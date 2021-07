Teknologi i norsk landbruk – ja takk!

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Få av mine venner er bønder. Når de kommer på besøk til oss på gården, kommer det ofte en del merkelige, og egentlig litt gammeldagse spørsmål om «livet på landet». Min opplevelse er at norske bønder er mye mer moderne og teknologiske enn folk utenfor sektoren er klar over. Norske bønder har alltid omstilt seg og tatt nye metoder i bruk. Det handler egentlig ikke om man er positiv eller negativ til nye løsninger, men at det er en dyd av nødvendighet for i det hele tatt å overleve i bransjen. Det er få bransjer i Norge som er like gode på å forandre for å bevare.

Norske bønder bruker mye teknologi, og det er mye av grunnen til at vi er så produktive. Landbruket er en av landets viktigste distriktsnæringer, og sysselsetter folk i alle fylker. Men verden har alltid og vil alltid endre seg, det samme gjelder landbruket. I løpet av de siste 50 årene har 3 av 4 gårdsbruk lagt ned driften. Samtidig har vi blitt mer produktive. De siste 10 årene har norsk jordbruk hatt en vekst i brutto arbeidsproduktivitet på 1,7 prosent per år. Gjennomsnittlig vekst for resten av Fastlands-Norge var 0,9 prosent per år i samme periode. Så vi kan trygt si at norske bønder leverer varene.

Parallelt med dette ser vi at markedet endres. Vi spiser mer frukt og grønt, og bruken av sukker og rødt kjøtt går ned per person. Etterspørselen synker etter produkter vi selv produserer, som melk og poteter, men øker på varer som vi må importere, som ris, mais, soya, mango og avokado. Dette er norske, så vel som internasjonale trender.

Distribusjonen endres også. Vår digitale hverdag gjør at bonden kan kutte ut mellomledd, kommunisere direkte med forbruker, og selge direkte til forbruker. Fremveksten av Reko-ringer og direktemarkeder er et tydelig signal fra forbrukerne, som ønsker å betale mer for å kjøpe direkte fra kilden. Netthandel og levering på døra øker også i matvaremarkedet. Dette utfordrer selve grunnstrukturen i den norske verdikjeden for mat.

De senere årene har flere norske bønder også sett muligheter i nye innovative og teknologiske løsninger i landbruket. Disse løsningene har gitt grobunn for flere bedrifter innen landbruksteknologi eller agroteknologi (agritech), en næring som er i ferd med å bli et av verdens raskeste voksende markeder.

Så hva kan vi gjøre for å posisjonere Norge på feltet og bidra til å sikre norsk landbruk og norske bønder i en moderne verden?

Annonse

Mange bønder er allerede på ballen, som gjengen bak Avisomo som planlegger og installerer vertikalt landbruk, eller Saga Robotics, som ga oss roboten de fleste i landbruket kjenner, både i Norge og internasjonalt, lille Thorvald. Eller N2 Applied, som har utviklet en maskin som produserer kunstgjødsel med basis i nitrogen fra kumøkk. Eller 7sense, fra hele Norges grønnsakshage Vestfold, som blant annet lager sensorer som forhindrer både matsvinn og unødvendig bruk av vann, og gjør overvåking av en rekke prosesser på gården mye enklere.

«De senere årene har flere norske bønder også sett muligheter i nye innovative og teknologiske løsninger i landbruket.» Innovativ

Vi trenger flere sånne. For å få til det må vi ta noen viktige grep. Derfor ønsker jeg meg et «katapultsenter» for landbruksteknologi, der bedrifter kan utvikle, teste og simulere sine ideer, produkter og prosesser. På dagens katapultsentre får man enkel og rask tilgang til internasjonal ledende testinfrastruktur og kompetanse. Katapultsentrene er et spleiselag mellom staten og bedriftene, som betaler 50 prosent hver. Dette bør landbruket også få tilgang til.

Etablering av «Pilot-L» må også på plass. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova har i flere år utlyst midler til teknologiutvikling gjennom prosjektet Pilot-E, et finansieringstilbud til norsk næringsliv med formål om raskere utvikling av nye produkter innen miljøvennlig energiteknologi. Med Pilot-L vil nye produkter få støtte som omfatter hele løpet fra idé til marked, fra forskning til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger.

For at vi skal klare å selge våre norske agritech-løsninger internasjonalt, må det også utarbeides en egen målrettet eksportstrategi for agritech-næringen i samarbeid med partene i landbruket.

Samtidig må vi fortsette satsingen på næringsrettet forskning og utvikling. Det er ikke bare en viktig «bygreie» for teoretikere på diverse institutter, det er også viktig for landbruket. Regjeringen har satset spesielt på nettopp næringsrettet forskning for å bidra til at det skapes nye jobber og bransjer. Tilskuddene til FoU og innovasjon er mer enn doblet fra 2013 til 2020. Denne satsingen må videreføres for at vi skal få enda flere agritech-bedrifter og enda mer eksport. Sammen vil disse tiltakene kunne bidra til å sikre rammevilkårene for norsk landbruk og norske jobber i fremtiden.