Til no har vi som nasjon klart oss rimeleg bra gjennom ei krevjande krise. Det er fordi vi har ein ganske vellukka smittevernstrategi, ein godt utbygd velferdsstat og eit næringsliv der eksportprisane på olje, fisk og metall har halde seg betre enn frykta. No må vi sikre dei rette grepa for å sørge for at dette står seg.

I løpet av sommaren kom det sak etter sak der enkeltparti kravde at regjeringa måtte utvide permitteringsordningane til 52-veker. Dette trass i at regjeringa hadde sagt at ein ville sjå situasjonen an over sommaren, og utvide om det var nødvendig. Då regjeringa i midten av august valde å utvide ordninga, kom sjølvsagt kritikken om at dette var for seint og for lite.

Kvifor kunne ikkje regjeringa berre gjort dette før? Kva gjorde at regjeringa trengde å ta ei ny vurdering over sommaren, når både arbeidstakarsida og arbeidsgjevar sida kravde det? La meg gje to svar.

For det første bør vi som er valt inn for å representere fellesskapen og, ja kanskje særleg vi, tenke oss om når både arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida kjempar for same tiltak. Ofte er dette tiltak som kan vere gode, men ikkje alltid. I nokre tilfelle er det løysingar som er lette for begge å be om, fordi rekninga ikkje kjem til aktørane, men til fellesskapen.

Det finst mange løysingar som er gode for arbeidsgivarar, arbeidstakarar og det grøne skifte – problemet er berre at vi må finne dei beste løysingane. Når vi har avgrensa ressursar må vi prioritere rett slik at vi finn dei beste løysingane, og faktisk ikkje nøye oss med at det er gode løysingar som blir prioritert.

Partistrategi er heilt greitt, men det er noko uggent over partistrategiar som medvite overser kva som faktisk er vedtatt.

For det andre så lærer tidlegare kriser oss at permitteringsregelverket må nyttast klokt. Ein studie frå Nav i 2017 viser at sannsynet for å vere arbeidsledig lenge aukar når reglane om varigheit i permitteringsregelverket blir utvida, og blir redusert når reglane om maksimal varigheit blir stramma inn. Under finanskrisa var ei utvida permisjonstid eit av hovudgrepa i møte med krisa. Seinare evalueringar peika på at dette gjorde vegen tilbake lengre for fleire enn han hadde trengt å vere. Evalueringane i ettertid har vore betre for oljeprisfallet i 2015, då arbeidsgjevar måtte betale ein ny andel for å permittere lenge. Det gjorde til at fleire tok ei reell vurdering av om dei kom til å kunne ta den tilsette tilbake eller ikkje.

Eg meiner likevel det var rett av regjeringa å legge opp til å utvide permitteringstida slik situasjonen er no når sommaren er over. Framleis slikt enkelte sektorar stort, særleg dei som er avhengige av utanlandske gjestar eller store forsamlingar. No sikrar ein at verksemdene kan halde på kompetansen dei har i sine tilsette. Det er viktig for vegen deira ut av krisa når smitteverntiltaka avtar. Samstundes har regjeringa sagt at ein vil innføre ein ny arbeidsgjevarperiode frå 1. januar slik at ein sikrar at verksemdene vurderer kor nødvendig det er å framleis ha permittering.

Både Ap og SV valde gjennom sommaren å komme med partistrategisk spel om at regjeringa måtte koma tilbake frå ferie og samle Stortinget for å gjere noko med permitteringsreglane. Partistrategi er heilt greitt, men det er noko uggent over partistrategiar som medvite overser kva som faktisk er vedtatt. Regjeringa sa ein ville ta ei ny vurdering over sommaren og utvide om det var naudsynt – det gjorde ein og.

Winston Churchill skal ha sagt at «ein aldri må kaste bort ei god krise». Men som med dei fleste gode sitat har truleg nokon komme med poenget før han igjen. Og i kriser kjem det høve for å tenke nytt og til å få organisert seg for å møte nye utfordringar. Noreg må ta sjansane som denne krisa gir oss.

I september har det óg komme fleire døme på verksemder som betalar tilbake pengar dei har fått i kontantstøtteordninga, fordi pilene snudde fort og året samla ser godt ut for verksemda. Det syner igjen at spriket mellom korleis ulike sektorar kjem seg gjennom virusutbrotet varierer stort.

Ta til dømes mange av verksemdene her heime som har hatt asiatiske bussturistar som målgruppe. Vi har heile tida visst og sagt til oss sjølve at denne gruppa kom til å forsvinne over tid. No blei dei borte over natta og ikkje over tid. Men kva har sommaren lært?

Vel, der bussturistane skulle ha ei seng og ein sofa og så inn att i bussen, så har bilferierande nordmenn lyst på både middag og ei oppleving i tillegg når dei først kjem. Kanskje vi ikkje skal tilbake til like mange bussturistar men heller vekse blant dei turistane som vil ha kvalitet og forstår at det er verdt å betale?

Dette blir ei utfordring der vi som lagar statsbudsjett og lovverk på Stortinget og verksemdene må løfte blikket saman. Noreg har eit godt utgangspunkt for å både komme oss gjennom, men og fornye oss gjennom krisa.

Vi har ein ganske vellukka smittevernstrategi, der vi har klart å sette inn kraftfulle tiltak for å få ned smitta. Vi har ein godt utbygd velferdsstat, som dempar inntektsbortfallet for arbeidstakarar og held økonomien i gang gjennom krisa. Og vi har ein næringsstruktur med eksport av varer som olje, fisk og metall som verda framleis treng.

Sjølv med høge smittetal i landa som kjøper fisk har far min kunne levere garnfisk frå sjarken til gode prisar. Kanskje spanjolane óg set pris på ein ekstra god heimelaga middag når dei ikkje kan gå ut?