Regjeringen ivrer for skatter og avgifter, men er trege med strømstøtten

Man skulle tro at en ny regjering ville inntatt kontorene med stor tiltakslyst og pågangsmot. Men regjeringens tiltak i møte med de høye strømprisene er mest som en flau bris å regne. Næringslivet, landbruket inkludert, lider under dette.

Melkebønder får for eksempel en skikkelig smell. De får både store regninger for strømmen som brukes i driften, og i tillegg reduserer Tine melkeprisen – blant annet fordi regjeringen har økt drivstoffavgiftene. På nrk.no kan vi lese at melkebonden Geir Lohn i Alvdal fikk en strømregning på 30.000 kroner. Dette er en tredobling fra året før. Kompensasjonen han får fra regjeringen er på magre 3659 kroner.

Landbruksministeren sier at hun jobber for at alle bønder kommer inn under strømstøtten. Men selv om alle bønder omfattes, er taket på regjeringens strømpakke på 5000 kWh per måned altfor lavt.

Gårdsbruk har ofte langt høyere strømforbruk enn dette. Landbruksministeren jobber også med en kompensasjonsordning for veksthusnæringen – en næring som allerede får store ekstrakostnader i fanget etter innføringen av en CO2-avgift.

Det er fint at regjeringen ser på ordninger for strømstøtte for bøndene, men alvorlig talt: Dette burde vært på plass for lenge siden. Allerede i august i fjor advarte Småbrukarlaget om at de rekordhøye prisene vil gi bønder opp mot en halv milliard kroner ekstra i strømregning.

Den nye regjeringen har altså hatt over tre måneder på seg på å finne ut hvordan bøndene kan støttes. Isteden har de sittet på hendene. Selv om det er folks levebrød og arbeidsplasser det er snakk om.

Forventninger

Det er ikke nødvendigvis slik at tilleggsforhandlinger er det eneste saliggjørende for jordbruket. Som en dagligvarekjede hevder, det enkle kan ofte være det beste. Det enkleste regjeringen kunne ha gjort i dette tilfellet er å kutte kraftig i skatter og avgifter som rammer så å si alle strømkunder, slik som merverdiavgift og elavgift.

Det ser imidlertid ut som om den nye regjeringen har lagt all sin tiltakslyst i å heve skatter og avgifter. Mens skatter og avgifter har blitt redusert med 38 milliarder kroner de siste åtte årene, har den nye regjeringen i løpet av de tre månedene den har sittet gitt oss en skatte- og avgiftsøkning på 8,7 milliarder kroner.

Det er den største økningen på 20 år! Dette til tross for at Ap og Sp gikk til valg på at de skulle holde omtrent det samme skatte- og avgiftsnivå som før valget.

Denne regjeringen sleper altså beina etter seg når vanlige folk og næringsliv skal kompenseres for galopperende strømpriser og pandemi-nedstengninger. Men den viser seg å være svært handlekraftig når statens egne inntekter skal økes.

Skatte- og avgiftsøkningene som trer i kraft nå på nyåret vil særlig ramme distriktene. De store bedriftene i de store byene vil klare seg. Her er det god tilgang på kapital. I distriktene derimot er det ofte mangel på kapital, særlig i små- og mellomstore bedrifter som er lokaleide. Det blir ikke lettere for disse å skaffe seg mer kapital nå. Snarere tvert imot.

Oppdrettsnæringen er en av næringene som merker dette nå. Dette er en næring som er svært innbringende for AS Norge. Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt å sette formuesverdien på gamle oppdrettstillatelser til en pris som kun kan realiseres ved salg av selskapet.

Det betyr at lokalt, aktivt eierskap i Distrikts-Norge går fra å være en ressurs, til en byrde. Regjeringen øker også formuesskatten og utbytteskatten, som i praksis er en særavgift på norsk bedriftseierskap.

Resultatet blir at små og familieeide selskaper langs hele kysten vil bli nødt til å selge selskapene eller gå på børs. Det vil pulverisere det lokale eierskapet. Makt og beslutninger vil flyttes bort fra kystsamfunnene der verdiskapingen faktisk skjer.

Om man er likegyldig til om bedrifter er eid av lokale krefter eller av utenlandsk storkapital, så er det ren logikk å øke formuesskatten for norske eiere. For oss som derimot mener at det har en verdi at eiere og ansatte i en bedrift omgås på foreldremøter, lokalbutikken eller fotballbanen, mener dette er en svært uklok og kortsiktig politikk.

Mange hadde høye forventninger til at en ny regjeringen ville bety bedre kår for distriktene. Disse forventningene justeres nå kraftig. Det er tydelig både fra meningsmålingene og tilbakemeldingene fra vanlige folk og vanlige bedrifter.