Eg var i haust tilbakehalden med å prøva å påverke retningsvalet til KrF. Det var resten av det politiske Noreg og, med unntak av statsminister Erna Solberg og PR-avdelinga i Høgre.

Eg opplever at det var brei semje i KrF om at dei som parti stod heilt på kanten av stupet. Hareide ville difor endre kursen. Grøvan og Reiten representerte dei som ville stoppe opp og vera der dei er i dag. Nestleiarane Ropstad og Bollestad vant som kjent kampen i partiet og fekk landsmøtet med seg på å ta eit steg fram.

Partiet forhandlar no med H/Frp/V-regjeringa. (Vert uttala med stum V). Eg lever for Senterpartiet sin del godt med det valet som KrF tok. Det er dei suverene til å gjera. Eg er likevel uroa for kva konsekvensane kan bli for mellom anna jordbruket og norske distrikt.

I ei fleirtalsregjering vil dei politiske løysingane verte forhandla om mellom dei fire partia før sakene kjem til Stortinget. Då sit altså både finansdepartementet og klima- og miljødepartementet rundt bordet. Ingen av dei to departementa har nokon gong så mykje som vore nominerte til bygdeutviklingsprisen. Handlingsrommet for å utvikle ny offensiv politikk vert mindre.

I tida sidan dei Frp-venlege nestleiarane vann over Hareide har det heller ikkje vore mykje snakk om jordbruk frå dei to. Det er skremmande. Me har og sett teikn i Stortinget der det er på andre områder enn landbruk KrF har sikra fleirtal for saker mot regjeringa. Det gjeld til dømes pleiepengar og taxfree.

Diverre har me ikkje sett tilsvarande vilje frå KrF i distrikts- og jordbrukspolitikken. KrF hadde ingen vilje til nye offensive grep for jordvernet då Stortinget handsama ei oppdatering av jordvernstrategien. KrF virker mette alt før dei har sett seg til forhandlingsbordet.

Regjeringa har garantert fleire angrep mot landbruket på lur.

Til no har det vore eit såkalla jordbruksfleirtal på Stortinget beståande av Ap, Sp, SV og KrF. Bøndene kjem diverre til å merka at jordbruksfleirtalet på Stortinget forvinn. Og vilje sjå dei tre regjeringspartia til å angripe landbruket er stor. Nyleg vart det sendt på høyring forslag om å forby pelsdyroppdrett i Noreg. Og i sist veke kom det forslag til Stortinget om å forby nydyrking av myr. Regjeringa har garantert fleire angrep mot landbruket på lur.

Jordbruket står no oppe i ein krevjande situasjon med overproduksjon for dei fleste typane av produksjoner. H og Frp virkar nøgde med det. Problemet er at overproduksjon gir kraftig prisfall og bortfall av inntekt for bonden. Viljen til å gje samvirka, som markedsregulator, nye verkemiddel for å få balanse mellom tilbod og etterspørsel virker fråverande.

Eg er ikkje i tvil om at landet sine bønder vil kunne verte dei store taparane om KrF går inn i regjering. Det er i så fall prisen Ropstad og Bollestad er villege til å betale for å få vera statsrådar. Eg voner eg tek feil, men fryktar eg har rett.

Senterpartiet kjem til å fortsetja å jobba for vår politikk anten KrF går i regjering eller ikkje. Det handler mellom anna om å styrke tollvernet, ikkje svekka Norge i forhandlingar om frihandelsavtaler, auka bonden si inntekt, sikra inntekta på alle typer bruk og styrka marknadsreguleringa og styrka jordvernet.

Så er det heller ikkje tvil om at og Senterpartiet har nokon krevjande diskusjonar å ta framover. Me må mellom anna ta stilling til kva syn me skal ha på bruk av ny genteknologi i matproduksjonen. Me skal og finne dei politiske løysingane som i størst mogleg grad gjer at me i Noreg produserer maten på norske ressursar.

Klima kjem og til å verte krevjande. Korleis skal me få ned utsleppa utan at det går ut over vår evne til å produsera mat? I denne diskusjonen er det etter mitt syn ikkje rom for å bruke tida på å diskutera om menneskeskapte klimaendringar eksisterer. Det er vitenskap og det å argumentera mot klimaendringane er som å meine at antibiotika og vaksiner ikkje verkar. Klimaendringane er så alvorlege at det ikkje er tid for konspirasjonsteoriar. Det er heller ikkje rom for den symbolpolitikken som regjeringa er så ivrige på.

Eg nemnde ynskjelista mi i starten av innlegget. Sidan eg ikkje ynskjer meg ei regjering med H, Frp, V og Krf, så kan eg i staden ynskje meg eit nytt slips. Eg trur det vil gje meg meir glede. God Jul.