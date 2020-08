Ordførerne må på banen

I utgangspunktet er dette en god ting, men budsjettansvarligheten må også balanseres opp mot ansvaret man har som folkeopplysere.

Ingen kjenner bedre den nære sammenhengen mellom kommuneøkonomi og folks hverdag enn landets ordførere. De har samtidig en unik tilgang til de viktige lokalmediene. Der må sammenhengen tydeliggjøres: Statlig sultefôring gir dårligere tilbud til innbyggerne. Har man gjort det man kan for å kutte i utgifter som i mindre grad lar seg forsvare, spesielt utgifter som provoserer folk, er dette et budskap som står seg. Da må det ut, og det må gjentas. Fordi det er riktig, fordi det er viktig, og fordi det kan bidra til et regjeringsskifte som styrker velferden i kommunene til beste for folk og lokalsamfunn.

Vi må ikke være naive med tanke på høsten og året vi nå har foran oss. Høyrepartiene som har flertallet nasjonalt, har vært mer eller mindre feid ut av Ordfører-Norge siden 2015. De har følgelig all interesse av å gi kommunene skylda for folks frustrasjoner. Vi har sett det allerede, det vil tilta i styrke, og det kan lykkes – med mindre det tas til motmæle.

Mæland kan i så måte tjene som inspirasjon. Sittende justisminister Monica Mæland, benyttet enhver anledning i sin tid som byrådsleder i Bergen til å hamre løs på Stoltenberg II-regjeringen. Hun ble ikke straffet for ansvarsfraskrivelse av den grunn, men belønnet med statsrådspost.

Andre inspirasjonskilder finnes også. Stortingsvalget i 2005 ble svært jevnt, og hadde fort fått et annet utfall om det ikke var for ordføreropprøret mot «Ernas sultefôring av kommunene».

I det første stortingsvalget med daværende kommunalminister Solberg som leder, mistet Høyre en tredel av sine velgere og endte på 14,1 prosent. Partiet ble liggende på det nivået nesten helt fram til hun tapte sitt andre stortingsvalg som Høyre-leder.

Opprøret i 2005, ledet an av Arbeiderpartiets daværende Gjøvik-ordfører Tore Hagebakken, lyktes av flere grunner. Dels fordi en håndfull Høyre-ordførere sluttet seg til, men mest fordi folk følte problemet på kroppen. I kontrast står norgeshistoriens største ordføreropprop: I forkant av 2017-valget, anført av Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn, Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal og Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i daværende Lindås, signerte 318 ordførere, fylkesordførere, byrådsledere og BU-ledere «Ordføreroppropet for eldreomsorg og skole».

Oppmerksomheten ble nær null. Av samme årsak, med motsatt fortegn: Høyre, Frp og Venstre hadde orden i rekkene, ingen fra dem signerte. Og folk følte ikke problemet på kroppen.

Oppropet var da heller ikke ment som et nødskrik om situasjonen der og da, men som en advarsel mot det som lå i løypa: Høyreregjeringen hadde varslet at den høye oljepengebruken i første periode skulle ned etter valget, samtidig som skattekuttpolitikken skulle fortsette. Da kunne man legge sammen to og to, og se at statsbudsjettets store poster – helseforetak og kommuner – ville rammes.

Det ble for logisk-teoretisk, men ordførerne fikk rett. Kommuneopplegget for 2020 var det strammeste på 15 år. Så kom koronakrisa, og kommunene fikk store merutgifter samtidig som inntektene stupte. Mange kommuner går inn i budsjetthøsten med blodrøde tall. Når vi da ser en høyreregjering som ikke er villig til å stille opp, men i stedet fraskriver seg ansvar og peker på kommuner og fylker, har vi grunn til å mistenke hva planen er: Godt hjulpet av lokalmedias saklige dekning av hvem som sitter med ansvar i kommunestyrer, bystyrer og fylkesting, skal folk igjen rette skyts om sin frustrasjon og sinne mot disse. Det skal så bidra til fire nye år med høyrestyre.

Det er derfor viktig at ordførerne nå er våkne, og ikke gå i den fella. Budskapet må være klart og tydelig: «Ja, vi skal gjøre vårt beste, men staten må også stille opp!»

Velferdsstaten – Arbeiderpartiets hjertebarn - har vært en lykke for Norge, både økonomisk, sosialt og geografisk. Distrikts-Norges gylne tiår – 1970-tallet – var tett knyttet til utbyggingen av den kommunale velferden, noe Håvard Teigen dokumenterer i «Bygg landet! Distriktspolitikkens historie i Norge.» (2019). Velferdsstaten er samtidig en viktig brems mot sentralisering. Slår vi ikke ring om den, og ser kommuneøkonomiens kritiske rolle i så måte, kan mye gå galt. Derfor må ordførerne på banen nå.

Det er ikke å fraskrive seg ansvar, det er å ta ansvar. For egne innbyggere – og for landet.