og målet er høgfartsbreiband til alle innan 2025.

Eg meiner vi har alle grunn til å gle oss over retningsendringa vi allereie ser. Samtidig skal vi ikkje vere naive, og tru at det å styre landet er ein dans på roser. Då resultatet var klart, valnatta 13. september, tvitra ein partiven av meg: «Fire år med slit er over. Fire nye startar.» Den korte tida som har gått, tyder på at han får rett.

Saka om pendlarbustader tok stor plass ei stund, med god grunn. Dette vil og skal bli rydda opp i. Saka er likevel ikkje unik. I 2009 vart Stortingets såkalla gullpensjon avvikla, fordi ordninga ikkje stod seg i lys av vanlege folks erfaringar, og jamvel gav enkelte meir enn dei ikkje hadde krav på.

Ting har med andre ord skjedd før, sjølv om dei fleste har gløymt det, og verda går sakte framover.

Det same kan seiast om politiske utfordringar som skaper frustrasjon her og no. Slike saker vil alltid kome. Derfor er det så viktig at dei av oss som ønskte ei ny regjering og eit nytt fleirtal, evnar å sjå det store biletet, og minne andre på det:

Enkeltsaker kjem og går, men skilnader i politisk grunnsyn består. No har vi ei regjering og eit fleirtal som verkeleg ønskjer å gjere livet til vanlege folk i heile landet betre. Det må vi ikkje skusle vekk.