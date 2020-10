Uten teknologisk utvikling frakobles distriktene samfunnsutviklingen

Aldor Ingebrigtsen var en fisker på yttersida av Kvaløya i det som i dag er Tromsø kommune. Han levde på siste halvdel av 1800-tallet til like etter krigen, og satt i syv perioder på Stortinget for Troms og Arbeiderpartiet. Han var av den skolen som mente at alle deler av landet må involveres i samfunnsutviklingen, by og land, høy og lav – det skulle ikke være et A- og et B-lag.

I bokverket Det norske samfunn konkluderer forskeren Terje Wessel at vi «de siste tjue- tretti årene har hatt den sterkeste sentraliseringen i norsk historie». Utviklingen ser også ut til å gå raskere enn hva de fleste skulle tro var mulig. Byene vokser, distriktene svekkes.

Utviklingen har akselerert så mye at Statistisk sentralbyrå har måttet gå tilbake på egne modeller etter å ha bommet stort i sin befolkningsframskrivelse for perioden 2018 til 2030. Ifølge denne skulle det være nedgang i befolkningen i 153 av de mest spredtbygde kommunene fra 2018. Men fasiten i 2018 var nedgang i hele 226 kommuner.

Hva er det som gjør at SSB undervurderer effekten av regjeringens sentraliseringspolitikk så mye? Fordi regjeringen øker sentraliseringstempoet for hvert år som går. Det er nemlig offentlig sektor som sentraliserer mest, og statlig sentralisering mest innen det offentlige. Til sammenligning har sentraliseringen i næringslivet i beste fall stått på stedet hvil.

Det er altså ikke næringslivet som er drivkraft i sentraliseringen senere år, men offentlig sektor. Dette funnet får Telemarksforskning til å konkludere med følgende:

«I de siste tre årene har det altså̊ vært en sterkere sentralisering av antall offentlige arbeidsplasser enn tidligere, mens det faktisk har vært en viss desentralisering av antall arbeidsplasser i næringslivet.»

Distriktene kjemper ikke mot naturlover eller vindmøller, men mot politiske beslutninger.

Her kunne vi pekt på Erna Solbergs reformer innen politi, sykehus, skatt, Nav, høyere utdanning, som alle har undergravd distriktspolitikken de senere år. Eller vi kunne tatt for oss næringspolitikken, for eksempel fiskeri og jordbruk, som systematisk dreies bort små samfunn og små enheter til større samfunn og større enheter. Men jeg vil denne gangen heller trekke frem Aldor Ingebrigtsens poeng om teknologi som drivkraft i samfunnsutviklingen.

De delene av landet som ikke havner under 5Gs paraply vil besegle sin skjebne som utkant.

Ingebrigtsen var sentral i utviklingen av norsk telepolitikk, med linjer fra Telegrafverket til Televerket, det som senere skulle bli Telenor. Da han kom inn på Stortinget i 1921 var telefonnettet i hovedsak et privat ansvar. Ulike private selskaper bygde ut nettet, og slik hadde utbyggingen for det meste foregått i sentrale strøk. Der det var tettest mellom kundene var det marked for utbygging. Tanken om Telegrafverket som et statlig instrument i distriktspolitikken var fjernt for datidens politikere.

Men Ingebrigtsen så at dette holdt kyststrøk, daler og fjellområder systematisk utenfor den teknologiske utviklingen. Å overlate en så avgjørende teknologisk utvikling til markedet ville være ødeleggende for samfunnsutviklingen.

I Ivan Kristoffersens bok «Aldor: Kystens og fiskernes høvedsmann» kan vi lese standpunktet dette ledet Ingebrigtsen til: «Vi bygger veger og jernbaner her i landet. Men de bygges ikke for å gi overskudd. De bygges for å hjelpe bosetting og næringsliv. Det samme må være hensikten med telefonutbyggingen.»

Høyresiden med Hambro i spissen latterliggjorde Aldors standpunkt. Men Aldors linje vant etterhvert fram og ble et bærende prinsipp i norsk politikk i mange år: Dersom noen deler av landet frakobles den teknologiske utvikling, frakobles de samtidig samfunnsutviklingen. Slik ble Telegrafverket et verktøy for bygging av landet.

Aldors prinsipp er like aktuelt i dag. I dag er det ikke telefonlinjer, men 5G, som er brytningspunktet. Neste generasjon mobiltelefonteknologi er nemlig en ny og definerende teknologi. Den kommer til å forme utdanning og helse, samferdsel, næring og industri.

De delene av landet som ikke havner under 5Gs paraply vil besegle sin skjebne som utkant. Det vil være til ulempe for både folk og næring, skape geografiske forskjeller og forsterke utkant og utenforskap.

Etter 90- og 2000-tallets liberalisering og deregulering av telenettet har distriktene et problem i møte med den nye banebrytende teknologien. Hvis markedet skal fortsette å styre kommer aldri 5G til de minst sentrale kommunene. Selv mellomstore byregioner må antakeligvis vente smertelig lenge. I motsatt ende bygges 5G ut i tre ulike, konkurrerende nett i Oslo.

Skal vi i tiden som kommer snu sentralisering må vi se både offentlig sektor, næringspolitikk og teknologisk utvikling i sammenheng. Tiden er moden for å gjenreise Aldors prinsipp, og gjøre digital infrastruktur til en offentlig oppgave på lik linje med vann og vei. Skal vi snu sentraliseringen bør distriktene ikke halse etter teknologisk, men ligge i front.