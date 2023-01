Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er dyrtid i Norge. Strømregningene blir tunge å bære for folk og bedrifter. Drivstoffprisene øker og renta kryper oppover. Maten blir også dyrere. På ett år har matvareprisene økt med 12,7 prosent (SSB). Dagligvarebransjen forventer at vi får et nytt prishopp i februar, skriver Nationen.

For mange nordmenn betyr summen av de ekstra utgiftene at det må knipes inn der det knipes kan. Nationen omtaler en rapport fra SIFO som kom i høst. Her kommer det frem at én av tolv husstander oppgir å måtte stå over måltider, få hjelp fra Nav, eller få utdelt mat fra matstasjoner.

Samtidig bugner fryselagrene til Nortura av kjøtt. Det har ikke blitt slaktet så mye storfe på 20 år. Lagrene er rekordstore, og nærmer seg 5000 tonn. Nortura mener det kan ta ett og et halvt år å tømme lagrene, altså innfrysing helt til sommeren 2024.

Årsaken til dette mener Nortura er at kjøttbedrifter bestiller mindre kjøtt, fordi de må senke aktivitetsnivået for å spare strøm. Disse bedriftene omfattes i liten grad av strømstøtten for næringslivet. Å senke prisene på kjøttet, slik at kjøttbedrifter og forbrukere får råd til å kjøpe mer, ser ikke ut til å være et alternativ for Nortura.

Nationen foreslår attpåtil på lederplass for kort tid siden at prisene må settes opp ytterligere, samtidig som budsjettmidler til gressbasert matproduksjon bør økes i neste jordbruksoppgjør. Forbrukerne skal altså betale mer for maten både i matbutikken og over skatteseddelen. Det er lite omsorg å spore for de som sliter med høye matpriser, som kommer på toppen av alle andre utgiftsøkninger.

Dette er imidlertid ikke det eneste eksemplet på hvordan matvarebransjen tenker på egne interesser fremfor forbrukernes. I oktober omtalte Nettavisen Norturas vedtak om å øke kiloprisen på egg med én krone. Samtidig var det overproduksjon av egg som er forventet å vare inn i 2023.

Dette er stikk motsatt av hvordan markedet fungerer ellers. Om det er overskudd i markedet settes prisene til forbruker ned. Dette fører normalt til at etterspørselen etter produktet går opp, fordi flere kan ta seg råd til det. I Norges jordbruksøkonomi går overskuddsegg rett i grisen, bokstavelig talt.

Samtidig som leverandørene holder varene på lager, er grensehandelen tilbake til normalt. Norsk kjøtt utkonkurreres av utenlandsk fordi det er billigere. Det er helt logisk. Så lenge nordmenn fritt kan reise over grensa og handle rimeligere mat i nabolandet, hjelper det lite å øke tollvernet.

Dette viser hvordan matsystemet ikke fungerer i Norge. Det tas ikke hensyn til etterspørselen i markedet, og resultatet er at prisene øker, at etterspørselen synker, at kjøttet blir liggende i frysen, og at egg må brukes som dyrefôr. Vi som er opptatte av å redusere matsvinn og at det skal spises mer norsk mat, bør se at dette ikke er en holdbar situasjon.

Landbruksminister Sandra Borch må nå komme på banen, og hun må ta en alvorsprat med Nortura. Før julen i 2021 rykket Borch ut i VG og advarte mot priskrig på typiske juleprodukter – hun advarte altså mot lavere priser til forbruker. Nå har heldigvis Borchs pipe fått en annen låt, og det virker som at også hun nå er bekymret for økende matvarepriser.

Da burde dette være en glimrende anledning for landbruksministeren til å be Nortura stanse innfrysingen, og få kjøttet ut i butikkene, om enn til en lavere pris enn tidligere beregnet. En markedsregulator skal ta hensyn til markedet og til forbrukerne også. Det gjøres ikke i dette tilfellet.

Det må også gjøres tiltak for å forbedre bedrifters – inkludert bøndenes – og forbrukeres økonomi. Fremskrittspartiet har foreslått en makspris på strøm på 50 øre per kilowattime, og vi vil redusere drivstoffavgiftene.

Tiltak for å redusere grensehandel, slik som reduksjon av avgifter på typiske grensehandelsvarer, vil også øke etterspørselen etter norske matvarer og skape sysselsetting både i næringsmiddelindustrien og i dagligvarehandelen.

Alt dette ligger på finansminister Trygve Slagsvold Vedums bord. Det vil det dessverre fortsette å gjøre, ser det ut som.