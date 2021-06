Bondeopprøret har bidratt til å sette jordbrukspolitikken på spissen. Klinten er i ferd med å skilles fra hveten. Barten fra snørr. Men blir det flere bønder etter valget?

Høyresiden har allerede gjort opp. FrP støttet ikke overraskende regjeringens forslag til jordbruksoppgjør. Der fortsettes linja fra alle de åtte år med blått styre, som fører til færre bønder og mindre bruk av jorda gjennom for lave inntekter til bonden, sentralisering og avhengighet til innsatsfaktorer fra utlandet.

Det store spørsmålet er hvilken retning et eventuelt nytt flertall vil ta jordbruket. Det er ikke åpenbart. De neste månedene vil avgjøre.

Det er flere grunner til at det er avgjørende viktig å endre dagens retning i jordbrukspolitikken. For det første kan vi ikke fortsette å gjøre oss mer avhengig av import av matvarer slik høyresiden systematisk legger opp til. Globalt ser vi klare tegn på svekkelser av global matforsyning, hvor matproduksjon fra jord og hav svekkes på grunn av klima- og miljøødeleggelser. Allerede på mellomlang sikt kan et land som Norge, som kun er 30 prosent selvforsynt på jordbruksvarer, stå i dyp krise dersom vi ikke allerede nå snur utviklinga. Vi har dessuten et solidarisk ansvar for å bruke våre egne ressurser til matproduksjon, og ikke beslaglegge andre folks jord gjennom vår kjøpemakt.

For det andre har vi enestående jord- og beiteressurser i Norge til matproduksjon. Ja, vi er et kyst- og fjelland, hvor jordressursene er små og spredt – men du verden for noen ressurser. Nibio har for eksempel ved flere anledninger målt og vurdert norske utmarksressurser. De er i verdensklasse.

Mitt distrikt, Troms, synliggjør paradokset tydelig. Siden 1959 har arealer brukt til matproduksjon blitt redusert med hele 40 prosent. Samtidig kommer samme distrikt ut av Nibios analyser som et av verdens beste for utmarksbeite. Her har vi altså muligheten til å skape produkter i verdensklasse, men på grunn av kortsiktig nyliberalisme gror kulturlandskapet igjen og erstattes av importvarer fra andre siden av kloden.

For det tredje er bærekraftig bruk av biologiske ressurser en sentral nøkkel i det grønne skiftet. Bare tenk alle de ikke-fornybare tingene vi omgir oss med, enten det elementer i mobiltelefoner, hus og klær. Det store grønne skiftet krever at alle disse innsatsfaktorene på sikt erstattes av fornybare elementer. Vi vet at alt som kan lages av olje kan lages av tre, og det er allerede forskningsprosjekter som har som mål å utvikle biobaserte batterier. Biologiske innsatsfaktorer ser vi allerede får en stadig større rolle i industri.

Da blir det avgjørende å ha en spredt bosettingsstruktur, hvor folk kjenner jorda, havet og skogen, og er i stand til å høste og bruke ressursene på en bærekraftig måte. Både til mat og industri. God jord, sunt hav og skog har dessuten enorme klimagevinster. En utvikling med avfolking og sentralisering undergraver denne utviklinga.

Dette er bakgrunnen for at SV ser det som avgjørende viktig med ny retning i jordbrukspolitikken etter valget. Alle våre forslag har som mål å bidra til selvforsyning ved bruk av norske arealressurser. Skal vi klare dette trenger vi flere bønder, ikke færre.

Da må vi tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Derfor foreslår vi en opptrappingsplan som har dette som mål, som fører til at jorda tas tilbake i bruk, at produksjonen tar utgangspunkt i fôrressursene på gården, og at opptrappinga ikke fører til overproduksjon.

Dessverre står vi alene om dette forslaget. Foreløpig. Det overrasker kanskje mange. Spesielt etter at fem enkeltbønder startet “Bondeopprøret21”, som til nå har over 60.000 tilsluttede personer og støttes av tre firedeler av Norges befolkning, ifølge en undersøkelse gjort av Nationen. Vi opplever at det nærmer seg et folkekrav om en helt ny retning for jordbruket, ikke bare justering av dagens kurs som fortsetter nedbygginga, avfolkinga og sentraliseringa.

I retorikk er det mange som mener jorda skal tas tilbake i bruk, men som i praksis ikke legger kraft bak orda. I løpet av de neste dagene får vi svar på hvem dette er, hvilke partier som vil legge om jordbrukspolitikken, og hvem som i stort er fornøyd med tingenes tilstand.