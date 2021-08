Støres tid

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Samtidig vil det bli krevende, med mange konflikter som må løses og avveininger som må tas. Behovet for en stødig los vil være minst like stort som før. Da er det godt vi har rett mann klar for akkurat den jobben.

Når pilene peker oppover for Arbeiderpartiet, har vi selvsagt dem som heller vil snakke om nivå og historie. De glemmer noe viktig, nemlig at Norge har forandret seg. At moderne samfunn forandrer seg. Det samfunnet som i 1957 ga Arbeiderpartiet 48,3 prosent og flertall alene, var helt annerledes enn dagens.

Etterkrigstiden, Gerhardsen-epoken, var unik og kortvarig. Normaliteten er konflikt – på lavbluss. Vi skyter ikke på hverandre, selv om vi er uenige. Men vi er uenige, også i Norge.

Arbeiderpartiet ble det ledende styringspartiet med budskapet om arbeid og velferd til alle, uansett hvem man var eller hvor i landet man bodde. Men så vokste nye konfliktlinjer fram. Allerede i 1961 ble SF – senere SV – dannet på protest mot forsvarspolitikken. Så kom kvinnekamp og likestilling, vekst-vern, innvandring og flerkultur.

Vi holdt stø kurs i forsvars- og utenrikspolitikken, og på kvinners rettigheter og likestilling ble vi det ledende partiet. Andre konflikter har vi håndtert og balansert. Fått kjeft fra yttersidene, lite uttrykt ros fra midten. Bortsett fra med stemmeseddelen. Det breie lag av folket setter pris på stødig styring, evnen til å balansere vanskelige konflikter, evnen til å kombinere fornuftig næringspolitikk med hensynet til trygt arbeidsliv og sosial rettferdighet.

De siste ukene har klimadebatten kommet tilbake for fullt, med nye angrep på landets viktigste næring. Arbeiderpartiet er kanskje partiet med den mest gjennomarbeidede politikken, og har blant annet utarbeidet konkrete klimabudsjetter i forbindelse med våre alternative statsbudsjetter. Vi har en plan for hvordan Paris-målene faktisk skal nås.

Samtidig ser vi at klimapolitikken må være rettferdig for å lykkes. Pumpeprisen må skjermes mot det som ellers skal skje på CO2-avgift, spesielt i distriktene, fordi mange trenger sine bensin- og dieseldrevne biler en god stund til framover.

Ikke minst ser vi betydningen offshorenæringen og leverandørindustrien har for Norge generelt, og Distrikts-Norge spesielt. Arbeiderpartiet skal være garantisten for at Norge ikke havner bakpå i det store, grønne skiftet som nå skjer internasjonalt. Da må vi bruke kompetansen som dagens offshore- og leverandørindustri besitter, ikke sende folk ut i ledighet.

I tillegg kommer det Jens Stoltenberg en gang sa til oss i stortingsgruppa: «Mange snakker om hva som skal bli «den nye oljen». Det kan man diskutere. Men hvis vi snakker om betydningen for inntektene til felleskassa – statens inntekter – så vil det aldri komme noen ny olje.»

I en opphetet debatt bør flere spørre seg: «Ønsker jeg noe mer fra statskassa? Ønsker vi – som bor her, eller driver med dette, eller er opptatt av dette – oss noe som betyr mer penger fra staten?» For hvis svaret er ja, kan man ikke ta lett på statens inntekter. Da vil man også se at dette må gjøres riktig, klokt, kompetent.

Konflikten som mer enn noe har preget stortingsperioden som nå går mot slutten, er like fullt sentrum-periferi. Den har ligget der gjennom Norges politiske historie fra 1800-tallet. Ottar Brox sin bok «Hva skjer i Nord-Norge?» kom for 55 år siden. «Kor er hammaren, Edvard» ble sunget første gang bare fire år senere.

Arbeiderpartiets oppslutning i det meste av Distrikts-Norge har vært høy det meste av tiden siden den gang. Norge har fortsatt verdens mest moderne distrikter. Men høyreregjeringen skrudde skruen til, og utløste et distriktsopprør som vi må tilbake til tidlig 1970-tall for å finne paralleller til.

Nå – som da – har Arbeiderpartiet ettertrykkelig tatt signalene. Det preget hele arbeidet med vårt nye partiprogram, ledet av Jonas Gahr Støre selv. Som resultat går Arbeiderpartiet nå til valg på den største distriktspolitiske offensiven siden 1970-tallet.

Ingen stemmer er ennå talt opp, og de fleste ikke avgitt. Men går det slik målingene tyder på, går vi mot en ny tid i norsk politikk. Etter åtte år med mer til dem med mest fra før, med sentralisering og privatisering, skal det bli vanlige folk sin tur. Det skal bli et mer rettferdig Norge, både geografisk og sosialt. Mye skal skje raskt, men enda mer vil kreve hardt arbeid, kloke avveininger, samarbeidsevne, kompetent ledelse.

Derfor, når jeg nå forlater Stortinget, er det i en betryggende tro på at det nettopp er Støres tid vi går inn i.