Tillitsbrudd på dugnadsånden

Det norske folk har vært opptatt av å ta forholdsregler knyttet til covid 19. Ikke bare har man vært opptatt av å gjøre ting riktig, men man har også vært opptatt av å si fra til andre, om de har gått forbi antibacen, ikke holdt en meters avstand eller kommet på jobb med hoste.

Og når endringene i råd og instrukser fra regjering og FHI har blitt formidlet, har vi alle prøvd etter beste evne å forholde oss til det. Redselen for selv å bli veldig syk, eller at vi kan være en smittebærer uten å vite det, har gjort at vi alle har tatt en del av ansvaret.

Mange bedrifter har slitt med å holde hjulene i gang. Mange har tatt forhåndsregler og hatt hjemme kontor, der det har vært mulig. Mye har stått på spill. Men dugnadsånden har vært at vi får gjøre vårt, gjøre så godt vi kan og håpe at det bidrar til at det roer seg.

For egen del skjønte jeg at dette var spesielt belastende for store bedrifter med utenlandsk arbeidskraft allerede i april. De begynte raskt å legge til rette for karantene nær sine anlegg, og knyttet helsetjenester opp mot virksomheten. Det har kostet de mye både ekstra jobb og ekstra penger. Derfor bad de også om å få støtte til dette arbeidet. Det fikk de ikke!

Det var vel og bra at de hadde utenlandsk arbeidskraft i karantene, men utfordringen for alle andre har vært at disse har kommet fra røde land som Polen, Litauen og Russland, og har vært smittebærere fra de landet på Gardermoen og til de kom til det stedet de skulle jobbe. Alle andre som har reist med samme fly, tog, buss eller ferje, har blitt utsatt for smittefare.

I starten var det lite kontroll med importsmitten; ingen testing ved grensen, ikke karantene tilbud ved flyplassen, og om det fantes tilbud, var disse frivillige.

I solidaritetens navn er det er provoserende å høre at arbeidsgiversiden har pushet helsedepartementet for å få unntak knyttet til karantenereglene siden 19. juni. Dette unntaket har vært en brist på dugnaden fra både regjering og arbeidsgiver siden. Og det har bidratt til at alle andre må stå i en situasjon med utrygghet og inngripende tiltak over lengre tid.

I disse koronatider kan ingen av oss tenke bare på oss selv. Vi må tenke solidarisk og ta et kollektivt ansvar. Og da kan vi ikke godta slike unntak, uansett om det er i privat eller offentlig sektor.

Prisen for regjeringens bakromsamtaler med arbeidsgiversiden er for høy for mange. Oppgang i smitte over tid og de konsekvensene det har medført er for høy for mange. Utelivs- og restaurantnæringa blør igjen. Akkurat som de tok støyten i mars og april, tar de den nå.

Kulturnæringen har store inntektstap. Andre bransjer er også sterkt påvirket. Dette er arbeidsfolk som verken har de høyeste lønningene, eller muligheter til å ha hjemmekontor.

Unntak for innleid arbeidskraft har i bidratt til økt importsmitte, og at mange bedrifter har måttet slite mer og lenger. Skoler og eldreinstitusjoner har fått smitten inn og flere har vært nødt til å stenge. Helsepersonell har jobbet under større press. Mange ansatte har hatt hjemmekontor lenge. Hva med alle disse? De var muligens ikke tatt med i beregningene til Norsk Industri, NHO eller regjeringen. Alle ville vi hatt en bedre situasjon, om unntakene ikke hadde blitt presset fram. Dette hadde vært tryggere for oss alle.

Nå går vi inn i ei annerledes jul. Mange er bekymret for om de får feiret jul med sine nærmeste, og om de i det hele tatt kommer seg hjem til jul. Studenter fra de mest utsatte områdene må testes og i karantene om de reiser hjem. Enslige er mer ensomme enn noen gang. Helsepersonell er under hardt press. Familie- og vennetreff reduseres både i antall samlinger og antall som kan møtes.

Denne situasjonen har vært tung for mange. Flere smittede, flere i karantene og økt ensomhet har preget lokalsamfunnene. Men vi må holde ut og lytte til FHIs råd.

Og så må det bli slutt på at «noen» arbeidsinnvandrere skal ha unntak fra testing og karantene på grensen. Likhet for alle må være rådende, slik at dugnadsånden vedvarer så lenge det er nødvendig.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en trygg og trivelig jul! Og ønsker dere et enda bedre nytt år, hvor vaksinering og smittekontroll blir i førersetet. Og hvor vi unngår tillitsbrudd på dugnadsånden.

I inngangen til 2021, vil jeg oppfordre til et felles motto: «jeg tar en for laget»! God jul!