Arbeiderpartiets budskap om at det nå er vanlige folks tur, og vår vektlegging av at vanlige folk lever sine liv på små og store steder i alle deler av landet, har skapt motreaksjoner.

«The sound of distrikter» var den harselerende tittelen på en Aftenposten-kommentar av Kjetil Bragli Alstadheim, der han beskylder Arbeiderpartiet for å ha «glemt byene». Høyres Oslo-representant Mathilde Tybring-Gjedde fulgte opp med samme budskap i en VG-kronikk etter landsmøte vårt.

Der prøvde hun også å fiske i rørt vann, etter den til tider hodeløst polariserte debatten om rusreform. Som om Høyre har noe som helst å slå i bordet med av sosialpolitisk ansvarsfølelse, etter regjeringens «fra straff til ingenting»-forslag.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre sin tilnærming har til gjengjeld bred folkelig støtte i det meste av landet: Det handler om to solidariteter – solidaritet med tungt rusavhengige og solidaritet med ungdommen som vi ikke ønsker inn i rusavhengighet.

Selv om Arbeiderpartiet har presentert sin største distriktspolitiske offensiv siden 1970-tallet, så har vi ikke glemt byene. Det er riksmedia som i stor grad har «glemt» å fortelle hva vi har gjort av god, sosialdemokratisk politikk i byene vi har styrt siden 2015 og 2019: Kampen mot sosiale forskjeller, satsing på barnehager, eldreomsorg og viktige fritidstilbud for ungdom.

"Det er riksmedia som har «glemt» å fortelle hva vi har gjort av god, sosialdemokratisk politikk i byene vi har styrt."

Oslo er kanskje det beste eksemplet på dette. Noe de færreste har fått med seg. Det har nemlig ikke manglet på tabloide oppslag om lokalpolitikken i den kommunen, men det har gått på helt andre ting. Til dels helt marginale ting. Koko-forslag fra MDG har fått en mediedekning av koko-dimensjoner.

PR-smartingene i Sp og Frp har klart å utnytte dette til å lage assosiasjoner mellom Arbeiderpartiet og et parti det aldri har vært aktuelt for Arbeiderpartiet å samarbeide med i regjering. Sånn fungerer moderne velgermanipulasjon. Lite redelig, men noe de ikke bryr seg om så lenge det er velgere å hente på det.

Realitetene er at Arbeiderpartiets politikk for by og bygd henger sammen. Fellesnevneren er at det er vanlige folk sin tur. Det var det også da vi etter år med høyrestyre tok over ledelsen av mange norske byer i 2015 og 2019. Det er det så til de grader nå, når høyreregjeringen gjennom åtte år har fått øke forskjellene gjennom bevisst politikk.

Dette beskrives veldig godt i den ferske boka «Arven etter Erna» av LO-rådgiver Wegard Harsvik. Boka er viktig, fordi den ser de åtte årene med Høyre politikk under ett og sammenfatter dem. Medievirkeligheten og folkepsykologien gjør nemlig at ting fort glemmes.

Som da Erna og Siv høsten 2014 la fram høyreregjeringens første, selvproduserte statsbudsjett. Kombinasjonen av millionskattegaver til landets rikeste og stygge kutt for svake grupper sendte en sjokkbølge gjennom folket. Velgerne reagerte med å sende Arbeiderpartiet over 40 prosent på målingene, der vi ble værende i fem måneder. Så ble ting glemt, og regjeringen gjenvalgt i 2017.

Fortsatt er det nesten fem måneder til neste valg – lang tid i politikken – men høyrekvartetten Høyre, Frp, KrF og Venstre ligger særdeles dårlig an nå. Det er liten tvil om at folk er enige med Arbeiderpartiet i at det nå må bli vanlige folk sin tur. Samtidig kan det virke som om enkelte i riksmedia har glemt at forskjellene ikke bare har økt sosialt, men også geografisk. Det er en grunn til at Arbeiderpartiet har presentert sin største distriktspolitiske offensiv siden 1970-tallet.

Det handler om realiteter, om en utvikling som har fått pågå altfor lenge, og som truer med å splitte by og land på en måte som vil skade Norge om det ikke tas alvorlig tak. Som Aftenposten får skrive hva de vil på kommentarplass, ligger budskapet til Arbeiderpartiet fast:

Vanlige folk lever sine liv på små og store steder i alle deler av dette vakre landet. Nå er det deres tur.