Ta vare på jorda

Solidaritet på tvers av generasjoner er et grunnleggende prinsipp i De Grønnes politikk. Hensynet til barnas fremtid krever en helt ny politikk på mange områder, både klima, naturvern, forurensing av havet og ikke minst: Vern av matjorda.

At vi begynte å dyrke jorda for 10.000 år siden, er selve fundamentet for den menneskelige sivilisasjonen. Mesteparten av maten som gir livsgrunnlag for verdens 8 milliarder mennesker kommer fra dyrket jord. Matjorda er en levende naturressurs vi kan høste av igjen og igjen hvis vi tar vare på den.

Bare 1 prosent av landet vårt er egnet til å dyrke matkorn. Samtidig utgjør korn over en fjerdedel av energiinntaket vårt og er dermed den viktigste matvaren i norsk kosthold. Det vesle arealet med norsk kornjord blir avgjørende for våre barns matsikkerhet.

Til alle tider har folk bosatt seg i områder med godt klima og fruktbar jord. De fleste byer og tettsteder med sterk befolkningsvekst ligger dermed nær den beste jorda. Når byområder og veier spiser nytt areal, er det den aller beste gjenværende jorda som rammes. Slik sitter vi igjen med både mindre og dårligere jord. Dette synes godt rundt Oslofjorden, Trondheimsfjorden, Lierbygdene, Østfoldbyene, Romerike, Mjøsa, Jæren og Ringerike.

Økt nydyrking kan ikke kompensere for nedbygde arealer, blant annet fordi nydyrking oftest vil komme i mer marginale områder. Å dyrke opp myr er ikke et alternativ for å kompensere for tapt kornjord. Myra har noen helt avgjørende miljøverdier som, i likhet med matjord, er vel verdt å ta vare på.

Når man sitter som lokalpolitiker i en økonomisk hardt presset kommune, er det ikke alltid lett å foreslå eller vedta tiltak som gjør byggeprosjekter dyrere eller begrenser skatteinntekter. Å ta vare på matjorda er typisk et sånt tiltak. Ofte innebærer jordvern å bygge andre steder enn der det er billigst. Jordvern blir derfor ofte en salderingspost i kommunepolitikken. Med svake nasjonale føringer er det lett å si ja til nedbygging. Det utgjør jo så lite i den store sammenhengen, og dessuten er det dyrt å la være.

Problemet oppstår når mange nok kommuner tenker sånn. Det fører til at det omdisponeres tusenvis av dekar med matjord hvert år. Etter at Stortinget vedtok et mål om å bygge ned maks 4000 dekar dyrka jord hvert år har nedbyggingen bremset opp, men den dyrkbare jorda - altså den som er egnet for matproduksjon uten å være dyrket opp - bygges fremdeles ned altfor raskt.

De Grønne og Senterpartiet har sine uenigheter på Stortinget. Lokalt er det ofte annerledes.

Den 4. juni i år behandlet Stortinget et forslag om å senke målet for tap av matjord. De Grønne stemte for å senke det fra dagens 4.000 dekar til 1.000 dekar årlig. Men akkurat som i klimapolitikken holder det ikke med ambisiøse målsettinger hvis de ikke følges opp av tiltak. Derfor ønsker De Grønne en omfattende reform av hele jordvernpolitikken.

Regjeringens jordvernstrategi er for svak. I 2017 foreslo De Grønne på Stortinget en rekke tiltak for å gi matjorda, både en dyrkede og den dyrkbare, et sterkere vern. Blant annet foreslo vi å endre å endre jordlova for å gjøre det langt vanskeligere å få tillatelse til å bygge ned matjord. I tillegg foreslo å flytte ansvaret for matjorda fra lokalt til nasjonalt nivå. Klarsignal for å bygge ned matjord bør ikke lenger kunne gis lokalt.

Forslaget ble nedstemt i 2017. Denne uka fremmet vi det på nytt. Og nok en gang ble det ble det nedstemt av flertallet. Men i motsetning til i 2017, stemte Sp denne gangen stemte for å skjerpe inn jordlova. Det er bra, men vi hadde håpet at de kunne blitt med oss på å gi matjorda en annen status ved å løfte forvaltningen til nasjonalt nivå, slik blant andre Senterpartiets Geir Pollestad har tatt til orde for tidligere.

De Grønne og Senterpartiet har sine uenigheter på Stortinget. Lokalt er det ofte annerledes. Av de 66 kommunene og fylkeskommunene der MDG sitter i posisjon, samarbeider vi med Sp i 51 av dem. Det er flere grunner til at De Grønne og Senterpartiet er allierte i en rekke lokalpolitiske spørsmål, men jordvern er antakelig er den viktigste.

I en ustabil verden vil klimaendringene gjøre det vanskeligere å produsere mat. Høy selvforsyningsgrad blir viktigere og viktigere for å ivareta matsikkerheten. Derfor kan vi ikke tillate at det blir mindre og mindre matjord for hvert år og for hver generasjon. I tiden som kommer trenger matjorda flere og sterkere forsvarere på Stortinget.