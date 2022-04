Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er lite som tyder på at me skal koma i ein situasjon med mangel på mat i Noreg, men me kan like fullt bli råka hardt av ei matvarekrise. I land lengre sør vil aukande matprisar og matmangel kunne føre både til svolt, sosial uro og folkevandring.

For berre få år sidan var det å stå på Stortinget sin talarstol og snakka om matberedskap noko nær ein uriaspost. Ein vart møtt med hovudristing særleg av folk frå Høgre. Partiet sine mange kommunikasjonsfolk hadde laga poeng om at det å måle grad av sjølvforsyning handla om kor mykje smågodt me åt.

Høgrelogikken var at om ein åt meir sukker så gjekk sjølvforsyninga i Noreg ned. No bør dei heller ete sine eigne harselerande ord.

Me snakka om å vera budd om det utenkelege skulle skje. Me snakka om tryggleik om det skulle koma krig i Europa. Me snakka om tryggleik om det skulle koma smittsame sjukdomar. Dei snakka om smågodt.

Alt det er endra no. Til og med liberalistane i Frp forstår no at mat er viktig. Men me skal ikkje lengre attende enn til statsbudsjettet i haust for å sjå at både H, Frp, KrF, SV og V i sine budsjettframlegg kutta betydeleg, om lag ein milliard, i støtta til matproduksjon i forhold til det Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde i sitt statsbudsjett.

Med dette som bakteppe så skulle ein tru at årets jordbruksoppgjer var det enklaste i moderne tid. Det er nemleg særs mange ting som på kort sikt gjer det meir krevjande å koma i mål med årets oppgjer. Kostnadane på ei rekke innsatsfaktorar er auka kraftig. Renteauke er eit trugsmål ein ikkje kjem unna.

Så må de ikkje skulde meg for at dette er eit innlegg for å skru ned forventningane. Det er langt på veg samsvar mellom behov og forventningar. Det regjeringsskiftet i haust kom «just in time» som det heiter på nynorsk.

Bakteppe for årets oppgjer kan ein vise i tre punkt:

*Det er no tre år sidan sist jordbruket forhandla med staten. I fjor kom ein ikkje til bordet. Og året før var det korona-forhandlingar.

*Det er krig i Europa.

*Landet har fått ei ny regjering som har ei heilt anna tilnærming til matproduksjon enn den førre regjeringa.

Særs mange bønder er no i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Det pregar også den politiske debatten og ikkje minst innlegg i sosiale media.

Eg har stor nytte av å lese gode innspel på kva ein kan gjera, men så er det også mange innlegg som tek til orde for ting som verkar mot si hensikt. Til dømes er det eit heilt katastrofalt dårleg råd å ta kampen for norsk matproduksjon og eiga inntekt ved å røysta Frp eller å melda seg ut av bondelaget eller småbrukarlaget. Eg vil samanlikna det med å selja vatningsanlegget og i staden satsa på regndans.

Skal ein lukkast med det ambisiøse målet om å både tette inntektsgapet og auka sjølvforsyninga så treng ein å ta i bruk heile menyen av tiltak: Eit godt jordbruksoppgjer. Styrka tollvern. Betre regulering av marknaden. Ei hardare regulering av daglegvaremakta. Sterke samvirke.

Me treng å koma godt i gang med det no i vår og så må me halde trykket oppe. Det skal gjerast vanskelege vurderingar mellom ulike omsyn. Eit godt organisert landbruk er den absolutt beste medisinen for å greie dette.

Eg vil difor tilrå alle bønder om å organisera seg. Framtidas jordbruk vert skapt i møte mellom menneskjer rundt omkring i landet. Over ein kopp kaffi og eit wienerbrød. Også i landbruket er kaffikoppstrategien ein uslåeleg plan. Det er garantert betre eigna til å finne dei gode balansepunkta enn alle facebooksider.

Eg vil ynskja både landbruksminister Borch og jordbruket lukke til med krevjande og viktige forhandlingar. Og eg sender ein stor takk til veljarane for at det er Vedum og Støre som sit på bakrommet under jordbruksforhandlingane og ikkje Jan Tore Sanner og Erna Solberg.