Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Eg har vore ein lesehest heile livet, og samtidig svært interessert i dyr og natur. Då eg var liten, brukte eg tallause timar på å lese og bla i Cappelens Dyreleksikon, som kom ut i seks bind i 1981. Der kunne ein lese om alle verdas ville dyr, om kvar ein kunne finne dei og korleis dei levde – slik verda såg ut på slutten av 1970-talet.

Fordelen med eit leksikon i bokform, er at det gir eit tidsbilete som er «fryst» der og då. Eit tidsbilete som ikkje blir gradvis endra og oppdatert som ein Wikipedia-artikkel, der du eigentleg ikkje legg merke til korleis verda endrar seg.

For den dyreverda du kan lese om Cappelens Dyreleksikon frå 1981, den finst ikkje lenger. Sidan 1970-talet fram til i dag, er 70 prosent av verdas dyrebestandar borte. Så mykje som 1 million artar er truga av utrydding. Naturen flest artar lever i, forsvinn i alarmerande tempo.

Det handlar om klimaendringar og følgjer av det, ja. Men endå meir handlar det om ei verd der menneska «breier seg utover» – og tar for seg av areal og plass på ein måte ingen annan art på jorda nokosinne har vore i nærleiken av, i eit stadig raskare tempo.

Av den samla vekta av alle pattedyr på jorda utgjer no menneska åleine 36 prosent, og dei dyra vi held i fangenskap utan anna formål å bli slakta som mat for oss, utgjer utrulege 60 prosent. Berre 4 prosent av alle pattedyr i heile verda er ville dyr i naturen – dyr som ikkje er menneske eller finst berre for å vere mat for menneske.

For fuglane er det nesten like ille: Berre 30 prosent av alle fuglar på jorda er ville, medan 70 prosent er fuglar som blir dretta opp for å bli menneskemat.

Vi er i ferd med å lage ei jord som kun eksisterer for eitt formål: Å vere eit «matfat» og ein heim for oss menneske og det vi treng for å ete – ingenting anna. Det er dramatisk, og det er ein sikker veg mot undergangen også for oss om vi ikkje endrar kurs.

For naturen har ein verdi i seg sjølv, men intakt natur er også ein føresetnad for at vi skal kunne leve eit godt liv. Natur sikrar oss mat, medisinar, reint vatn og rein luft. Ikkje minst er naturen den aller viktigaste forsikringa vår mot øydeleggjande klimaendringar, både ved at han bind opp klimagassar, og ved at han vernar oss mot flaum, hetebølgjer og andre konsekvensar av høgare temperaturar.

Akkurat no pågår det internasjonale toppmøtet for natur i Montreal i Canada, der målet er å vedta eit rammeverk for globalt biologisk mangfald – ei «Parisavtale for naturen». FNs generalsekretær António Guterres brukte uvanleg sterke ord ved opninga av toppmøtet: «Vi fører en krig mot naturen» (...) «Vi behandlar naturen vår som eit toalett, og til slutt tek vi sjølvmord som følgje av det.», sa Guterres – og har diverre heilt rett.

Så kampen for naturen er globalt, men også nasjonal og lokal. Også i Noreg i 2022 har vi politikarar og parti som meiner det er viktigare å byggje ut fleire elvar og drepe fleire truga rovdyr – dei siste av sine slag i ei verd som taper artsmangfald kvar einaste dag – enn å ta vare på den siste urørte naturen vi har.

Dei politikarane, som påfallande ofte er dei same som også vil reversere samfunnet elles tilbake til slik ting var før, heng att i ei gammal tid og ein gammal tankegang der vi hadde natur i overflod. Slik er ikkje verda lenger.

Neste år er det lokalval. Då trur og håpar eg at natur og vern av natur står sterkare på dagsorden enn nokosinne. Venstre vil at vi skal verne om naturen, og at Noreg innan 2030 skal restaurere og reetablere meir natur enn det som går tapt. Det betyr ikkje at vi skal stanse utviklinga, men vi må sørgje for at utvikling og verdiskaping ikkje går ut over naturen. Det må løne seg å ta vare på naturen, ikkje å byggje han ned.

Då må vi stramme inn arealpolitikken og stanse arealforbruket: Vi må bruke om igjen og fortette allereie utbygde areal framfor å byggje ut meir natur. Forby all nedbygging av myr. Vi må leggje til rette for meir vern av naturområde, mellom anna lokale markagrenser, fjellgrenser og statleg sikra naturområde, og auke løyvingane til vern av privat eigd skog.

Vi må lage fleire lokale verneplanar for vassdrag og ferskvassressursar i kommunane, og sørge for auka vern av sårbar natur også i fjordar og marine område, ikkje berre på landjorda og i ferskvatn.

Og ikkje minst: Vi må få auka kunnskapen om kor dramatisk situasjonen for naturen er. Den verda eg vaks opp i på 1970- og 1980-talet finst ikkje lenger. Den nedbygging av natur og utryddinga av naturens eigne dyrebestandar som har skjedd sidan den gong, kan rett og slett ikkje halde fram. No er det naturen som må stå i høgsetet – også for norske politikarar nasjonalt, regionalt og lokalt.

Og så skal eg heime på juleferie ta fram igjen praktverket Cappelens Dyreleksikon og drøyme meg attende til ei verd som var – og som det heldigvis enno er mogleg å redde deler av.