Jeg har flere ganger tidligere skrevet om pelsdyr i denne spalten. Jeg er likevel nødt til å gjøre det en gang til. Det er nå tre år siden Høyre, FrP og V sine stortingsgrupper enstemmig gikk inn for Jeløya-plattformen og pelsdyrforbudet.

Jeg har nå lest Trine Skei Grande sin bok. Måtte se med egne øyne at det faktisk står i boken hennes at pelsdyrforbudet for Venstre bare var en test for å sjekke ut forhandlingsviljen til Høyre og FrP. Jeg kan bekrefte at det står slik, også i utgaven på Time bibliotek. (Jeg kjøpte selvsagt ikke boken).

Kristelig Folkeparti koblet seg etter hvert også på pelsdyrforbudet da de gikk inn i regjeringen. Nå har det gått tre år siden forbudet ble kjent, og fortsatt er ikke erstatningsordningen på plass.

Det er derfor det er nødvendig å skrive om saken på ny. Jeg håper Olaug Bollestad og hennes folk leser denne spalten og får med seg dette budskapet: Det er snakk om ekte folk og ekte familier. Politikken til Erna Solberg & co. har tatt fra familier livsgrunnlaget sitt, og i tre år har den samme regjeringen forsøkt å lure seg unna regningen. Nå må dette uverdige spillet ta slutt.

365 millioner kroner var det første forslaget til kompensasjon fra regjeringen. Det var alt for lavt, men står som et tydelig uttrykk for den manglende respekten regjeringen har for pelsdyrbøndene.

Det handler om ekte familier og ekte folk. De heter Bjørg, Atle, Finn, Inger Lise, Jan Ove, Kristian, Lindis, Lodve, Sigrid Karin, Gunnar, Sigbjørn, Øystein, Kristin, Åse Gunn, Leif og andre helt ekte navn. Det er disse og andre pelsdyroppdrettere som fortsatt må bære belastningen for at Venstre skulle lokkes inn i regjering. Det er disse som har satt livet på vent fordi KrF ikke har greid å legge frem en skikkelig erstatning.

I Danmark ble det slaktet ned mink på grunn av koronautbrudd. I rekordtempo fikk de på plass en erstatningsordning. Selv om vi i Norge ikke kan kopiere den danske ordningen over til norske forhold, så viser det at det går an å jobbe raskt om det er vilje.

Nå har regjeringen hatt på høring et nytt utkast til erstatningsordning. Selv om regjeringen i forrige runde fikk klare føringer fra Stortinget om å skjerpe erstatningsordningen, er det fortsatt behov for å gjøre forbedringer i det som regjeringen har lagt frem. Det vil nemlig ikke gjøre bøndene, og andre næringsdrivende direkte tilknyttet næringen, skadesløse og uten økonomisk tap.

Regjeringen har dårlig tid. Saken må leveres til Stortinget tidlig i april for å få en skikkelig behandling i stortinget. Jeg håper Bollestad og regjeringen har forstått at tiden for unnaluring er forbi. Nå må det leveres et forslag som står seg og som redder det lille som måtte være igjen av anstendighet i denne saken.

I en situasjon der regjeringen igjen prøver seg med å foreslå en dårlig ordning, så vil vi i Senterpartiet ta kontakt med de andre opposisjonspartiene for å sette skapet på plass. Nå må denne triste saken få en slutt.

Det vil alltid hefte ved Erna Solberg og Høyre at de gikk med på å legge ned en lovlig næring. Alt snakk fra Høyre om privat eiendomsrett og næringsfrihet vil mangle troverdighet. Det vil i mange år stå igjen i historiebøkene at Høyre og FrP la ned en lovlig næring.

Rundt om i landet er mange pelsdyroppdrettere slitne nå. De er bekymret for økonomien og fremtiden. De er lei at å bli herset med og av brutte løfter.

Jeg vil gi pelsdyroppdretterne en stor takk. Det at de har stått frem med sine historier har gjort at dette er blitt en stor sak. Høyre og FrP sitt mål var at denne saken skulle være glemt i løpet av noen uker. Slik gikk det heldigvis ikke.

Nå må regjeringen forstå alvoret i saken. Slik at pelsdyroppdretterne kan si at anstendigheten heldigvis seiret til slutt i en ellers uanstendig sak. Jeg håper det vil skje, men frykter at det trengs en ny kamp i Stortinget for å få det på plass.